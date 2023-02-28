Джокович в Дубае еле дожал 130-ю ракетку мира! Новак не знает поражений с прошлого года

28 февраля завершаются матчи первого круга турнира ATP в Дубае (ОАЭ). Одним из последних в этот день на корт вышел 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, в соперниках у которого был малоизвестный чех Томаш Махач, занимающий лишь 130-е место в мировой классификации. Джокович, который в понедельник побил великий рекорд Штеффи Граф по числу недель в ранге первой ракетки мира, получил первый номер посева на турнире, а вот 22-летний Махач пробился в основную сетку через квалификацию.

Для Джоковича этот матч стал первым после рекордного 10-го титула на Открытом чемпионате Австралии. По ходу Australian Open выяснилось, что серб выступал с травмой, а по окончании турнира стал известен характер повреждения: трёхсантиметровый разрыв подколенного сухожилия. Очевидно, что после такого Новаку просто необходимо было потратить время на восстановление, чем он и занимался у себя дома в Белграде.

Власти США до сих пор не сообщили не желающему прививаться спортсмену, пустят ли его на «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, но в Дубай он всё же полетел, чтобы в случае положительного ответа во всеоружии подойти к мартовским турнирам. «Повреждение вылечили. Я близок к стопроцентной готовности. Всё выглядит хорошо, и мы как команда приняли решение отправиться в Дубай. Сделаю всё возможное, чтобы как можно дальше пройти по сетке. На каждом турнире амбиции максимально высоки», — сказал он на пресс-конференции перед вылетом в Дубай.

Мотивация Джоковича состояла ещё и в том, чтобы продолжить великолепную серию побед. До Дубая в этом году он выиграл 12 матчей из 12 (пять в Аделаиде-1 и семь на Australian Open), а с учётом прошлого сезона его победная серия составляла 17 игр — серб выиграл все пять встреч на Итоговом турнире 2022 года. Последнее поражение Новак потерпел ещё в начале ноября, когда юный датчанин Хольгер Руне оказался сильнее в финале парижского «Мастерса».

Джокович уверенно провёл первый сет отчётного матча. Серб уже в четвёртом гейме взял подачу Махача и повёл 3:1. Тот, правда, собрался и неожиданно ответил своим брейком — оба этих гейма получились весьма упорными. Однако затем Джокович под ноль взял подачу соперника, и против этого контраргументов уже не нашлось. Первая партия закончилась со счётом 6:3 в пользу Новака.

А вот второй сет, как ни странно, проходил под диктовку Махача. Чех повёл 3:0 с брейком и был близок к тому, чтобы ещё раз взять подачу Джоковича, но ему это не удалось. Это, однако, не помогло сербу, хотя он имел шанс исправить ситуацию. В девятом гейме при счёте 5:3 в пользу соперника у Новака был брейк-пойнт, но он его не использовал. А вот Махач реализовал сетбол с первой попытки, и партия закончилась 6:3 в его пользу. Джокович в этом сете допустил целых 13 невынужденных ошибок — ужасающее количество как для первой ракетки мира.

Однако Джокович всё же не позволил состояться сенсации. В решающей партии соперники здорово помучили друг друга в первых двух геймах — настолько, что Махачу пришлось брать медицинский перерыв. Казалось, определяющим станет пятый гейм, когда серб под ноль взял чужую подачу и повёл 4:1. Однако чех каким-то чудом смог оправиться и от такого удара и сравнял счёт — 4:4! В итоге всё решилось на тай-брейке, сильнее в котором оказался Джокович. Окончательный счёт встречи — 6:3, 3:6, 7:6 (7:1) в его пользу. Теннисисты провели на корте почти два с половиной часа — вряд ли Новак думал, что встреча настолько затянется.

Во втором круге соперником Джоковича станет голландец Таллон Грикспор, который в первом раунде обыграл француза Констана Летьена. Также свои первые матчи на турнире выиграли россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Павел Котов, а вот Карен Хачанов завершил борьбу. В заключительном матче первого круга россиянин Александр Шевченко, попавший в сетку как лаки-лузер, сыграет с поляком Хубертом Хуркачем (5).