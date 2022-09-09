Сделал карьеру на миллионах дяди и влюбился на корте. Путь Хачанова к полуфиналу US Open

Первый россиянин нового поколения, который ворвался в элиту, а сегодня попытается пройти в финал «Шлема».

Карен Хачанов — единственный россиянин на US Open — 2022 в сетке. Какой путь он преодолел, чтобы впервые оказаться на этой стадии, и кто его поддерживает в боксе?

Дядя — долларовый мультимиллионер — организовал турнир в честь Карена

Как это часто бывает, в теннис Карен попал случайно: родители прочитали объявление на стене детского сада о наборе детей. Рядом с их домом в Орехово-Борисово на юге Москвы находился корт, а мальчику в тот момент было всего три. На старте карьеры владелец автомастерской Абгар Хачанов и его жена Наталья поддерживали Карена — могли потянуть первые пару лет.

Карен Хачанов в юниорах Фото: Из личного архива

«Сына всегда отличало желание идти на теннисные занятия. Нам никогда не приходилось его заставлять тренироваться. И это касалось всего, чем Карен занимался: например, хоккеем, шахматами, театром, баскетболом», — рассказывали те ещё спортсмены-родители. Папа, например, профессионально занимался волейболом, мама была любителем.

О больших достижениях никто не думал — главное, чтобы сыну нравилось. Но когда прорезался форхенд и первая стала попадать чаще, сам Карен и окружение поверили — всё это не просто хобби. «Мы верили в успех всегда, потому что Карен очень трудолюбивый, он фанат тенниса, практически всю свою сознательную жизнь большую часть времени проводит на корте», — делились родители.

Так что с 2011-го потребовалась помощь со стороны. И парня в 15 лет начал спонсировать муж родной сестры отца Абгара, а проще говоря дядя – Александр Зайонц. С долларовым мультимиллионером Карен пошёл на сделку: если войдёт в топ-3 по России, то бизнесмен начнёт помогать юному таланту. Так и случилось в 2010-м.

Инвестору было что вкладывать в племянника. В прошлом он создатель «Техносилы» – вместе с «М.Видео» и «Эльдорадо» крупнейшего продавца бытовой техники и электроники в России. Пару лет спустя стал совладельцем конкурента – «М.Видео». Следом превратил московскую сеть во всероссийскую, после ухода выручив за 12% акций $ 125 млн. На его счету и созданный им с нуля собственный бренд – Hoff.

Зайонц вкладывал в родственника примерно € 200 тыс. за сезон в течение пяти лет. Что помогло Карену уехать из России сначала в Хорватию к Ведрану Мартичу, затем с лета 2014-го – в Барселону к Гало Бланко. С испанцем затем Карен пройдёт путь из пятой сотни к топ-50 ATP в 2017-м, но вернётся к Мартичу, а в 2022-м параллельно начнёт работать с испанцем Хосе Клаветом.

Ещё дядя создавал возможности заработать и крупицы рейтинговых очков: 90 баллов за победу в собственном турнире — «челленджере» Hoff Open — он организовал в 2015-м в Москве. Турнир просуществовал два года: и если первый собрал неплохие имена топ-100, то второй держался лишь на россиянах и казахстанцах — в теннисном центре имени Самаранча многие жаловались на качество кортов. А ещё год спустя турнир закрылся, как только Карен нащупал почву под ногами: шагнул в первую сотню рейтинга.

Тогда-то он вернул все вложенные в него доллары дяди — впервые вышел на самоокупаемость в 2016-м, зарабатывая уже € 7 млн без вычета налогов и трат на команду. Нашлись и спонсоры: постепенно россиянином заинтересовались Nike, Rolex, Giorgio Armani. В августе он впервые сыграл в основной сетке турнира «Большого шлема», пройдя три раунда квалификации на US Open. Он даже смог выиграть матч первого круга у Томаса Фаббьяно, но уступил № 7 в мире Кею Нисикори. В октябре случились первый титул ATP серии 250 в китайском Чэнду, четвертьфинал Вены и 53-е место в рейтинге по итогам года.

Такие разные версии встречи первой любви

2018-й казался определяющим для нашего тенниса — Карен оформил «Мастерс» в Париже, обыграв Новака Джоковича в финале. Он впервые зашёл в топ-10 (стал восьмым), и о мужском теннисе в России наконец заговорили со времён Николая Давыденко или того раньше — Марата Сафина и Евгения Кафельникова. О взрывных Дане Медведеве и Андрее Рублёве мир тогда только догадывался.

Карен Хачанов с мамой Фото: Из личного архива

Естественно, обсудить такой прорыв россиянин пришёл на ТВ — почему же не покрасоваться в программе у Ивана Урганта? Там-то Карен и ушёл в личное: признался, что женат уже год на Веронике Шкляевой, а сама церемония бракосочетания состоялась и вовсе в ноябре 2016-го.

«С Вероникой мы знакомы с восьми лет. Мы познакомились у стойки регистрации в аэропорту – я с другом на тележке врезался в неё. Она повернулась к матери и спросила – что это за идиоты? Мы вместе полетели на самолёте, так и завязалась наша любовь с первого взгляда», — делился воспоминаниями Карен.

Веронике — 28, она окончила МГИМО и некоторое время стажировалась в ЮНЕСКО. Карен отмечал, что жена проводит свободное время за готовкой, так как давно увлекается кулинарией, и чтением художественной литературы — зачитывается американским писателем Робертом Пенном Уорреном.

«Иногда, прочитав что-то, Вероника советует это и мне, чтобы мы потом обсудили. Но проблема в том, что я не с такой скоростью читаю, как она».

Позже, кстати, Карен приведёт другую версию первой встречи с будущей женой: они увиделись в теннисном клубе «Тригона». «Она играла для общего развития, но мы вместе ездили на летние сборы, дружили. Лет в 15 она начала мне нравиться, я стал оказывать знаки внимания. Уже тогда знал, что хочу видеть её своей женой».

Карен Хачанов с женой Фото: Из личного архива

Свадьбу пара сыграла в Барселоне, пригласив на торжество только родственников и самых близких друзей, а в романтическое путешествие отправились на Мальдивы. Из-за постоянных турниров Карен и Вероника регулярно срывались то в Рим, то в Мадрид, то на острова. Пока в 2019 году у пары не появился первенец — сын Давид. Вероника на время забросила рейды и не могла видеть, как муж в 2020-м берёт первую олимпийскую награду — серебро после проигранного Александру Звереву финала.

Карен Хачанов с сыном Фото: Из личного архива

Уже в 2022-м, когда мальчишке исполнилось три, молодая мама путешествует по миру с теннисистом — в четвертьфинале с Ником Кирьосом мы часто видели взмывающие вверх кулаки Вероники. Хочется верить, что хлопки в его честь мы услышим и сегодня в битве с Каспером Руудом, и в воскресенье — уже в финале US Open — 2022!