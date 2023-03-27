21-летняя Потапова прорвалась в 1/4 финала Майами! Россиянка уже на пороге топ-20

В понедельник, 27 марта, на «тысячнике» в Майами начались матчи четвёртого круга в женской сетке. В одной из встреч сошлись две сеяные теннисистки: россиянка Анастасия Потапова (27) и китаянка Чжэн Циньвэнь (23).
Обе спортсменки прогрессируют в последнее время: в предыдущий понедельник, когда WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга, они побили свои личные рекорды в классификации, став 26-й и 23-й соответственно. А в Майами продолжили собирать рейтинговые очки. Потапова во втором круге разгромила украинку Марту Костюк (6:1, 6:3), а в третьем раунде одержала волевую победу над шестой ракеткой мира Кори Гауфф — 6:7, 7:5, 6:2. Чжэн Циньвэнь сперва обыграла румынку Ирину Бегу, а затем оказалась сильнее россиянки Людмилы Самсоновой (12), причём в каждом из этих двух случаев ей удавались волевые победы.
Напомним, у 21-летней Потаповой уже есть один титул в сезоне. В финале турнира в Линце она обыграла хорватку Петру Мартич. У Чжэн Циньвэнь пока нет титулов на уровне WTA, но они наверняка будут, если китаянка продолжит прогрессировать. В 2022 году WTA официально признала её новичком сезона. Чжэн Циньвэнь начала год на 126-й строчке, а закончила его на 28-й. Популярность спортсменки в Китае настолько высока, что она совсем недавно украсила обложку китайской версии журнала GQ. Что касается личных встреч с Потаповой, то до отчётного матча перевес был на стороне китаянки — 2-0. Правда, оба поединка оказались невероятно упорными. Во втором круге US Open — 2022 Чжэн Циньвэнь обыграла россиянку на двух тай-брейках, а в квалификации Аделаиды-2 в 2023-м одержала волевую победу — 6:7, 7:5, 7:6.
20-летняя китаянка славится мощной подачей — как следствие, у неё много эйсов. Тем приятнее, что первый брейк в матче удался Потаповой — в третьем гейме россиянка со второй попытки использовала двойной брейк-пойнт. Правда, следом Анастасия проиграла свою подачу, однако в седьмом гейме совершила второй брейк. Определяющим стал упорный восьмой гейм, в котором счёт «ровно» фиксировали четырежды, причём Потапова спасла один брейк-пойнт. Взяв подачу, россиянка повела 5:3, после чего довела дело до победы в сете — 6:4.
Во второй партии Потапова сразу же сделала брейк, но потом у неё возникли проблемы с подачей — такие, что Чжэн Циньвэнь дважды взяла гейм под ноль на приёме. Геймы на своей подаче китаянка также брала весьма уверенно и повела — 4:1. Затем Анастасия поправила ситуацию, а в седьмом гейме ответила столь нужным брейком, после чего сравняла счёт — 4:4. В дальнейшем теннисистки брали свою подачу, и сет перетёк в тай-брейк, где Потапова действовала увереннее и реализовала первый же матчбол — 6:4, 7:6 (7:4)! Как видим, китаянке не помогла её суперподача (девять эйсов против одного у Анастасии).
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Так Потапова во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал «тысячника». Впервые она сделала это в 2021 году в Дубае. Теперь россиянка вплотную подберётся к топ-20 мирового рейтинга. Какое именно место она займёт, станет ясно чуть позднее. В четвертьфинале Анастасия сыграет с победительницей противостояния Джессика Пегула (США, 3) — Магда Линетт (Польша, 20). Также пробиться в восьмёрку лучших попытаются ещё две представительницы России: Варвара Грачёва сразится с двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой, а Екатерина Александрова выйдет на корт с победительницей US Open — 2019 канадкой Бьянкой Андрееску.
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