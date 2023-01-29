Момент, который мог напугать мир. Видео жёсткого падения Джоковича в финале АО-2023

29 января в Мельбурне финальным матчем в мужском одиночном разряде завершится Открытый чемпионат Австралии 2023 года. В заключительном и самом главном матче турнира встречаются ведущий борьбу за 10-й титул на австралийском «Шлеме» сербский теннисист Новак Джокович и грек Стефанос Циципас, впервые в карьере пробившийся в решающую стадию данного соревнования.

Никогда ранее не проигрывавший в финалах любимого «Шлема» и выигравший девять решающих матчей из девяти на австралийском мэйджоре 35-летний Джокович в роскошном стиле начал сегодняшнюю встречу. Титулованный серб, идущий за 22-м титулом на ТБШ, провёл первый сет на феноменальном уровне. Новак ни разу не позволил Стефаносу зацепиться за гейм на приёме, каждый раз начиная подавать со счёта 30:0, после чего удержание подачи становилось не более чем делом техники. Зато сам Стефанос испытывал проблемы в своих геймах и однажды подачу потерял. Как итог – уверенные 6:3 в пользу Джоковича.

За всю многолетнюю историю выступлений Новака в Мельбурне только двум теннисистам удавалось сломить сопротивление серба после того, как он выиграл первый сет. В 2009 году подобным достижением отметился американец Энди Роддик, а спустя пять лет – в 2014-м – то же сотворил швейцарец Станислас Вавринка.

Но уже на старте второго сета Циципас заиграл увереннее и стал создавать гораздо бóльшие проблемы своему сопернику в сравнении с первой партией. Стефанос начал чаще цепляться за приём, но один из ключевых моментов всего сета всё равно произошёл в гейме на подаче грека. При счёте 3:3 и 15:30 в розыгрыше завязалась длительная перестрелка, в ходе которой Джокович изо всех сил работал в обороне, но в конечном счёте не удержался на ногах и очень жёстко приземлился на хард.

Видео доступно на YouTube-канале Australian Open TV. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

Тут же в памяти многих поклонников тенниса наверняка всплыли ассоциации с тем, к каким последствиям привело жуткое падение немца Александра Зверева в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2022 с Рафаэлем Надалем. Тогда 25-летний Зверев покинул корт на костылях, фактически завершил весь теннисный сезон и до сих пор не обрёл прежнюю форму после того самого фатального падения.

Джокович сегодня испытал очевидный дискомфорт после приземления на корт и далеко не сразу поднялся на ноги. К счастью, серб избежал проблем для здоровья и продолжил поход за титулом. Но следующие пара десятков минут оказались для Новака довольно волнительными. Он стал чаще допускать ошибки и начал более активно отвлекаться на дискуссии со своим боксом, чего с сербом не происходило в первой партии.

При счёте 5:4 в свою пользу Циципас даже заработал свой первый в матче брейк-пойнт, который с ходу стал сетболом для Стефаноса, но реализовать его у грека не получилось. В итоге судьба второго сета решилась только на тай-брейке, на котором оба теннисиста не показали идеальной игры. Оба спортсмена активно сорили ошибками. Так, например, Джокович упустил двойной мини-брейк, допустив двойную ошибку. Но ключевые розыгрыши в партии всё равно остались за сербским чемпионом. Новак выиграл вторую партию, поставив Стефаноса в очень тяжёлое положение в этом матче.

Новак Джокович Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Напомним, на кону для серба в этом матче стоит очень многое. Помимо непосредственно 10-й победы в Австралии и возвращения статуса первой ракетки мира, в случае победы над Циципасом Новак может догнать испанца Рафаэля Надаля по количеству выигранных ТБШ. В свою очередь, Циципас может пополнить длинный список теннисистов, хотя бы один раз побеждавших на «Шлеме», но для этого теперь ему нужно совершать настоящий подвиг.