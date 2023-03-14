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Даниил Медведев, Арина Соболенко, Андрей Рублёв: онлайн-трансляция Индиан-Уэллса-2023, где смотреть, сетка, расписание

Медведев vs Зверев. Кто пробьётся в 1/4 финала Индиан-Уэллса? Рублёв ждёт старта. LIVE!
Даниил Сальников
Медведев vs Зверев
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В Калифорнии полным ходом идут сражения за место в 1/4 финала. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе, где сыграют все участники четвёртого круга – как в мужской, так и в женской сетке. Откроют программу на центральном корте Даниил Медведев (пятый номер посева) и Александр Зверев (12).

Для принципиальных соперников это будет 13-я официальная встреча, и счёт пока ничейный – 6-6. Не менее сложным ожидается сражение Андрея Рублёва (6) с британцем Кэмероном Норри (10). Сыграет в этот день и последняя россиянка в женской сетке – Варвара Грачёва – с чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной. Также интересным должно стать противостояние Барборы Крейчиковой и Арины Соболенко. Начало матчей – в 21:00 мск.

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс – 2023. Сетка
WTA-1000. Индиан-Уэллс – 2023. Сетка
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
14 марта 2023, вторник. 21:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
14 марта 2023, вторник. 22:30 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
14 марта 2023, вторник. 22:30 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
15 марта 2023, среда. 03:00 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Опрос: Медведев или Зверев?
Live Даниил Сальников

Вот что сказал Медведев после того, как потерял в 3-м круге один сет в матче с белорусом Ильёй Ивашко.

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20:15 Даниил Сальников

Вот как сложился 5-й игровой день, во время которого определились участники 4-го круга.

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20:13 Даниил Сальников

Вот как распределятся призовые среду участников турнира в зависимости от стадии, до которой доберётся теннисист.

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19:44 Даниил Сальников

Опрос: Медведев или Зверев?

Самое время проголосовать — кто победит сегодня? Медведев или Зверев?

Если у вам не открывается опрос, пройти его можно по ссылке.

19:41 Даниил Сальников

В 21:00 мск программу на центральном корте откроют Даниил Медведев и Александр Зверев, для которых эта встреча станет 13-й в истории их противостояния. Кстати, счёт пока равный — 6-6.

Медведев — Зверев. История личный встреч — 6-6:
Все победы Зверева — 6 (Санкт-Петербург-2016, Вашингтон-2017, Майами, Торонто-2018, ATP Finals — 2019, ATP Finals — 2021 — финал)
Все победы Медведева — 6 (Шанхай-2019, Париж, ATP Finals — 2020, ATP Cup, Париж, ATP Finals — 2021 — группа)
19:29 Даниил Сальников

Только поединок Давидович-Фокина (Испания, 23) – Гарин (Чили, Q) — пройдёт на Стэдиум 4. Остальные 15 встреч распределены по первым трём кортам — по 5 на каждом.

19:22 Даниил Сальников

Вот полный список сегодняшний матчей среди женщин.

Женщины. Четвёртый круг (1/8 финала)
21:00. Саккари (Греция, 7) – Плишкова (Чехия, 17).
21:00. Гауфф (США, 6) – Петерсон (Швеция, Q).
22:30. Крейчикова (Чехия, 16) — Соболенко (Беларусь, 2).
0:00. Вондроушова (Чехия, SR) – Мухова (Чехия, SR).
1:00. Квитова (Чехия, 15) – Пегула (США, 3).
3:00. Рыбакина (Казахстан, 10) – Грачёва (Россия, Q).
4:00. Кырстя (Румыния) – Гарсия (Франция, 5).
6:00. Свёнтек (Польша, 1) – Радукану (Великобритания).
19:18 Даниил Сальников

Начнём с расписания дня. Сегодня сыграют все участники 4-го круга. Вот в какое время сразятся мужчины.

Мужчины. Четвёртый круг (1/8 финала)
21:00 мск. Давидович-Фокина (Испания, 23) – Гарин (Чили, Q).
21:00. Медведев (Россия, 5) – Зверев (Германия, 12).
22:30. Рублёв (Россия, 6) – Норри (Великобритания, 10).
22:30. Фритц (США, 4) – Фучович (Венгрия).
0:00. Тиафо (США, 14) – Табило (Чили, Q).
4:00. Алькарас (Испания, 1) – Дрейпер (Великобритания).
4:30. Синнер (Италия, 11) – Вавринка (Швейцария, SR).
5:30. Пол (США, 17) – Оже-Альяссим (Канада, 8).
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