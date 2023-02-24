Медведев 2-ю неделю подряд дошёл до финала! Остановить его может только «железный» Маррей

В пятницу на турнире ATP-250 в Дохе разыгрывались полуфиналы. А накануне определилась четвёрка лучших. Первый номер посева и чемпион розыгрыша-2020 Андрей Рублёв не удержал преимущества 1:0 по сетам и проиграл в трёх партиях 21-летнему чеху Иржи Легечке. Это поражение приведёт к тому, что в ближайший понедельник россиянин выпадет из топ-5 рейтинга ATP. Ещё один наш теннисист, Даниил Медведев, впервые на турнире потерял сет, но всё-таки справился за два часа с австралийцем Кристофером О'Коннеллом – 6:2, 4:6, 7:5.

Даниил философски отнёсся к своей непростой победе в 1/4 финала: «При счёте 5:5 в третьем сете у тебя есть последний шанс сделать брейк и потом подать на матч. Мне удалось провести довольно хороший гейм. Он допустил пару ошибок, которых до этого не допускал. Это был важный момент матча, который принёс мне победу. Всё зависит от мелочей. Иногда всё решает уверенность в себе, а порой – чистая удача. Я проигрывал упорные матчи и выигрывал их. Сейчас стараюсь использовать опыт. Рад, что сегодня мне это удалось».

Как бы ни закончился турнир, но его безусловным героем досрочно стал бывший лидер мирового рейтинга и трёхкратный победитель «Шлемов» Энди Маррей. Получив уайлд-кард от организаторов, 35-летний британец, который уже несколько лет выступает с титановым бедром, последовательно в трёх сетах справился с итальянцем Лоренцо Сонего, немцем Александром Зверевым (четвёртый номер посева), квалифаером из Франции Александром Мюллером и в полуфинале с обидчиком Рублёва – чехом Иржи Легечкой. Причём в первом круге Маррей отыграл три матчбола, а в полуфинале – ещё пять! В общей сложности на победу в четырёх матчах «железному» Энди потребовалось 10 часов 14 минут, и он вышел в свой 71-й финал в карьере.

Соперник Маррея по решающему матчу определялся в противостоянии Даниила Медведева (3) и канадца Феликса Оже-Альяссима (2). Феликс относится к той категории игроков, которых называют «клиентами» Медведева. До Дохи канадец проиграл Даниилу все пять их предыдущих встреч, включая четвертьфинал Роттердама недельной давности. Точно такое же соотношение 5-0 у россиянина в матчах с Янником Синнером и Маккензи Макдональдом. Крупнее счёт у Медведева только с аргентинцем Диего Шварцманом – 6-0.

Даниил сразу же включился в игру и добился брейка в стартовом гейме – 1:0. При счёте 4:2 россиянин едва не увеличил отрыв, но не реализовал двойной брейк-пойнт – 4:3. А в следующем гейме уже случился провал у Медведева. За счёт ошибок он позволил сопернику добраться до брейк-пойнтов, а потом неудачно рискнул с выходом к сетке. Обратный брейк – 4:4. Но следом уже Феликс не удержал свою подачу и снова позволил сопернику выйти вперёд – 5:4. С досады Оже-Альяссим пробил мячом в сторону трибун, за что получил предупреждение от арбитра. Во время подачи Даниила на сет канадец заработал двойной брейк-пойнт, но не использовал свои шансы, а россиянин додавил соперника – 6:4 за 52 минуты.

Во второй партии россиянин снова довольно быстро взял чужую подачу – 2:1. Вскоре у Даниила появился отличный шанс увеличить преимущество, но он не реализовал двойной брейк-пойнт – 3:2. А следом канадец сыграл активно, россиянин пару раз ошибся и упустил свою подачу – 3:3. После этого теннисисты наладили свои гаймы и довольно быстро довели дело до тай-брейка. Там Медведев отыграл три сетбола, а потом реализовал первый же матчбол – 6:4, 7:6 (9:7) за 1 час 57 минут.

Так Даниил Медведев одержал шестую победу в шести матчах с Оже-Альяссимом и пробился в свой 29-й финал в карьере. Серия, начатая в Роттердаме, составляет теперь восемь выигранных матчей. За свой 17-й титул россиянин поспорит в субботу с «железным» Марреем.