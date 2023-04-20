21-летняя Потапова победила американку Гауфф, причём второй раз за месяц

В четверг, 20 апреля, на грунтовом «пятисотнике» в Штутгарте заканчиваются матчи второго круга. В одной из встреч сошлись 21-летняя россиянка Анастасия Потапова и шестая ракетка мира американка Кори Гауфф, получившая пятый номер посева. Грунтовый сезон начался ещё 3 апреля, однако обе эти спортсменки открыли его только на этой неделе. И Потапова, и Гауфф приняли решение отдохнуть после американских «тысячников». Причём в Майами, что интересно, Гауфф выбыла из борьбы в третьем круге, а нанесла ей поражение не кто иная, как Потапова, одержавшая волевую победу — 6:7, 7:5, 6:2. Россиянка дошла до четвертьфинала на том турнире, где проиграла третьей ракетке мира Джессике Пегуле.

Та встреча Потаповой и Гауфф была уже третьей по счёту. В первых двух случаях сильнее оказалась американка. В 2019 году 15-летняя Кори одержала волевую победу над 18-летней Анастасией в первом круге US Open. А в Монреале-2021 россиянка снялась по ходу матча, получив 0:5 в первом сете.

В Штутгарте соперницы до очной встречи успели провести по матчу. Потапова одержала непростую победу во встрече с хорваткой Петрой Мартич (6:3, 3:6, 7:6), а Гауфф приложила не меньше усилий для победы над другой россиянкой Вероникой Кудерметовой — 6:2, 4:6, 7:6. При этом Кори играла 19 апреля, а Анастасия — 18-го, то есть у неё был день отдыха. Гауфф, кстати, перед сегодняшним матчем вспомнила недавнюю игру с Потаповой в Майами. «Тогда был упорный матч, у меня были шансы. Сейчас я снова не жду лёгкой игры. С каждой неделей она играет всё лучше. Мне нужно сохранить агрессивный настрой – особенно против неё, способной на мощные удары», — приводит её слова пресс-служба WTA.

Кто знает, возможно, лишний день отдыха, имевшийся у Потаповой, сыграл свою роль в сегодняшнем поединке. В первых геймах у россиянки были небольшие проблемы с подачей: она спасла целых пять брейк-пойнтов. А вот в четвёртом гейме Анастасия со второй попытки использовала двойной брейк-пойнт, благодаря чему повела 3:1. Украшением партии стал шестой гейм, по ходу которого «ровно» фиксировали восемь (!) раз. Гауфф тогда спасла четыре брейк-пойнта и сократила отставание — 2:4. Однако следующие два гейма остались за Потаповой, которая со второй попытки реализовала двойной сетбол на приёме, — 6:2.

Во втором сете Потапова также действовала уверенно. В первом гейме россиянка ушла с брейк-пойнта, а во втором под ноль взяла подачу Гауфф, благодаря чему повела затем 3:0 с брейком. После этого теннисистки брали геймы только на подаче (притом что в шестом гейме Анастасия упустила целых четыре брейк-пойнта), и матч завершился закономерной победой Потаповой. Последний гейм, на подаче, она и вовсе взяла под ноль — 6:2, 6:3.

Потапова в четвёртый раз в карьере победила теннисистку из топ-10. Впервые ей удалось сделать это в первом круге «Ролан Гаррос» — 2019 — в матче с Анжеликой Кербер. В прошлом году россиянка обыграла Анетт Контавейт в четвертьфинале Праги, ну а третья победа в этом списке — тот самый матч с Гауфф в Майами-2023.

Можно сказать, что Потапова отомстила Гауфф за Кудерметову, проигравшую американке в первом круге. «Отомстила» здесь подходит ещё и по той причине, что Анастасия и Вероника заявились и в парный разряд в Штутгарте. Наши девушки уже вышли в полуфинал: в первом круге они обыграли украинско-латвийскую пару Людмила Киченок/Елена Остапенко, имевших первый номер посева, а в четвертьфинале расправились с дуэтом Мию Като (Япония)/Алдила Сутджиади (Индонезия).

В одиночном разряде соперницей Потаповой по четвертьфиналу станет сильнейшая в паре Татьяна Мария (Германия, WC) — Каролин Гарсия (Франция, 4). Турнир завершится 23 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».