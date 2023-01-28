«Я его тоже не помню». Финалисты АО-2023 синхронно забыли свою главную личную встречу

Новак Джокович и Стефанос Циципас в финале Australian Open сыграют не только за титул, но и за статус первой ракетки мира.

29 января в Мельбурне финальным матчем в мужском одиночном разряде завершится Открытый чемпионат Австралии 2023 года. В заключительном и самом главном матче турнира сыграют ведущий борьбу за 10-й титул на австралийском «Шлеме» сербский теннисист Новак Джокович и грек Стефанос Циципас, впервые в карьере пробившийся в решающую стадию данного соревнования. Начало их матча запланировано на 11:30 мск.

35-летний Джокович в полуфинале Australian Open – 2023 легко обыграл американца Томми Пола (7:5, 6:1, 6:2), одержав 27-ю победу подряд на Открытом чемпионате Австралии. Серб стал автором самой длинной победной серии в основной сетке турнира в истории. По этому показателю он обошёл Андре Агасси, победная серия которого в период с 2000 по 2004 год насчитывала 26 матчей.

Это его 33-й выход в финал турниров «Большого шлема», 10 из которых пришлись на любимый Australian Open. Отметим, что серб до этого в девяти случаях одерживал победу в финале. Новак выигрывал Открытый чемпионат Австралии в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 годах. В своём последнем финале Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева — 7:5, 6:2, 6:2.

Новак Джокович Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В минувшем сезоне Новака в Австралию не пустили из-за всем известной истории с отказом серба вакцинироваться от коронавируса. И вот спустя год Джокович снова добрался до финального сражения за титул, проиграв лишь один сет в шести проведённых матчах – да и тот французу Энзо Куако на тай-брейке, после чего соперник Новака по второму кругу смог взять всего два гейма за следующие два сета.

Путь Новака Джоковича к финалу Australian Open — 2023:



1-й круг: Джокович – Карбальес-Баэна (74-й номер рейтинга) – 6:3, 6:4, 6:0;

2-й круг: Джокович – Куако (175/Q) – 6:1, 6:7, 6:2, 6:0;

3-й круг: Джокович – Димитров (27) – 7:6, 6:3, 6:4;

4-й круг: Джокович – де Минор (22) – 6:2, 6:1, 6:2;

Четвертьфинал: Джокович – Рублёв (5) – 6:1, 6:2, 6:4.

Полуфинал: Джокович – Пол (32) – 7:5, 6:1, 6:2. 1-й круг: Джокович – Карбальес-Баэна (74-й номер рейтинга) – 6:3, 6:4, 6:0;2-й круг: Джокович – Куако (175/Q) – 6:1, 6:7, 6:2, 6:0;3-й круг: Джокович – Димитров (27) – 7:6, 6:3, 6:4;4-й круг: Джокович – де Минор (22) – 6:2, 6:1, 6:2;Четвертьфинал: Джокович – Рублёв (5) – 6:1, 6:2, 6:4.Полуфинал: Джокович – Пол (32) – 7:5, 6:1, 6:2.

Что касается 24-летнего Циципаса, то он за последние пять лет четвёртый раз в жизни вышел в полуфинал Australian Open, дойдя до этой стадии третий раз кряду. В 2019 году грек выиграл всего шесть геймов у испанца Рафаэля Надаля (2:6, 4:6, 0:6), в 2021-м также в трёх сетах довольно легко проиграл россиянину Даниилу Медведеву (4:6, 2:6, 5:7), а в прошлом году снова проиграл Медведеву, но уже в четырёх сетах – 6:7, 6:4, 4:6, 1:6.

Стефанос Циципас Фото: Mark Kolbe/Getty Images

И вот наконец в 2023 году Стефанос с четвёртой попытки всё-таки сумел добыть победу в полуфинальном матче, в четырёх сетах нанеся поражение россиянину Карену Хачанову – 7:6, 4:6, 6:7, 6:3. Сейчас в активе грека беспроигрышная серия, насчитывающая уже 10 матчей.

В рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии Стефанос выиграл все четыре матча в одиночном разряде на турнире сборных – United Cup, где его соперниками были такие теннисисты, как Григор Димитров, Давид Гоффен, Борна Чорич и Маттео Берреттини. Циципас в отличной форме приехал в Мельбурн и проиграл всего три сета на пути к выходу в финал.

Четыре из пяти матчей Циципаса в Австралии обернулись для него лёгкой и уверенной прогулкой – ни француз Кентен Алис, ни австралиец Ринки Хидзиката, ни голландец Таллон Грикспор, ни чех Иржи Легечка не смогли выиграть у грека ни одной партии. Только итальянец Янник Синнер смог заставить третьего сеяного прилично поволноваться, отыгравшись с 0-2 по партиям, но пятый сет Стефанос забрал очень уверенно.

Путь Стефаноса Циципаса к финалу Australian Open — 2023:



1-й круг: Циципас – Алис (64-й номер рейтинга) – 6:3, 6:4, 7:6;

2-й круг: Циципас – Хидзиката (167/WC) – 6:3, 6:0, 6:2;

3-й круг: Циципас – Грикспор (96) – 6:2, 7:6, 6:3;

4-й круг: Циципас – Синнер (15) – 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3;

Четвертьфинал: Циципас – Легечка (81) – 6:3, 7:6, 6:4.

Полуфинал: Циципас – Хачанов (20) – 7:6, 6:4, 6:7, 6:3. 1-й круг: Циципас – Алис (64-й номер рейтинга) – 6:3, 6:4, 7:6;2-й круг: Циципас – Хидзиката (167/WC) – 6:3, 6:0, 6:2;3-й круг: Циципас – Грикспор (96) – 6:2, 7:6, 6:3;4-й круг: Циципас – Синнер (15) – 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3;Четвертьфинал: Циципас – Легечка (81) – 6:3, 7:6, 6:4.Полуфинал: Циципас – Хачанов (20) – 7:6, 6:4, 6:7, 6:3.

На данный момент мировой рейтинг в мужском теннисе возглавляет 19-летний испанец Карлос Алькарас, который пропускает Открытый чемпионат Австралии из-за травмы. Но уже в ближайший понедельник испанский спортсмен будет вынужден расстаться с первым местом в рейтинге ATP. В финале Australian Open – 2023 на кону будет стоять не только титул мэйджора, но и статус первой ракетки мира, который и достанется победителю матча между Джоковичем и Циципасом.

Ранее во взрослом туре серб и грек пересекались 12 раз – и на стороне Джоковича подавляющее преимущество по победам в личных встречах (10:2). Причём этих двух побед грек добился на заре карьеры – на «Мастерсах» в Торонто-2018 и Шанхае-2019. Затем Стефанос ещё раз подобрал ключи к намного более титулованному оппоненту в 2020 году – в полуфинале показательного турнира в Абу-Даби. С тех пор Новак выиграл восемь матчей кряду, четыре из которых проходили в финалах различных турниров.

Однажды соперники уже разыграли между собой и титул на «Шлеме». И с тем матчем связана интересная история, приключившаяся с Джоковичем в ходе одной из пресс-конференций на этой неделе. В 2021 году Стефанос находился всего в одном шаге от победы на «Ролан Гаррос», но Новак сумел совершить камбэк, уйти с 0-2 по сетам и в решающей партии оставить за собой второй в своей карьере титул на французском «Шлеме».

Но в Австралии 35-летний серб умудрился забыть о том памятном сражении, отвечая на вопрос об игре греческого теннисиста. «То, что я единственный оставшийся парень на турнире, который уже выигрывал мэйджоры, мне, конечно, льстит. Но, если честно, я не думаю, что это будет иметь хоть какое-то значение. Может, в какой-то степени для меня, но не для других ребят. Я знаю, что Циципас самый опытный парень из всех других участников четвертьфиналов. Он уже несколько раз играл в финальных стадиях ТБШ, но думаю, что он никогда не играл в финале, я не прав?» – говорил Джокович после своего выхода в четвертьфинал.

Когда один из присутствовавших в зале журналистов всё-таки напомнил сербу о его победе на «Ролан Гаррос», Новак засмеялся и сделал уточнение: «А, точно. Моя ошибка (улыбается). На самом деле, я хотел сделать ему комплимент, потому что он выглядит готовым к борьбе за титул, и то, как он играет, делает его к нему всё ближе и ближе», – добавил Джокович.

Но если серб, скорее всего, лукавил в своём ответе, занимаясь какими-нибудь играми разума, то грек наверняка действительно и рад был бы забыть о своём поражении на французском корте, ведь тогда в 2021 году он был ближе всего к победе на «Шлеме». «Новак забыл о нашем финале во Франции? Я его тоже не помню. Финальный матч? Нет, я не помню», – утверждал Циципас после победы над Хачановым.

Также стоит заметить, что в воскресенье 35-летний Джокович будет невероятно мотивирован на завоевание титула. Помимо непосредственно 10-й победы в Австралии и возвращения статуса первой ракетки мира, в случае победы над Циципасом Новак может догнать испанца Рафаэля Надаля по количество выигранных ТБШ.

На данный момент именно Король грунта единолично владеет рекордом по победам на «Шлеме» (22). Занимающий второе место Джокович отстаёт от своего вечного соперника на одну победу и уже 29 января может сравняться с Рафаэлем на первом месте. В свою очередь, Циципас может пополнить длинный список теннисистов, хотя бы один раз побеждавших на «Шлеме».