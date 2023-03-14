Медведев vs Зверев. Кто пробьётся в 1/4 финала Индиан-Уэллса? Рублёв ждёт старта. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе, где сыграют все участники четвёртого круга – как в мужской, так и в женской сетке. Откроют программу на центральном корте Даниил Медведев (пятый номер посева) и Александр Зверев (12).
Для принципиальных соперников это будет 13-я официальная встреча, и счёт пока ничейный – 6-6. Не менее сложным ожидается сражение Андрея Рублёва (6) с британцем Кэмероном Норри (10). Сыграет в этот день и последняя россиянка в женской сетке – Варвара Грачёва – с чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной. Также интересным должно стать противостояние Барборы Крейчиковой и Арины Соболенко. Начало матчей – в 21:00 мск.
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Вот что сказал Медведев после того, как потерял в 3-м круге один сет в матче с белорусом Ильёй Ивашко.
Вот как сложился 5-й игровой день, во время которого определились участники 4-го круга.
Вот как распределятся призовые среду участников турнира в зависимости от стадии, до которой доберётся теннисист.
Опрос: Медведев или Зверев?
Самое время проголосовать — кто победит сегодня? Медведев или Зверев?
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В 21:00 мск программу на центральном корте откроют Даниил Медведев и Александр Зверев, для которых эта встреча станет 13-й в истории их противостояния. Кстати, счёт пока равный — 6-6.
Все победы Зверева — 6 (Санкт-Петербург-2016, Вашингтон-2017, Майами, Торонто-2018, ATP Finals — 2019, ATP Finals — 2021 — финал)
Все победы Медведева — 6 (Шанхай-2019, Париж, ATP Finals — 2020, ATP Cup, Париж, ATP Finals — 2021 — группа)
Только поединок Давидович-Фокина (Испания, 23) – Гарин (Чили, Q) — пройдёт на Стэдиум 4. Остальные 15 встреч распределены по первым трём кортам — по 5 на каждом.
Вот полный список сегодняшний матчей среди женщин.
21:00. Саккари (Греция, 7) – Плишкова (Чехия, 17).
21:00. Гауфф (США, 6) – Петерсон (Швеция, Q).
22:30. Крейчикова (Чехия, 16) — Соболенко (Беларусь, 2).
0:00. Вондроушова (Чехия, SR) – Мухова (Чехия, SR).
1:00. Квитова (Чехия, 15) – Пегула (США, 3).
3:00. Рыбакина (Казахстан, 10) – Грачёва (Россия, Q).
4:00. Кырстя (Румыния) – Гарсия (Франция, 5).
6:00. Свёнтек (Польша, 1) – Радукану (Великобритания).
Начнём с расписания дня. Сегодня сыграют все участники 4-го круга. Вот в какое время сразятся мужчины.
21:00 мск. Давидович-Фокина (Испания, 23) – Гарин (Чили, Q).
21:00. Медведев (Россия, 5) – Зверев (Германия, 12).
22:30. Рублёв (Россия, 6) – Норри (Великобритания, 10).
22:30. Фритц (США, 4) – Фучович (Венгрия).
0:00. Тиафо (США, 14) – Табило (Чили, Q).
4:00. Алькарас (Испания, 1) – Дрейпер (Великобритания).
4:30. Синнер (Италия, 11) – Вавринка (Швейцария, SR).
5:30. Пол (США, 17) – Оже-Альяссим (Канада, 8).
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