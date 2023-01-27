Надёжное плечо и опора Арины Соболенко! Кто такой Константин Кольцов

В субботу, 28 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится финальный матч в женском одиночном разряде. За титул поспорят уроженка Москвы Елена Рыбакина, с 2018 года представляющая Казахстан, и Арина Соболенко из Беларуси, в нынешнем сезоне не потерпевшая ещё ни одного поражения.

Посеянная на турнире под пятым номером 24-летняя белоруска ранее на Australian Open не проходила дальше четвёртого раунда. И наконец-то прервала серию неудач в полуфиналах мэйджоров. До этого Арина трижды выходила в четвёрку лучших на ТБШ, но всякий раз терпела поражения: в 2021 году — на Уимблдоне и на US Open, в 2022-м — на US Open.

Личная жизнь первой ракетки Беларуси и одной из сильнейших теннисисток планеты давно не является тайной за семью печатями. Ещё в 2021 году бывшего хоккеиста Константина Кольцова стали замечать на турнирах, где выступала Соболенко. Он трогательно болел за неё с трибун, а затем спортсмены начали выкладывать в соцсети совместные милые фото с красивыми подписями, в которых они открыто признавались друг другу в любви.

Сейчас пара старается проводить как можно больше времени вместе. В том числе и при подготовке к матчам — Константин помогает Арине правильно настраиваться и выигрывать. Но на протяжении большей части теннисного сезона Соболенко приходится одной готовиться к своим следующим поединкам. Всему виной карьера её возлюбленного, который также не сидит без дела.

Чем же известен Константин Кольцов и чем сейчас он занимается? Константин родился 17 апреля 1981 года в Минске. В возрасте семи лет родители отдали сына в школу «Юность», где мальчик и начал заниматься хоккеем, пройдя путь от детской до молодёжной команд. При этом свой первый матч на взрослом уровне Кольцов провёл в России, в составе череповецкой «Северстали».

В 1998 году Кольцов дебютировал в чемпионате России. К дебюту молодой спортсмен не готовился: он тренировался во втором составе и только в день матча был переведён в основной, что заставило Константина изрядно понервничать. В том же сезоне белорусский форвард забил и первый гол в своей карьере, с ходу отметившись заброшенной шайбой на уровне плей-офф.

Годом спустя Кольцов являлся игроком «Северстали» уже на постоянной основе. Он принял участие в 32 матчах в регулярном чемпионате, забросив три шайбы. В том же сезоне он умудрился сыграть за сборную Беларуси на трёх чемпионатах мира, сыграв за юниорскую, молодёжную и взрослую национальные команды.

Константин Кольцов Фото: photo.khl.ru

Насыщенный график нападающего не остался незамеченным за океаном. В 1999 году клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» задрафтовал игрока в первом раунде, потратив на белорусского форварда очень высокий 18-й выбор. Но в американскую команду нападающий отправился лишь спустя три года, к тому времени успев поиграть в России за новокузнецкий «Металлург», казанский «Ак Барс» и московский «Спартак».

Константин Кольцов Фото: photo.khl.ru

В Соединённые Штаты спортсмен ехал, ни слова не зная по-английски, и в первый сезон даже не смог толком познакомиться с коллективом, зато в межсезонье подтянул язык. Первую шайбу за «Пингвинов» хоккеист помнит до сих пор: в выездной игре с «Чикаго» нападающий попал в ворота соперников из неудобной позиции, а после матча забрал ту самую шайбу на память. Всего в Национальной хоккейной лиге Константин провёл 144 игры.

Параллельно с клубной карьерой Константин играл в составе сборной Беларуси, став многократным участником мировых чемпионатов по хоккею и Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере. За первую Олимпиаду 2002 года он удостоен звания заслуженного мастера спорта Республики Беларусь.

В 2006 году нападающий вернулся в Россию, подписав контракт с одним из сильнейших клубов нашей страны – «Салаватом Юлаевым». Уже на второй сезон выступления в Уфе Константин стал чемпионом России, а ещё через два года поднял над головой Кубок Гагарина. Отыграв в «Салавате» ещё несколько лет, Кольцов перебрался в мытищинский «Атлант», а последней командой в карьере хоккеиста стало минское «Динамо».

Константин Кольцов Фото: photo.khl.ru

В декабре 2016 года 35-летний хоккеист объявил о завершении карьеры. Однако из клуба он не ушёл, став ассистентом главного тренера. В июне 2021-го Константин Евгеньевич был назначен тренером московского «Спартака». А в этом сезоне он входит в тренерский штаб Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве», в составе которого в прошлом оба игрока становились обладателями Кубка Гагарина – 2011.

О личной жизни и отношениях с Соболенко тренер «Салавата» распространяться не желает, но сама Арина не скрывает этой стороны своей жизни, активно выкладывая подарки от возлюбленного в социальной сети. Именно таким образом стало известно, что на Новый год бывший хоккеист сборной Беларуси подарил Соболенко ювелирные украшения от французского бренда Van Cleef & Arpels.

«С Новым годом! Спасибо тебе, лучший человек в моей жизни. Я знаю, каким будет следующий подарок», — написала Соболенко в своих социальных сетях.