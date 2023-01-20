«Карьера пошла вверх дном». Мир отреагировал на беззубое поражение Медведева

29 августа 2022-го Медведев стал №1, к 30 января 2023-го — в лучшем случае он будет 12-м. Вторая ракетка России так и не добрался до второй недели Australian Open — 2023, в трёхсетовой битве его остановил американец Себастьян Корда — 7:6 (6), 6:3, 7:6 (4).

В рядовом матче — на турнире АТР-250 — результат едва бы казался сенсацией — в двухсетовом формате не до камбэков. Но на «Шлеме», где есть простор для неоднозначных решений и возвращений, вылет Медведева вызывает удивление. И дело даже не в результате, а процессе — Даниил принципиально ничего не менял по ходу матча и позволял сопернику навязывать свою игру. Размашистые и рискованные атаки американца по углам чаще залетали в корт, уверенно клал он мячи и под заднюю линию. Поэтому и моментов для контратаки, которые так любит Даниил, почти не было. Плюс сыграла роль и микротравма кисти — он даже брал медицинский тайм-аут в самом начале матча.

Эксперты тенниса разобрали ошибки россиянина и предположили, почему экс первая ракетка мира не сдюжил с американцем.

«Абсолютно не удивлён. Я прогнозировал, что в этом матче будет борьба. Ещё до турнира сказал, что, возможно, игра с Кордой будет самой тяжёлой — так и вышло. Соперники учатся — тут ничего не сделаешь.

Никто не стоит на месте. Аура, которая была вокруг Медведева два года назад — когда соперники не понимали, как обыграть, — её сейчас уже нет. Они все уверены, что имеют шансы обыграть Даниила. Медведеву будет ещё сложнее удерживать свои позиции. К сожалению, его игра стала прогнозируема для соперников. Нужно что-то менять», — сказал бывший теннисист и обладатель двух ТБШ Евгений Кафельников.

«Корда играл просто потрясающе. Как он играет в теннис сейчас – как говорится, на облаках. У него получалось всё. Всё, что он хотел, он исполнил. Очень сложно играть против такого соперника, который находится в такой потрясающей форме. Чувство мяча, корта, пространства — направляет мяч куда хочет. Против такого игрока чисто психологически Медведеву очень было сложно играть!

Мне кажется, по тому, как я до этого посмотрел матчи Корды, финал с Джоковичем — было понятно, что игрок может претендовать на титул на этом турнире. Поэтому до начала Australian Open я сказал, что для Медведева будет очень тяжёлый матч, когда увидел, что Корда может попасться. Он просто нереально играл, потрясающая игра в его исполнении», — сказал тренер Андрей Чесноков.

«Большая победа для Корды. Победа над кем-то, прошедшим проверку «Шлемом», как Медведев, — это грандиозно», — считает экс-теннисист США Энди Роддик.

«Можно ли назвать поражение Медведева катастрофой? Откуда вы берёте такую терминологию, это спорт. Себастьян сегодня был просто сильнее практически по всем компонентам. Ему удалось навязать Даниилу свою игру, и он ещё раз показал, что готов претендовать на титулы на больших турнирах», — сказал вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.

Даниил Медведев проиграл Себастьяну Корде Фото: Daniel Pockett/Getty Images

«Его карьера пошла вверх дном после того, как он лидировал со счётом 2:0 в финале AО против Надаля. Ужасные 12 месяцев», — уверен журналист Жозе Моргадо.

«Скажем прямо — Корда сегодня был интереснее на корте. Может, и есть вопрос к Дане: почему настолько пассивно? Играть на таком расстоянии от задней линии и так пассивно, что я не знаю.

Попадается очередной игрок, который играет чуть активнее, начинает просто растаскивать Даниила. Если атакующий игрок не делает большого количества ошибок, то это ведёт к более весомому результату. Не находит Даниил ключей к этой игре. Корда играл интереснее и активнее. Даня пытался как-то возвращать, но ты же не будешь бегать такие дистанции всё время, удачно возвращая.

Корда невероятно попадал в корт? Значит, было время бить и было удобно бить, недостаточное сопротивление оказывалось. Корда сейчас хорошо сыграл, но у него были провалы. В первом сете: 4:1, два брейка — 4:4. Даже 5:4 Даня повёл. Там было просто туда-сюда. При этом не Даниил активно играл, а Корда ошибался», — рассуждает российский тренер Андрей Ольховский.

АО уже подчинялся Корде, правда, тот титул в 1998-м брал отец и тренер нынешней 31-й ракетки мира — Петр. Повторит ли этот успех талантливый сын?