Рублёв наконец одолел Зверева! Андрей реализовал лишь 6-й матчбол и пробился в финал Дубая

В пятницу, 3 марта, на турнире ATP-500 в Дубае (ОАЭ) проходят полуфинальные встречи. В первом матче дня играли первая ракетка России Андрей Рублёв, посеянный на турнире под вторым номером, и бывший второй номер рейтинга ATP немец Александр Зверев. Рублёв, действующий чемпион Дубая, начал защиту титула с того, что одолел серба Филипа Краиновича, затем в ярком матче одержал волевую победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, отыграв пятерной (!) матчбол, после чего в ещё одном эмоциональном матче одолел голландца Ботика ван де Зандсхулпа.

Зверев же продолжает набирать форму. В полуфинале «Ролан Гаррос» 2022 года с Рафаэлем Надалем немецкий теннисист получил тяжёлую травму ноги — на этом сезон для него оказался закончен. Александр вылетел из первой десятки рейтинга ATP — сейчас он располагается на 16-й строчке — и возобновил выступления уже в 2023 году. До Дубая результаты спортсмена оставляли желать лучшего. В частности, на Australian Open он прекратил борьбу уже во втором круге. А вот в ОАЭ впервые с того злосчастного «РГ»-2022 пробился в четвёрку сильнейших на турнире. В первом круге Зверев одержал волевую победу над чехом Иржи Легечкой, а затем на классе расправился с Крисом О'Коннеллом из Австралии и итальянцем Лоренцо Сонего, победив их с одинаковым счётом 7:5, 6:4.

О том, что немец уверен в своих силах, свидетельствуют его слова, сказанные на пресс-конференции после победы в первом круге. «На самом деле я бы очень хотел встретиться с Новаком Джоковичем в Дубае, потому что это может произойти только в финале, так что… Честно говоря, прямо сейчас мне всё равно, с кем я сыграю в финале, если удастся попасть туда», — говорил Александр.

Зверев, к слову, является одним из самых неудобных соперников для Рублёва. До матча в Дубае немец нанёс россиянину пять поражений в пяти встречах. И во всех этих играх Андрей не взял ни сета! Особенно болезненным было поражение в финале «Мастерса» в Цинциннати в 2021 году, когда Зверев легко переиграл оппонента — 6:2, 6:3. «Я никогда не обыгрывал его в АТР-туре, поэтому надеюсь, что смогу выйти и дать отличный бой. Мне нужно сыграть в хороший, агрессивный теннис. Посмотрим, что из этого выйдет. До травмы он выиграл так много больших титулов. Он отличный игрок и знает, как играть против меня, но и я тоже знаю, так что всё решат небольшие детали», — говорил Рублёв на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

О том, что в этом полуфинале легко не будет никому, стало ясно в первом же гейме, по ходу которого счёт «ровно» фиксировался пять раз. Рублёв с третьей попытки реализовал брейк-пойнт, захватив таким образом инициативу. В четвёртом гейме Зверев ответил своим брейком, ненадолго восстановив равновесие. Россиянин тут же ещё раз взял подачу соперника — как вскоре выяснилось, это был решающий момент первой партии. На протяжении следующих трёх геймов соперники брали свои подачи, а затем Рублёв сделал очередной брейк, с первой же попытки реализовав сетбол, и выиграл партию — 6:3.

Во втором сете теннисисты наладили свою подачу — настолько, что за первые восемь геймов счёт «ровно» фиксировался лишь раз. В девятом гейме Зверев чуть поупирался, но даже не вышел на брейк-пойнт, не говоря уже о большем. А в 12-м гейме Рублёв на подаче Зверева — счёт был уже 6:5 в пользу россиянина — попробовал не доводить дело до тай-брейка. У Андрея даже был матчбол, но ему не удалось воспользоваться своим шансом.

Зато удалось на тай-брейке, пусть и не без приключений. Рублёв упустил двойной матчбол при 6:4 в свою пользу, затем ещё два — при 7:6 и 9:8, — однако в итоге всё-таки добился своего с шестого матчбола — 11:9! Окончательный счёт встречи — 6:3, 7:6 (11:9) в пользу россиянина.

Так Рублёв впервые в карьере обыграл Зверева. В финале турнира в Дубае россиянин сразится с победителем полуфинала Даниил Медведев — Новак Джокович. Эта игра также состоится сегодня, 3 марта. А финал пройдёт в субботу, 4 марта.