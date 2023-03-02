«Не должен жаловаться, потому что не проигрываю». Медведев нацелился на хет-трик

Бывший лидер мирового рейтинга Даниил Медведев пребывает сейчас в прекрасной форме. В январе чемпион US Open 2021 года неожиданно проиграл в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, но после этого его результаты резко пошли в гору. Медведев завоевал два титула, выиграв «пятисотник» в Роттердаме и турнир ATP-250 в Дохе, а на этой неделе начал поход за третьим трофеем подряд. Похоже, наш парень всерьёз нацелился на хет-трик. Даниил уже прошёл двух соперников на «пятисотнике» в Дубае — таким образом, сейчас его победная серия составляет 11 матчей. В четверг, 2 марта, он сразится с хорватом Борной Чоричем за выход в полуфинал Дубая. В ходе турнира Медведев нашёл время для общения с журналистами, ответив на их вопросы.

— Влияют ли игроки на то, какие мячи выбирают организаторы?

— Не думаю. Во-первых, нужно знать, из чего они сделаны, а я понятия не имею. Может, я и могу попросить Tecnifibre привезти те мячи, которые я хочу. А потом окажется, что такие мячи будут только на двух турнирах. Не знаю, как принимаются подобные решения. Не хочу быть тем единственным, кто жалуется. Если жалуюсь только я — значит, это моя проблема. Кроме того, считаю, что я не должен жаловаться, потому что не проигрываю сейчас. Это не тот случай, когда я приехал, проиграл и сказал, что мячи плохие. В Австралии я играл не так уж плохо с этими мячами. Повторюсь, если жалуюсь только я, то это лишь моя проблема. У меня просто чувство, что они не очень хороши для моего тела. И это важно.

— Идёшь за третьим титулом подряд. Ты в хорошей форме?

— Здорово чувствую себя. Уверенность очень важна в теннисе. Все мы знаем это. У каждого игрока свой подход в отношении уверенности. К примеру, для меня важнее иметь уверенность в данный момент, нежели помнить, что год назад я тут хорошо выступил. Может, в случае с Новаком [Джоковичем] всё иначе. Когда он приезжает в Австралию, нет разницы, что было там раньше. Там он всегда уверен в своих силах. А для меня важен момент. Прямо сейчас я прекрасно себя чувствую. Очень рад, что сейчас идёт победная серия. Рано или поздно такие серии заканчиваются. Постараюсь, чтобы эта шла как можно дольше. Отлично себя чувствую. Надеюсь, здесь, в Дубае, я смогу добиться многого.

— Расскажи, почему так долго набирал форму.

— Честно говоря, не знаю, почему понадобилось так много времени, чтобы войти в форму, скажем так. Могут быть разные причины. Не знаю, была ли какая-то одна ключевая или это всё вместе. Я всегда усердно работаю с командой, чтобы быть в оптимальной форме. Вот такой я. Я всегда хочу этого и всегда хочу побеждать. Порой это не работает, и тогда я вылетел из топ-10. То был непростой момент, так как я хочу находиться как можно выше в рейтинге. Мне удалось вернуть это всё сейчас — не знаю как. Просто усердным трудом. Постараюсь продолжить в том же духе. Надеюсь, меня ожидает хороший сезон.

— Влияют ли на тебя эти более медленные мячи?

— Да, я действительно думаю, что мячи имеют большое значение в таких долгих матчах. В Австралии я чувствовал их так же. Они действительно были большие, словно яблоки. Они были такие большие. Бьёшь по ним, словно веслом. Кто бы ни бил под углом… У тебя уже нет чувства, что контролируешь игру. В Дохе и здесь всякий раз, после того как новыми мячами сыграны два-три гейма, они опять становятся медленными. Подача значит не так уж много. Розыгрыши становятся долгими. Так что да, мячи влияют на это. В то же время если болельщики хотят долгих матчей — а я в этом не уверен — то всё в порядке, мячи хорошие (улыбается).

— Не устаёшь, играя так много матчей подряд?

— Честно говоря, в Дохе я был более уставшим, так как до этого у меня был шестичасовой перелёт из Роттердама. Я прилетел ночью и должен был играть днём. У меня был всего один день, чтобы потренироваться, причём в других условиях: открытый корт, закрытый. Совершенно другой корт. Это непросто для тела. Перелёт Доха — Дубай прошёл гораздо легче, он короткий. Такое чувство, что продолжается тот же турнир. И матчи не пятисетовые. Пока чувствую себя хорошо. Понимаю, что телу «не нравится» играть много турниров подряд. Стараюсь держать себя в форме, и разум тоже. Да, надеюсь, что буду такой же свежий, как сейчас.

— Ты креативный человек?

— Очень сложно отвечать на такие вопросы о себе. Всегда хочется, чтобы на такие вопросы отвечали другие. Думаю, я могу быть креативным, если захочу. Вот каков мой ответ. А если я не захочу, я не креативен. Я не креативен всё время, но могу быть (улыбается).

— Какой компонент в теннисе для тебя важнее всего?

— Сложно сказать. Самое важное в теннисе — побеждать. В прошлом году я играл много турниров, много матчей, где выглядел не так уж плохо, но чего-то не хватало. Я проигрывал на тай-брейках в важные моменты. Помню матч в Цинциннати с Циципасом. Мне казалось, что я в состоянии гораздо лучше сыграть в том матче, выйти в финал «Мастерса». Может, это помогло бы лучше закончить сезон. Это получилось в Роттердаме. Мне удалось выиграть матчи, в которых была борьба, хорошо отыграть на брейк-пойнтах, спасти свои брейк-пойнты. Это важно. Это вселяет уверенность. В Дохе я спас несколько сетболов в игре с Феликсом [Оже-Альяссимом]. Все эти мелочи… Вот этого тогда не хватало — побед — потому что я всё же хорошо играл.

— Расскажи, как взаимодействуешь со своей ложей.

— Могу говорить лишь за себя. Для меня всё зависит от конкретного момента. По-моему, моя команда хорошо чувствует меня. Бывают моменты, когда я в струе, особенно во время турнира, где мне не так уж много от них нужно. Хочется чувствовать лишь, что они тут ради меня. Они знают это. Они остаются там. И делают то же самое. Они дают мне знать о своём присутствии. В каких-то матчах хочется большей энергии, когда чувствуешь, что что-то идёт не так. Тогда спрашиваешь ложу, мол, что происходит. Может, они ответят. А может, просто скажут: продолжай. Да, всё зависит от момента. Порой и сам не знаешь, чего хочешь от них. Иногда не лучшим образом чувствуешь себя на корте и не видишь, как они могут помочь. И тогда не знаешь, что делать.

— Как тебе болельщики в Дубае?

— Я не слишком обращаю внимание, что происходит вокруг, потому что стараюсь сосредоточиться на матче. С энергией всё в порядке. Они поддерживают и меня, и соперников, когда удаются хорошие розыгрыши. Мне нравится это. Я тут играл четыре года назад, много времени прошло. Всё забывается. Но атмосфера хорошая. Посмотрим, что будет дальше.

А после выхода в четвертьфинал Дубая Медведев заявил, что уверенность для него важнее усталости. «Думаю, уверенность в себе важнее усталости, потому что не хочется останавливаться. Конечно, если нет никаких физических проблем. На прошлой неделе в Дохе было немного тяжелее, так как я прилетел из Европы. Был длинный перелёт. В Дубае я чувствую себя намного лучше. В Дохе мне всё равно удалось хорошо бегать и хорошо играть. Сейчас чувствую себя на сто процентов готовым и с нетерпением жду следующих матчей», — приводит его слова пресс-служба ATP.