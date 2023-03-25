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Обидное поражение Людмилы Самсоновой на турнире в Майами: вела 1:0 по сетам у китаянки Чжэн Циньвэнь, уступила за 3 часа

Самсонова проиграла юной китайской звезде — та задавила эйсами. Матч длился более 3 часов!
Александр Насонов
Самсонова проиграла юной китайской звезде
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Россиянка не смогла дожать 20-летнюю Чжэн Циньвэнь на «тысячнике» в Майами.

В субботу, 25 марта, на турнире WTA-1000 в Майами проходят матчи третьего круга в женском одиночном разряде. В одной из встреч российская теннисистка Людмила Самсонова, посеянная под 12-м номером, сражалась с 20-летней китаянкой Чжэн Циньвэнь (23). Обе спортсменки, освобождённые от матчей первого круга, уверенно преодолели барьер второго раунда. Самсонова не испытала проблем во встрече со швейцаркой Викторией Голубич, а Чжэн Циньвэнь, хоть и проиграла первый сет румынке Ирине Бегу, в дальнейшем действовала успешно и одержала волевую победу — 2:6, 6:1, 6:1.

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Ранее россиянка и китаянка трижды встречались на корте. Причём последняя партия состоялась уже в этом году: в полуфинале турнира в Абу-Даби россиянка одержала победу — 6:4, 1:6, 6:4. До этого теннисистки одержали по одной победе, причём всякий раз им хватало двух сетов. Чжэн Циньвэнь по праву считается восходящей звездой китайского тенниса. У неё пока нет титулов в рамках WTA, однако сейчас она занимает 20-е место в рейтинге — пока это лучший её результат. Самсонова в последнее время тоже на подъёме: в феврале она обновила личный рекорд, став 12-й ракеткой мира, хотя после этого опустилась на 15-ю позицию.

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В сегодняшнем матче инициативу поначалу захватила Чжэн Циньвэнь, выигравшая первые три гейма, в том числе один на приёме. У Самсоновой были брейк-пойнты, но она ими не воспользовалась. Вернуть брейк россиянке удалось только в концовке партии, и тут она реализовала первый же брейк-пойнт. Воодушевившись успехом, Людмила затем взяла три гейма подряд и, использовав первый же сетбол, одержала победу в сете — 7:5.

Вторая партия проходила куда более спокойно. У Самсоновой был двойной брейк-пойнт в первом гейме, но она его не реализовала. В дальнейшем теннисистки спокойно брали свою подачу, и дело закончилось тай-брейком, в котором чуть удачливее оказалась китаянка — 7:5. В третьем сете Самсонова повела было 3:0, сделав брейк. Однако затем в игре россиянки что-то сломалось. Людмила проиграла шесть геймов подряд, и всё было кончено. В последнем гейме китаянка на приёме вышла на тройной матчбол и со второй попытки реализовала его — 5:7, 7:6 (7:5), 6:3.

Отметим, что китайская теннисистка, славящаяся сильной подачей, не изменила себе и на этот раз. На её счету целых 18 эйсов, тогда как у Самсоновой всего пять подач навылет. По двойным ошибкам Людмила также «превзошла» соперницу — девять против шести. А продолжительность встречи составила 3 часа 8 минут, поэтому в четвёртом круге Чжэн Циньвэнь может не хватить свежести.

Майами (ж). 3-й круг
25 марта 2023, суббота. 18:35 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 5 3
5 		7 7 6
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Победив Самсонову, Чжэн Циньвэнь может встретиться с другой россиянкой. Это произойдёт в том случае, если Анастасия Потапова в своём матче третьего круга обыграет шестую ракетку мира Кори Гауфф. А завтра, 26 марта, на корт выйдут ещё две россиянки: Екатерина Александрова сразится со швейцаркой Белиндой Бенчич, которую тренирует российский специалист Дмитрий Турсунов, а Варвару Грачёву ожидает встреча с полькой Магдаленой Фрех.

Майами-2023. Женщины. Турнирная сетка
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Теги Теннис WTA Людмила Самсонова Чжэн Циньвэнь •••

Заглавное фото: Robert Prange/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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