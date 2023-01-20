«Проявляйте уважение!» Российские звёзды были возмущены отношением к себе в Австралии

Карен Хачанов и Даниил Медведев даже обращались к арбитрам на вышке, чтобы они урезонили австралийскую публику.

На Открытом чемпионате Австралии 2023 года продолжаются ежедневные локальные скандалы, связанные с отношением публики к российским теннисистам. Накануне, 19 января, во втором сете матча второго круга Андрей Рублёв был вынужден остановить встречу с финном Эмилем Руусувуори. Российский спортсмен среагировал на группу болельщиков, которые развернули украинский флаг буквально перед его лицом. Возможно, зрителям у экранов и показалось, что беспокоило Рублёва именно это полотно — арбитр даже предложил вмешаться, однако теннисист заявил, что флаг тут совсем ни при чём.

Оказывается, Андрей лишь сигнализировал эмпайеру об оскорблениях в свой адрес со стороны фанатов. «Нет, нет. Всё в порядке. Меня больше беспокоит, что они говорят», — обращался Рублёв к судье на вышке. На ход встречи этот момент не повлиял — Андрей закрыл соперника: 6:2, 6:4, 6:7(2), 6:3. Сам Рублёв в итоге за ту игру даже схлопотал предупреждение от арбитра на вышке, но за другой эпизод: он обругал судью на линии за решение об ауте. Об этой истории уже был написан подробный материал.

Сегодня же обращаться к арбитрам на вышке пришлось и двум другим российским теннисистам, проводившим в Мельбурне свои матчи третьего круга. Сначала Карен Хачанов в ходе матча с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо был вынужден отвлекаться на обращения к эмпайеру. Всё произошло в начале четвёртого сета, когда зрители кричали между первой и второй подачей россиянина.

«Реф, скажи им. Болеть можно, вообще не проблема. Но проявляйте уважение», — обратился Хачанов к арбитру. Судья на вышке прислушался к просьбе Хачанова и перед началом следующего гейма сделал следующее обращение к зрителям: «Дамы и господа, давайте уважать обоих игроков до конца матча. Пожалуйста, уважайте обоих игроков».

К счастью, поведение австралийской публики никоим образом не повлияло на моральный настрой Карена, и на тай-брейке четвёртого сета он совершил сумасшедший подвиг, сумев уйти со счёта 1-6, отыграть в общей сложности шесть сетболов и добиться своей самой большой победы на австралийском мэйджоре. После победы над Тиафо 26-летний Хачанов впервые в карьере пробился во вторую неделю Открытого чемпионата Австралии.

Схожие проблемы с отношением зрителей на другом корте возникли и у Даниила Медведева, встречавшегося с ещё одним американцем Себастьяном Кордой. В одном из переходов россиянин попросил судью быть более настойчивым в плане объявления зрителям проявлять уважение. Причиной раздражения Даниила стало очень активное букание австралийской публики.

Примечательно, что в своих предыдущих матчах в Австралии Хачанов и Медведев обыграли местных теннисистов, убрав из сетки турнира Джэйсона Каблера и Джона Миллмана. Но вряд ли исключительно обида от поражений местных любимцев двигала австралийской публикой. Учитывая вчерашний инцидент из матча Рублёва, скорее, можно говорить о систематическом не самом лучшем отношении к россиянам в Австралии.