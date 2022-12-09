Медведев загонял швейцарского ветерана! В финале наш парень поборется за 1 $ млн

Показательный турнир Саудовской Аравии – Diriyah Tennis Cup, в котором 12 игроков разыгрывают призовой фонд в $ 3 000 000, уже на старте принёс весьма неожиданные результаты. Не дошёл до 1/4 финала финалист Уимблдона Ник Кирьос, а вне четвёрки лучших оказались Андрей Рублёв и Стефанос Циципас. Россиянин проиграл швейцарцу Стэну Вавринке, а грек уступил британцу Норри, который ранее выбил из сетки ещё и Кирьоса. Зато игровых проблем не было у лучшего теннисиста России Даниила Медведева. В матче с олимпийским чемпионом Александром Зверевым он одержал уверенную победу – 6:0, 6:4.

Игровых проблем в матче со Зверевым у Медведева не было, зато он едва не получил серьёзную травму. В концовке первого сета россиянин побежал за укороченным мячом и неудачно затормозил, получив травму. К Даниилу даже выходил доктор, после чего теннисист продолжил матч. А вот как сам Медведев после матча прокомментировал это повреждение: «По-моему, из-за песка это нормально – мы же в пустыне. Я бежал за укороченным, ненамеренно проскользил – потому что, когда ты скользишь намеренно, травмироваться трудно – и колено ударилось об икру со всей силы. Как когда в футболе кто-то бьёт коленом в икру. Было очень больно, особенно первые несколько минут. Забавно, что ходить мне было больно, а при беге я ничего не чувствовал».

Полуфинальные пары получились довольно интересными – Медведев вместо российского дерби попал на трёхкратного чемпиона «Шлемов» — 37-летнего Стэна Вавринку, а американцу Тейлору Фритцу достался в соперники обидчик Циципаса и Кирьоса – британец Кэмерон Норри. Кстати, по условиям турнира, проигравшие в 1-м и 2-м раундах теннисисты, в том числе и Рублёв, не покинули соревнования, а образовали парную сетку, где тоже борются за солидный приз – за участие в парном турнире каждый получит минимум по $ 75 тыс., а чемпионы парного разряда – по $ 250 тыс. на каждого.

Медведев и Вавринка ранее встречались четыре раза, и счёт до Эр-Рияда был равным – 2-2. Даниил победил на Уимблдоне-2017 и US Open – 2019, а вот две последние встречи остались за более возрастным швейцарцем – на Australian Open – 2020 и в Метце-2022. На новый матч со Стэном россиянин вышел с разогревающими тейпами, наклеенными на икроножную мышцу левой ноги, но внешне не было заметно, что Даниила мучают последствия микротравмы, полученной в матче со Зверевым.

С первого же гейма пошла упорная борьба. Многие розыгрыши затягивались. Вавринка, несмотря на свой почтенный для тенниса возраст, держал мяч, терпел и порой наносил разящие удары. Работал и его знаменитый одноручный бекхэнд. Медведева выручала подача. А в шестом гейме россиянин сумел отыграть четыре брейк-пойнта соперника – 3:3. Казалось, тай-брейк неизбежен, но при счёте 4:4 Вавринка дрогнул, и Медведев с единственной попытки за весь сет добился брейка, а потом и подал на партию – 6:4 за 37 минут. Вторая партия развивалась драматичнее. Даниил сразу же повёл с брейком – 1:0, но тут же упустил свою подачу – 1:1. При счёте 2:2 россиянин снова вцепился в чужой гейм, загонял швейцарского ветерана в затяжных ралли и добился успеха – 3:2. Было ощущение, что Стэн уже не может прибавить, а вот россиянин выглядел вполне бодро. В итоге своё минимальное преимущество Медведев сохранил до конца – 6:4, 6:4.

Так Даниил Медведев выиграл второй матч во время предсезонки, снова без потери сета и вышел в финал, где поборется за чек на $ 1 млн с победителем пары Фритц – Норри. Для россиянина это уже второй финал в Эр-Рияде. Напомним, три года назад, в декабре 2019-го, он уже завоёвывал здесь главный приз.