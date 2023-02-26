«Мои сухожилия износились, как нить». Шарапова ушла из спорта из-за боли и обрела счастье

Теннис был жизнью Марии, но вот уже три года, как обладательница пяти «Шлемов» занимается бизнесом и проводит всё свободное время с семьёй.

Три года назад одна из ярчайших звёзд тенниса ушла на пенсию. Мария Шарапова отложила ракетку в сторону и трогательно попрощалась с большим спортом. Уйти россиянку вынудили сильнейшая боль и желание найти покой. И мечты Марии сбылись.

После завершения карьеры Шарапова построила целую бизнес-империю, приумножив свои доходы в несколько раз. На счету теннисистки миллионы долларов, что делает её одной из самых высокооплачиваемых спортсменок в мире.

Но не только деньги интересуют Марию: своё счастье она обрела благодаря любящей семье. Вспоминаем, как это было.

Теннис был жизнью Шараповой, но она попрощалась с ним

Мария Шарапова навсегда вписала своё имя в историю российского и мирового спорта. Теннисистка, которая в 17 лет покорила Уимблдон и вовсе не остановилась на этом. За карьеру спортсменка выиграла пять турниров «Большого шлема», взяла серебро на Олимпиаде в Лондоне и смогла одолеть в финале Итогового чемпионата WTA в 2004 году Серену Уильямс. Всех же достижений Шараповой не перечислить, да это и не требуется: Мария была и остаётся одной из самых почитаемых теннисисток всех времён. Любовь поклонников к россиянке столь велика, что многие не могли сдержать слёз, когда та прощалась со спортом.

Уйти из тенниса Шарапова решила 26 февраля 2020 года и сделала это красиво: опубликовала статью в Vanity Fair, в которой сообщила о завершении карьеры. Мария рассказала про свой путь на лучшие корты мира, призналась, что кардинальные перемены в жизни возникли только из-за постоянных травм и боли, которую спортсменка уже не могла терпеть. Тем не менее она была счастлива держать в руках ракетку и пускать мячи в дальний полёт. Теннис многому научил Шарапову, но она захотела двигаться дальше.

«Как вы оставляете позади единственную жизнь, которую знаете? Как вы уходите от кортов, на которых тренировались с тех пор, как были маленькой девочкой, от игры, которую так любите — единственную, которая принесла вам много нерассказанных слов и необъяснимых эмоций? От спорта, где вы нашли семью, а также поклонников, которые были за вами больше 28 лет? Я новичок в этом, поэтому простите меня. Теннис, я говорю прощай.

Со временем мои сухожилия износились, как нить. Всю мою карьеру я никогда не задавалась вопросом, стоит ли это того. Моя сила воли всегда была моим сильным оружием. Даже если мой соперник был физически сильнее и увереннее, даже лучше, я продолжала упорствовать.

Оглядываясь назад, я понимаю, что теннис был моей скалой. Мой путь был заполнен взлётами и падениями, но вид с её вершины всегда был потрясающим. После 28 лет и пяти титулов «Большого шлема» я готова взобраться на другую гору – чтобы соревноваться в другом месте.

Теннис показал мне мир, и я узнала, из чего сделана. Это о том, как я проверяла себя и как измеряла свой рост. И что бы я ни выбрала для своей следующей главы, моей следующей скалы, я всё равно буду стараться. Буду ползти. Буду расти», — написала Мария и отправилась в новое путешествие.

Крутой бизнес Шараповой: конфеты, модные показы и NFT

После спорта Шарапова всерьёз занялась бизнесом и преуспела в этом. Теперь у теннисистки своя империя, во главе которой стоит бренд конфет Sugarpova, который россиянка создала ещё в разгар своей карьеры. Мария — знаменитая сладкоежка, именно поэтому она увлеклась производством полезных сладостей, а также их реализацией на рынке. Спортсменка участвует в формировании ассортимента и создании дизайна продукции, придумывает и рисует эскизы конфет.

Свою творческую сторону показала Шарапова и при написании автобиографии «Неудержимая. Моя жизнь». В книге, вышедшей в 2017 году, Мария откровенно рассказала о себе, вспомнив и многолетнее противостояние с Сереной Уильямс, непростые взаимоотношения с тренерами и свои любовные увлечения.

На телеэкранах теннисистка тоже была замечена. В 2019 году она приняла участие в съёмках американского сериала The Morning Show с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, сыграв саму себя. Досталось спортсменке и камео в фильме «8 подруг Оушена».

Как истинная леди, Мария следит за своим внешним видом и параллельно выступает на модных показах. Слетать в Нью-Йорк или Милан, чтобы пройтись по подиуму, — не проблема для россиянки. Модельеры любят эффектную блондинку с длинными ногами, выразительными глазами и часто видят её той, кто будет носить их наряды.

Последним бизнес-увлечением Шараповой стал NFT: теннисистка посетила неделю блокчейна Binance в Париже, а затем инвестировала в перспективную криптовалютную компанию MoonPay. По признанию Марии, всё это нужно ей для улучшения связи с её фанатами. «Меня видели на телеэкране каждую неделю, когда я играла в теннис, но у меня больше нет этой платформы, потому что я ушла на пенсию пару лет назад», — говорила она Sportskeeda.

Умная теннисистка: как Шарапова зарабатывает миллионы

Как показывает практика, за что бы в итоге ни взялась Шарапова, её ждёт успех в любой сфере. Мария до сих пор остаётся одной из самых высокооплачиваемых спортсменок в истории женского тенниса. По данным Forbes, за карьеру россиянка заработала $ 325 млн, учитывая призовые, рекламные и профессиональные контракты. Причём её доход только за последнее десятилетие оценивается в $ 197,8 млн.

Кроме того, Шараповой удалось монетизировать свои хобби. Вложив $ 500 тыс. в бренд конфет, Мария буквально озолотилась: амбициозный проект выстрелил и теперь приносит спортсменке около $ 20 млн ежегодно.

Правильным решением оказалось и сотрудничество с американским миллиардером Марком Кьюбаном. Вместе они вложили $ 900 тыс. в стартап, производящий фитнес-браслеты. К 2020 году компания резко повысила доходы, достигнув отметки в $ 19 млн, и продолжила расти.

У теннисистки множество интересных проектов, которые приносят ей огромные деньги. Шарапова грамотно управляет своими финансами и приумножает их количество. Но и тратить Мария любит. Правда, по большей части она выгодно вкладывается в дорогую недвижимость. В 2018 году спортсменка достроила трёхэтажный дом в Лос-Анджелесе на берегу Тихого океана, а в 2020-м приобрела ранчо в Санта-Барбаре с множеством построек, заплатив за него около $ 9 млн.

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Покупка жилплощади — это верный шаг, учитывая, что в личной жизни Марии произошли серьёзные перемены. С 2018 года Шарапова встречается с британским миллионером Александром Гилксом, и, хотя влюблённые до сих пор не оформили свои отношения, они счастливы рядом друг с другом. В 2022 году в их семье произошло пополнение: у теннисистки родился сын, которого родители назвали Теодор. Теперь всё свободное время спортсменка посвящает Алексу и малышу Тедди. Мария рассказывала, что воспитание ребёнка — это тяжёлый труд, но это лишь очередное удивительное испытание, которое она надеется пройти с достоинством и в итоге стать ещё сильнее и мудрее. Нет никаких сомнений, что у неё всё получится!