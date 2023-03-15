Медведев – гениальный русский спортсмен! Сейчас нужно смотреть теннис, а не футбол

В последнее время мы часто ругали Даниила Медведева. Вообще, после проигранного Рафе Надалю финала в Австралии в 2022 году многие до сих пор рассылают по чатам скрины: дескать, как можно было отдать свой второй «Шлем»? Ты же держал его в руках, Даниил!

Безусловно, сыгранный до этого финал US Open – 2021 по-прежнему в памяти болельщиков: Даня лишил Новака Джоковича четвёртого «шлемного» титула за сезон, выиграв свой первый, столь важный для себя трофей этого калибра. 6:4, 6:4, 6:4 — для тех, кто давно и пристально следит за теннисом, не нужна никакая статистика: каждый гейм вспоминается и стоит перед глазами. Всё на виду и в памяти.

Тогда ещё не беременная Даша и близкий Даниилу тренер Жиль Сервара со слезами на глазах аплодировали своему герою. Более того, рукоплескали все трибуны Нью-Йорка. Аплодировал и стойкий Ноле. Джокович, будучи великим чемпионом, всегда чтит подобных себе атлетов.

Что было дальше? Та самая Австралия, ни одного выигранного «Мастерса» после, далеко не любимый грунт (восстановление после травмы), операция, трава, победные Лос-Кабос и Вена, заваленный Итоговый-2022, поражения от не самых сильных соперников в туре.

Даниил, не только потерявший после всего этого звание первой ракетки мира, но и выпавший из топ-10, должен был перезагрузиться. 2023 год стал для россиянина глотком свежего воздуха.

И эта перезагрузка состоялась. Сейчас Даниила просто не остановить. Ещё до старта первого в 2023 году «Мастерса» россиянин выиграл три турнира подряд, причём два из них относятся к категории ATP-500: Роттердам и Дубай. Была и Доха за 250. Даня вернулся! При этом зачастую теннисисты подобного уровня снимаются после подобных испытаний, но только не Медведев. Он мог бы пропустить тот же Дубай после двух титулов за две недели, но сыграл в ОАЭ и завоевал третий трофей подряд.

Лучший, без сомнения, российский спортсмен современности в очередной раз доказал: когда у Дани пошло и полетело, его не остановить.

Есть ли двойные ошибки? Безусловно! Проблемы с первой подачей? Однозначно! Даже королевский бэкхенд Дани периодически давал сбой (вспомните игру первого круга Роттердама с Давидович-Фокиной или недавний матч с Ивашко в США), но в нужный момент Медведев, уже вернувшийся в ранг первой ракетки России, всегда прибавлял. Кстати, в учитывающей только очки нынешнего сезона Чемпионской гонке с прибавкой уже заработанных в Индиан-Уэллсе баллов Даниил сейчас второй, а в случае победы на турнире он догонит Новака Джоковича.

Матч четвёртого круга Индиан-Уэллса со Зверевым вообще стоит особняком. Именно здесь Медведев в очередной раз подтвердил гениальность лучшего на сегодня русского атлета и спортсмена.

Даниил Медведев и Александр Зверев Фото: Harry How/Getty Images

Обыгран немец Александр Зверев. И как обыгран! Россиянин смог добиться победы, хотя во втором сете подвернул голеностоп. После этого Медведев периодически прихрамывал в оставшейся части матча. Пора сниматься? Однозначно нет.

Даниил в сумме выполнил 12 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Его соперник семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал всего 2 брейк-пойнта из 17! В конце первого и начале второго сета Медведев спас три свои подачи подряд со счёта 0:40. Продолжительность матча составила 3 часа 10 минут.

Даня терпел. Безусловно, терпел и Саша. После тяжелейшей травмы в полуфинале прошлогоднего «Ролан Гаррос» упёртый и волевой немец с отличной подачей постепенно приходит в себя. У них было 6-6 в личных встречах с Даней, а после отчётной победы Даниил вышел вперёд. С травмой, на морально-волевых.

Благодаря этому успеху наш соотечественник впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. А следующим соперником Даниила будет тот самый Алехандро Давидович-Фокина, с тяжёлой победы над которым на старте Роттердама и началась нынешняя серия успехов россиянина.

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Более того, Медведев одержал 17-ю победу в ATP-туре подряд. Текущая победная серия – вторая по продолжительности в карьере Медведева. В конце 2020-го и начале 2021-го он выиграл 20 матчей подряд.

Интересно, что после проигранного первого сета Медведев вновь высказал арбитру матча недовольство медленным хардовым покрытием корта и сказал, что «уйдёт в туалет и ему всё равно, если он будет наказан за задержку игры, поскольку он имеет право быть таким же медленным, как этот корт». Но какой Даня без подобных заявлений?

Сейчас, безусловно, российским любителям спорта нужно смотреть теннис, а вовсе не некогда популярный футбол. Эпоха футбола в современных реалиях постепенно уходит в небытие, зато от тенниса можно получить исключительное и незабываемое удовольствие. Просто посмотрите, как там выступают наши ребята!