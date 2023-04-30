7 важных матчей понедельника: снова российское дерби в теннисе, битва ЦСКА и «Локо-Кубань»

Что смотреть 1 мая: увидим ли мы новое чудо от Мирры Андреевой? Какой старт будет у финальной серии в волейболе?

Все события 1 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒1:30: «Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз»: НХЛ — плей-офф, 1/4 финала — Восток, седьмой матч

Интрига: сколько сил осталось у Сергея Бобровского?

«Бостон» и «Флорида» выдали потрясающий шестой матч, забросив в общей сложности 12 шайб. Победителю регулярного чемпионата приходится непросто: в последних играх кураж поймал вратарь «пантер» Сергей Бобровский. Но сможет ли российский голкипер выстоять и в главном матче года?

«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз» Фото: Charles Krupa/AP/ТАСС

🏒 4:30: «Колорадо Эвеланш» — «Сиэтл Кракен»: НХЛ — плей-офф, 1/4 финала — Запад, седьмой матч

Интрига: действующие чемпионы продолжат защиту титула?

«Колорадо» с невероятным трудом сражается с «Сиэтлом» — недавним новичком НХЛ, который впервые играет в плей-офф. В шестой встрече «лавины» были на грани от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли, но благодаря вдохновенной игре Кейла Макара и Натана Маккиннона смогли спастись и подарили серии седьмой матч.

«Колорадо Эвеланш» — «Сиэтл Кракен» Фото: Lindsey Wasson/AP/ТАСС

🎾 12:00: Александр Шевченко (Россия, Q) — Даниил Медведев (Россия, 2), ATP Masters 1000, Мадрид — третий круг

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Интрига: даст ли бой дебютант «Мастерсов» лидеру российского тенниса?

22-летний россиянин Александр Шевченко уже побил все свои рекорды. На прошлой неделе в Барселоне он одержал первую победу на уровне ATP, а на нынешней успешно пробился через квалификацию и дебютировал в основной сетке «Мастерсов». На этом Саша не остановился и разгромил двух соперников уже в основе Мадрида – американца Вулфа и чеха Легечку. Но сейчас будет испытание гораздо более высокого уровня – его экзаменует лучший теннисист России последних лет Даниил Медведев. Сможет ли Шевченко дать бой на корте своему закадычному партнёру по компьютерным играм – узнаем совсем скоро.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 14:00: Мирра Андреева (Россия, WC) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), WTA-1000, Мадрид — четвёртый круг

Интрига: остановит ли чудо-девочку из России чемпионка Australian Open?

Сенсационная дебютантка турниров WTA-1000 Мирра Андреева, только что отметившая своё 16-летие, уже прошла трёх опытных соперниц – двух представительниц топ-20 Беатрис Хаддад-Майю и Магду Линетт, а также финалистку US Open – 2021 Лейлу Фернандес. Но впереди более ответственное испытание – встреча с чемпионкой Australian Open и второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Сумеет ли российская звёздочка найти пути к победе над очередной топовой соперницей?

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🏀 14:00: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», Единая лига — плей-офф, 1/2 финала – седьмой матч

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Интрига: кто же станет финалистом?

ЦСКА перевёл серию в решающий седьмой матч. И он состоится на домашнем паркете армейцев. Удивительно, но «Локомотив-Кубань» играет в Москве лучше своего соперника. Однако будет ли эта тенденция работать в матче номер семь, где на кону будет стоять выход в финал?

Подготовиться к решающим матчам можно с помощью этого материала:

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

🏐 17:00: «Зенит-Казань» — «Динамо Москва», Суперлига — финал, первый матч

Интрига: кто покажет зубы на старте финальной серии?

Битва сильнейших клубов российской регулярки за звание чемпиона страны: первый матч «золотой серии» между казанским «Зенитом» и московским «Динамо»! Титул разыграют два топа, которые выиграли по 28 из 30 матчей в сезоне. Однако парни Алексея Вербова набрали на три очка больше, поэтому начнут серию на домашней площадке в Казани. И свои трибуны точно не будут лишними: на той стороне чемпион страны двух последних лет с праймовым Цветаном Соколовым – болгарин наколотил 80 очков в полуфинальной серии с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

«Зенит-Казань» — «Динамо Москва» Фото: vk.com/volleyzenit

⚽️ 22:00: «Лестер Сити» — «Эвертон», АПЛ, 34-й тур

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Интрига: кто победит в битве за выживание?

Два прославленных клуба увязли в зоне вылета – причём на соседних позициях, 18-е и 19-е места. И если «Саутгемптон» на 20-м месте, кажется, уже не спасти, то «Лестер» и «Эвертон» за пять туров до конца вполне могут обойти конкурентов и вскарабкаться выше.

Дела «ирисок» настолько плохи, что даже прямолинейный, но эффективный футбол Шона Дайча пока не конвертируется в очки. Шесть туров без побед – слабовато для такой команды. «Лестер» вроде бы подаёт признаки жизни, в позапрошлом туре была первая с февраля победа над «Вулверхэмптоном», а в прошлом – ничья с «Лидсом». Однако в этом сезоне «Лестер» уже обыгрывал «Эвертон» (0:2 на «Гудисоне»), а тут ещё и домашняя арена. И там будет жарко.