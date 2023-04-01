Единственный титул в туре и победы над топами. Потапова — лучшая теннисистка страны?

«Солнечный дубль» уже сегодня может оказаться в руках представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Или титул Майами уйдёт чешке Петре Квитовой? Но российскому болельщику американская связка запомнится, например, забегом Анастасии Потаповой до четвертьфинала WTA-1000 — её второго «тысячника» в карьере в основе.

«Она играет бесстрашно, она станет топ-игроком. На мой взгляд, она уже им является», — сказала Джессика Пегула в интервью Tennis.com после того, как отыграла два матчбола и оформила победу над россиянкой в 1/4 Майами. И как же чётко американка описала ощущения от игры соперницы.

Потапова — 22-я в рейтинге WTA с понедельника и только пятая среди россиянок в туре. Как не вспомнить 2000-е женского тенниса: Шарапова, Кузнецова, Мыскина, Дементьева, Петрова, Сафина? Времена, когда приходилось выбирать, за кого болеть. На этих теннисистках и выросла Потапова: она не раз признавалась, что её кумир — пятикратная чемпионка ТБШ. «Дело в том, как Мария ведёт себя на корте или играет, как она борется. Это очень вдохновляет».

Анастасия Потапова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сегодня это железный аргумент и в пользу Потаповой. Да, она не всегда ментально стабильна — достаточно вспомнить проигрыш после 5:0 и матчбола в третьем сете в Остине. Но боевой характер — отличительная черта россиянки. Есть в этом что-то шараповское… Так в Майами она прошла шестую ракетку мира Кори Гауфф: проиграв первый сет на тай-брейке, брейканула подачу на матч американки во второй партии. Несломленность и нацеленность на результат, а ещё желание бороться и выигрывать матчи, даже когда совсем не летит своя игра, — в этом и сила Анастасии. Так она, например, взяла титул в Линце с травмой.

Главное — бесстрашие. Авторитетов на корте она не признаёт, а значит, заранее — ещё до матча — не проиграет. «Страх? Не испытываю страха ни в игре с Джессикой, ни в принципе с любым соперником. По поводу неудобства, может быть, действительно американка не очень удобная для меня соперница, особенно на харде, так как играет низко, глубоко, плоско, но у нас был матч в борьбе. И сказать, что у неё было явное преимущество — не могу», — поделилась Настя в интервью «Чемпионату».

Положительная динамика и результаты пришли со стабильностью. Этот компонент на длинных отрезках когда-то она считала недочётом, хотя в отдельных матчах Настя поражает. Потапова и сама это признаёт и понимает — после титула в Линце, например, говорила, что именно таких серий ей и не хватало год назад, чтобы бороться за титулы.

«Не сказала бы, что произошли какие-то сильные изменения после Индиан-Уэллса. Но одним из главных факторов [подъёма] стало то, что я начала играть более стабильно. И, конечно же, та уверенность, что я приобрела на неделе в Линце и Индиан-Уэллсе, тоже сказалась», — сказала Потапова после Майами.

Эту стабильность ей привил Игорь Андреев.

В теннисе очень важно найти своего тренера — это большое везение. Поэтому сейчас и шатает Касаткину: после неожиданного расставания с Карлосом Мартинесом, который и привёл её в топ-10, потребуется время, чтобы найти коннект с итальянцем Флавио Чиполлой. Так что в успехе Потаповой нет ничего сиюминутного и неожиданного. К этому они шли с августа 2021-го, когда и начала работать с Игорем. Тогда она прикрывала концовку первой сотни: результаты не клеились, перспективы в про-туре были ещё туманны. Сейчас Потапова уже в топ-25, а среди теннисисток её возраста уступает лишь Гауфф и Иге Свёнтек. В рейтинге она не провисает и не буксует: последовательно добралась до сотни, топ-50, топ-40, топ-30 и уже в шаге от двадцатки WTA.

Если смотреть на результаты в моменте, то Потапова кажется лучшей российской теннисисткой: недавний титул в Линце, четвертьфинал в Майами. Поспорить с ней может разве что Варвара Грачёва, которая при уверенном обмене на задней показывает ещё и психологическую стабильность, но «потолок» в её игре кажется более очевидным. У Людмилы Самсоновой и Вероники Кудерметовой ожидаемо тяжёлые сезоны после взлёта: как было с Каролин Гарсией, Онс Жабер или Анетт Контавейт. Другое дело, что и та и другая систематически проваливаются на крупных турнирах, причём часто проигрывая теннисисткам слабее. Касаткина же просто в поиске себя и своей игры.

Так что относительно плоская и силовая игра Потаповой в атаке при максимальном риске оправдана — она пока единственная из россиянок с титулом в туре. А выигрывать битвы на характере, когда порой всё валится из рук, у Насти начинает получаться. Потому что она просто без страха идёт вперед — в погоне за топ-игроками.

«Да, было безумно приятно слышать такие слова от Джессики. Матчи показали, что я могу соревноваться с игроками, кто стоит выше меня и кто стоит в топ-10. Конечно, это то, ради чего я работала. Но сейчас я сфокусирована, чтобы продолжать работать в том же духе, чтобы уже не только соревноваться с ними, а действительно быть одной из них».

А кто для вас лучшая российская теннисистка на данный момент?