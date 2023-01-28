«Мой первый «лысый» турнир». Агасси ненавидел Australian Open, но затем стал его иконой

Андре не раз игнорировал турнир в Мельбурне и даже саботировал собственные матчи. И всё равно в его коллекции четыре титула.

Андре Агасси — уникальный теннисист. Первый в истории обладатель «Золотого шлема» имеет огромную коллекцию наград с крупнейших турниров мира, а ведь в ней могло быть на несколько кубков больше… Своенравный теннисист долгое время игнорировал существование Открытого чемпионата Австралии, самолично лишив себя возможности улучшить свой великолепный послужной список. Тем не менее рано или поздно все выдающиеся спортсмены оказываются под палящим австралийским солнцем. Исключением не стал и Агасси.

Андре триумфально ворвался на Australian Open в 1995 году, и с тех пор этот турнир занял особое место в сердце теннисиста. «Мистер Январь», как прозвали его журналисты, показывал невероятную игру в начале сезона, каждый раз даря болельщикам незабываемые эмоции.

Путь Агасси был полон взлётов и падений, но его стоило пройти, чтобы «почувствовать себя вечным». Рассказываем удивительную историю выступлений легендарного американского спортсмена на австралийском чемпионате.

Пиратский имидж и важная победа над Сампрасом

Захватывающее путешествие Андре началось довольно забавно — со стрижки. Теннисист много раз экспериментировал с внешностью и наконец-таки отважился побриться налысо. По его словам, это должно было придать ему уверенности перед тем, как он впервые ступил на разогретый корт в Мельбурне. До этого Агасси наотрез отказывался выступать в Австралии — порой даже казалось, что он ненавидит этот турнир, но на деле всё было несколько иначе. В 1995 году американец дебютировал на чемпионате и с ходу взял Кубок Нормана Брукса, который вручается чемпиону в мужском одиночном разряде.

«На Открытом чемпионате Австралии 1995 года я выскакиваю на корт, как чёртик из табакерки. На своём стремительном пути к финалу не проигрываю ни одного сета. Впервые играю в Австралии — и не понимаю, что заставляло меня так долго ждать. Мне нравится покрытие, сам стадион — и даже жара.

Кроме того, мне очень понравились австралийцы, и я им тоже, несмотря на то что нынешний я — уже не я, а какой-то лысый парень в бандане с козлиной бородкой и кольцом в ухе. Куда ни пойду, повсюду слышу шутки насчёт пиратов. Но мне плевать. Повторяю себе, что, как только выиграю этот турнир, мой пиратский имидж все тут же воспримут как должное», — вспоминал те дни Агасси в своей автобиографии «Откровенно».

Андре Агасси на АО-1995 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В финале он встретился с самым принципиальным соперником — Питом Сампрасом. Эта борьба была изматывающей для них обоих, но всё же Андре одержал верх.

«Говорят, эта победа была самой яркой: ведь мне наконец-то удалось победить Пита в финальной битве за «Шлем». Но и сейчас, много лет спустя, я помню этот турнир в первую очередь как мой первый «лысый» турнир», — таков был итог того матча от победителя.

Как Агасси саботировал матч на Australian Open

Яркой выдалась поездка на Australian Open и в следующем году. Агасси готовился защитить чемпионский титул, но не всё пошло по плану:

«Я сейчас похож на безумца — с глазами, налитыми кровью, с измождённым лицом. Стюарду стоило бы снять меня с рейса. Впрочем, я чуть было сам с него не сошёл: через несколько минут после того, как мы с Брэдом [Гилберт] вошли в самолёт, я испытал острое желание вскочить с кресла и выбежать из салона. Я глотаю снотворную таблетку, запиваю её водкой — и открываю глаза уже после посадки в Мельбурне».

Впоследствии теннисист получил серьёзную травму колена, что сказалось на качестве его игры. Андре едва справился с аргентинцем Гастоном Этлисом и в 1/4 финала вышел на Джима Курье. Борьба была напряжённой, но Агасси вновь оказался сильнее. Но то, что произошло дальше, поразило многих поклонников американского спортсмена: он специально решил проиграть следующий матч. Вот как объяснял это сам Андре:

«В полуфинале встречаюсь с Майклом Чангом. Знаю, что могу победить, но уверен, что проиграю. Я просто обязан проиграть, ведь в финале ждёт Борис Беккер. Очередная битва с Беккером не на жизнь, а на смерть — последнее, что мне сейчас нужно. Я не справлюсь. У меня не хватит запала. Ну а если выбирать между Беккером и Чангом, то я предпочёл бы уступить Чангу. Кроме того, психологически проще проиграть в полуфинале, а не в финальном матче. Итак, сегодня я проиграю. Поздравляю, Чанг. Ты с твоим Иисусом будешь счастлив.

Однако уступить по заказу трудно. Даже труднее, чем выиграть. Ведь надо проиграть так, чтобы не только публика, но и ты сам не понял, что сделал это нарочно: ведь ты неосознанно хочешь этого поражения. Разум пытается поддаться, но тело благодаря мускульной памяти сопротивляется. Да и сознание не то чтобы полностью стремится к проигрышу, лишь какая-то его раскольническая, бунтующая часть. Дурные решения принимаются в тёмных углах, далеко под поверхностью. Ты просто забываешь о важных мелочах: становишься медленнее в пробежке, слабее в рывке. Не так резко срываешься с места, не торопишься прыгнуть или нагнуться, всё больше играешь руками, давая отдохнуть ногам и бёдрам. Делаешь ошибки из-за беспечности, затем ошибаешься, желая нанести эффектный удар, потом ещё пара ошибок — и медленно, но верно начинаешь проигрывать. Ты никогда не думаешь о том, чтобы специально загасить мяч в сетку. Всё гораздо сложнее, гораздо изощрённее».

Евгений Кафельников и Андре Агасси после финала АО-2000 Фото: Adam Pretty/Getty Images

Три Кубка за четыре года и красивое прощание

То поражение положило начало чёрной полосе для Агасси на австралийском турнире. Лишь в 2000 году ему удалось прервать серию неудач с помощью победы над Евгением Кафельниковым в финале. Спустя год Андре снова не было равных, а вот с Australian Open — 2002 спортсмену пришлось сняться. Тогда в его карьере наступил переломный момент: Агасси прекратил сотрудничество с тренером Брэдом Гилбертом и заключил новое с Дарреном Кэхиллом.

Под его руководством теннисист смог вырвать победу, четвёртую по счёту, на чемпионате 2003 года. Она была особенной для Андре:

«Мой восьмой «Шлем», моё лучшее выступление за всю карьеру. В 31 год я самый возрастной игрок, выигравший «Большой шлем». Журналисты сообщают, что я последний в своём поколении. Последний из могикан 1980-х. Я чувствую себя вечным».

Последнее выступление Агасси на AO произошло в 2005 году: в четвертьфинале он проиграл Роджеру Федереру, но не сильно расстроился. Андре навсегда вписал своё имя в историю австралийского чемпионата и вовремя уступил место молодым и амбициозным теннисистам, дав толчок для развития любимого вида спорта. А это ли не самое главное?