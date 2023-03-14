Медведев vs Зверев. Кто пробьётся в 1/4 финала Индиан-Уэллса? Рублёв ждёт старта. LIVE!

В Калифорнии полным ходом идут сражения за место в 1/4 финала. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе, где сыграют все участники четвёртого круга – как в мужской, так и в женской сетке. Откроют программу на центральном корте Даниил Медведев (пятый номер посева) и Александр Зверев (12).

Для принципиальных соперников это будет 13-я официальная встреча, и счёт пока ничейный – 6-6. Не менее сложным ожидается сражение Андрея Рублёва (6) с британцем Кэмероном Норри (10). Сыграет в этот день и последняя россиянка в женской сетке – Варвара Грачёва – с чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной. Также интересным должно стать противостояние Барборы Крейчиковой и Арины Соболенко. Начало матчей – в 21:00 мск.