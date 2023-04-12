«Всегда ждёшь плохой отскок». Медведев рассказал, как открыл грунтовый сезон

На престижном «Мастерсе» в Монте-Карло завершились поединки 2-го круга. В борьбу за титул вступил и лучший россиянин в ATP-туре Даниил Медведев. Чемпион US Open – 2021 в двух партиях одержал победу над представителем Италии Лоренцо Сонего (6:3, 6:2) и выиграл, таким образом, уже 30-ю встречу в нынешнем сезоне, что является абсолютным рекордом среди мужчин в этом году. Но всё равно в интервью на корте россиянин по традиции пожаловался на грунт, а потом развил эту тему на послематчевой пресс-конференции.

— Мне всегда тяжело на грунте. В каждом матче есть какие-то проблемы. Но иногда я провожу хорошие игры. На грунте нет ритма. Каждый отскок – плохой отскок. Даже когда мяч отскакивает хорошо, всегда ждёшь плохой отскок. Но сегодня мне удалось провести хороший матч против сильного «грунтовика».

— Вы хорошо выглядели сегодня на корте, чётко начали матч. Это должно быть стало для вас источником уверенности?

— На грунте мне гораздо сложнее чувствовать игру. После матча мне трудно сказать, хорошо я сыграл или нет, но мне сказали, что хорошо, и счёт меня устроил. Я чувствовал, что контролировал игру во время матча. Я очень счастлив, это придаёт мне ещё больше уверенности к следующей встрече. Дальше будет сложно. Это будет серьёзное испытание против Зверева, так что на сегодня я счастлив.

— Матч со Зверевым — прямо настоящий финал. Все будут ждать эту встречу.

— Здесь есть и другие игроки. Циципас выигрывал дважды турнир, но на самом деле у нас с Сашей было много важных матчей. Когда кто-то из нас побеждает, то иногда выходит в финал или берет титул. Я знаю, что он любит грунт, поэтому мне надо подойти к завтрашнему матчу в хорошей форме, чтобы попытаться обыграть его.

— За последнее время вы выиграли 26 из 27 матчей или что-то в этом роде. После Australian Open вы обрели уверенность в себе. Поможет ли это на грунте, даже если не любите это покрытие?

— Да, помогает. Когда вы тренируетесь, вы не знаете, в каком состоянии находитесь. В первом матче турнира понимаете чуть лучше положение, так что, возможно, предыдущие победы помогли мне сегодня одержать такую победу, я бы не сказал лёгкую, но с разрывом в счёте. Я буду стараться выигрывать матч за матчем и постараюсь использовать эту уверенность, чтобы попытаться обыграть топ-игроков, больших чемпионов.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— В интервью на корте вы говорили о плохих отскоках. С воскресенья вы продолжаете говорить, что не любите грунт. Разве вы не продолжаете всем врать? Уверен, что вы игрок в покер и усыпляете у всех бдительность.

— Не скажу за других игроков, но что касается меня — если кто-то скажет перед игрой со мной: «Медведев выиграл так много матчей, я даже не собираюсь пытаться», ну, во-первых, я бы даже не знал об этом, потому что не слушаю чужие интервью. Но я знаю, что каждый игрок, который играет со мной, будет стараться. Если произойдёт наоборот, я буду только счастлив. Но в любом случае, я не люблю грунт, и даже если я выигрываю матчи, я предпочитаю хард. Но я сделаю всё, чтобы выигрывать все матчи.

— Вы очень хорошо говорите по-французски. Какие у вас отношения с французским?

— Я жил во Франции в 18 лет, а потом, когда мне было 21 или 22 года, переехал в Монако, где тоже все говорят по-французски. Вся моя команда говорит по-французски. Так что через некоторое время я начал говорить на нём. Мне нравятся языки. Я считаю, что у меня есть некоторый талант к языкам. Так что, когда моя карьера закончится, я посмотрю, не захочу ли начать изучать испанский или итальянский, потому что они близки к французскому, но пока я играю в теннис, не хочу посвящать своё свободное время изучению языков.

— Когда вы выходите на грунт, для вас это совершенно другой вид игры, который не имеет ничего общего с остальным сезоном?

— Да, это так, ведь нужно играть по-другому: находить другие углы удара, играть выше, подавать иначе. Кроме того, из-за плохих отскоков, у вас возникают проблемы на приёме, даже если соперник подаёт не так сильно. Есть много мелочей, которые нужно скорректировать. Это другой вид тенниса, и ещё раз повторяю, я знаю, что это нормально — было бы ненормально играть 12 месяцев только на харде. Но лично я счастлив, когда грунтовый сезон заканчивается. И ещё раз повторюсь, я всё равно постараюсь показать хорошие результаты.