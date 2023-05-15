В Риме назревает скандал — игроки жалуются на корты. Расписание, расклады и сетки

В воскресенье, 14 мая, на супертурнире в Риме (Италия), общий призовой фонд которого составляет почти € 11,3 млн, у мужчин проходили матчи второго и третьего кругов, а у женщин закончился третий круг. Столь напряжённое расписание было обусловлено тем, что субботнюю программу испортил дождь — 13 мая удалось сыграть далеко не все матчи. Свой первый поединок на турнире провёл Даниил Медведев (3), который в предыдущие годы в Риме потерпел три поражения в трёх матчах. Но обо всём по порядку.

«Корт — просто кошмар»

При этом многие игроки заявляли, что недовольны кортами. Так, 22-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович ещё после матча второго круга давал понять, что корт, по его мнению, просто ужасен. «Корт – просто кошмар. Полный кошмар», — говорил Джокович судье на вышке. Вторила ему и румынская теннисистка Сорана Кырстя, которая во втором круге проиграла Елене Остапенко. «Состояние корта неприемлемое. Я могу поговорить с официальным представителем турнира? Потому что на этом корте играть невозможно. По всему корту «разрывы». Я не понимаю, как они позволяют нам играть здесь. Плохой отскок по всему корту. Это безумие. Я не понимаю, как играть на таком корте», — говорила Кырстя во время матча судье на вышке.

А вот Андрей Рублёв после победы во втором круге над Алексом Молчаном высказался более сдержанно. «Это были тяжёлые условия, но я думаю, что сыграл хорошо. Мне действительно нравятся более медленные корты, особенно в такую погоду, как эта, холодную и дождливую. Мне это нравится ещё больше, потому что у меня больше времени», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

Итоги шестого дня. 14 мая, воскресенье

Теперь о сегодняшних матчах. Медведев, который как сеяный начал путь на турнире со второго круга, получил в соперники финна Эмиля Руусувуори. Россиянин провально начал матч — его соперник повёл 3:0 с брейком. Однако из следующих семи геймов Даниил взял шесть и забрал сет — 6:4. Во второй партии Медведев уже особо ничего не позволил сделать оппоненту и одержал победу — 6:4, 6:2. В третьем круге он встретится с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом (31). Это будет первый очный матч теннисистов.

А вот другой россиянин, выходивший на корт в этот день, потерпел поражение. Битва квалифаеров с участием Романа Сафиуллина и австралийца русского происхождения Алексея Попырина завершилась победой последнего — 7:5, 7:5. Это был матч третьего круга — таким образом, Попырин вышел в 1/8 финала. 22-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович также вышел в четвёртый круг, обыграв в трёх сетах экс третью ракетку мира Григора Димитрова (26) — 6:3, 4:6, 6:1.

Завершала программу игрового дня встреча третьего круга с участием лаки-лузера Александра Шевченко и любимца местной публики Янника Синнера (8). Первые два гейма остались за Шевченко, однако после этого Синнер включился по-настоящему и взял шесть геймов из семи. Первый сет остался за итальянцем — 6:3. Во второй партии россиянин в первом же гейме сделал брейк, потом держал подачу, однако в 10-м гейме его соперник восстановил равновесие — 5:5. После этого теннисисты взяли по гейму на подаче и перешли к тай-брейку, который остался за Александром — 7:4. В третьем сете Синнер добился брейков в пятом и в седьмом геймах, а подавая на матч, ушёл с тройного брейк-пойнта — 6:3, 6:7, 6:2.

Мужчины. Второй круг

Медведев (Россия, 3) — Руусувуори (Финляндия) — 6:4, 6:2

Циципас (Греция, 5) — Боргес (Португалия) — 6:3, 6:3



Третий круг

Попырин (Австралия, Q) — Сафиуллин (Россия, Q) — 7:5, 7:5

Руне (Дания, 7) — Фоньини (Италия, WC) — 6:4, 6:2

Джокович (Сербия, 1) — Димитров (Болгария, 26) — 6:3, 4:6, 6:1

Рууд (Норвегия, 4) — Бублик (Казахстан) — 6:1, 4:6, 7:6 (7:0)

Синнер (Италия, 8) — Шевченко (Россия, LL) — 6:3, 6:7, 6:2.



Подробнее. — Руусувуори (Финляндия) — 6:4, 6:2Циципас (Греция, 5) — Боргес (Португалия) — 6:3, 6:3Попырин (Австралия, Q) —— 7:5, 7:5Руне (Дания, 7) — Фоньини (Италия, WC) — 6:4, 6:2Джокович (Сербия, 1) — Димитров (Болгария, 26) — 6:3, 4:6, 6:1Рууд (Норвегия, 4) — Бублик (Казахстан) — 6:1, 4:6, 7:6 (7:0)Синнер (Италия, 8) —— 6:3, 6:7, 6:2.

В женской сетке на корт выходили три россиянки. Первой свой матч закончила Дарья Касаткина, которая за 3 часа 17 минут одолела 89-ю ракетку мира Юлию Грабер — 7:5, 4:6, 7:6. В 1/8 финала Касаткина сыграет с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года Еленой Остапенко (20), которая оказалась сильнее Барборы Крейчиковой (10) — 7:6, 6:0. А вот Людмила Самсонова (16) свой матч проиграла. Хорватка Донна Векич (21) одержала волевую победу — 2:6, 7:6, 6:2. При этом в последнем гейме Векич, подавая на матч, лишь с пятого матчбола добилась цели.

Предпоследним запуском на центральном корте поставили матч Анны Калинской и чемпионки Уимблдона 2022 года Елены Рыбакиной (7), представляющей Казахстан. Девушки сыграли друг с другом на третьем «тысячнике» подряд. Причём если во втором круге в Майами сильнее оказалась Рыбакина (7:5, 4:6, 6:3), то на аналогичной стадии в Мадриде победила Калинская (7:5, 4:6, 6:2). Россиянке уже после первого гейма понадобился медицинский перерыв — Анна повредила ногу на скольжении. Калинская вернулась в игру и даже повела с брейком 3:1, но следующие три гейма остались за Рыбакиной, после чего россиянка снялась с матча.

Также выделим два неожиданных результата: шестой номер посева Кори Гауфф в трёх сетах проиграла чешке Мари Боузковой (27), после того как выиграла первую партию, а Мария Саккари (9) в двух сетах уступила другой чешке Маркете Вондроушовой. Кроме того, Виктория Азаренко снялась до матча с Мэдисон Кис — американка без борьбы проследовала дальше.

Женщины. Третий круг

Касаткина (Россия, 8) — Грабер (Австрия) — 7:5, 4:6, 7:6

Вондроушова (Чехия, SR) — Саккари (Греция, 9) — 7:5, 6:3

Свёнтек (Польша, 1) — Цуренко (Украина) — 6:2, 6:0

Боузкова (Чехия, 27) — Гауфф (США, 6) — 4:6, 6:2, 6:2

Остапенко (Латвия, 20) — Крейчикова (Чехия, 10) — 7:6, 6:0

Векич (Хорватия, 21) — Самсонова (Россия, 16) — 2:6, 7:6, 6:2

Рыбакина (Казахстан, 7) — Калинская (Россия) — 4:3 (отказ)



Подробнее. — Грабер (Австрия) — 7:5, 4:6, 7:6Вондроушова (Чехия, SR) — Саккари (Греция, 9) — 7:5, 6:3Свёнтек (Польша, 1) — Цуренко (Украина) — 6:2, 6:0Боузкова (Чехия, 27) — Гауфф (США, 6) — 4:6, 6:2, 6:2Остапенко (Латвия, 20) — Крейчикова (Чехия, 10) — 7:6, 6:0Векич (Хорватия, 21) —— 2:6, 7:6, 6:2Рыбакина (Казахстан, 7) —— 4:3 (отказ)

Расписание седьмого дня. Интересные матчи понедельника, 15 мая

У мужчин пройдут заключительные матчи третьего круга. Свои поединки проведут участники из нижней половины сетки. И в их числе россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев, которые сыграют с испанцами — с Алехандро Давидович-Фокиной и с Бернабе Сапата-Миральесом соответственно. Рублёв ранее дважды играл с Давидович-Фокиной и одержал две победы. Причём последний их очный матч состоялся в Дубае в феврале этого года. Тогда Андрей одержал волевую победу в 1/8 финала — 1:6, 7:6, 7:6. А Медведев, который из-за дождя оказался в невыгодной ситуации (россиянин свой матч второго круга сыграл в воскресенье, а его соперник по третьему кругу — в субботу), впервые сыграет с Сапата-Миральесом.

Мужчины. Третий круг

13:30 мск. Рублёв (Россия, 6) — Давидович-Фокина (Испания, 27)

13:30. Марожан (Венгрия, Q) — Алькарас (Испания, 2)

15:30. Сапата-Миральес (Испания, 31) — Медведев (Россия, 3)

20:00. Циципас (Греция, 5) — Сонего (Италия)



Подробнее. 13:30 мск.— Давидович-Фокина (Испания, 27)13:30. Марожан (Венгрия, Q) — Алькарас (Испания, 2)15:30. Сапата-Миральес (Испания, 31) —20:00. Циципас (Греция, 5) — Сонего (Италия)

У женщин будут сыграны все матчи 1/8 финала. До этой стадии добрались две россиянки: Вероника Кудерметова (11) и Дарья Касаткина (8). Кудерметова сыграет с 27-й сеяной Мари Боузковой (счёт личных встреч — 2-2), а Касаткина — с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года Еленой Остапенко (тут 4-2 в пользу Остапенко).

Женщины. Четвёртый круг

14:00 мск. Боузкова (Чехия, 27) — Кудерметова (Россия, 11)

15:00. Остапенко (Латвия, 20) — Касаткина (Россия, 8)

16:00. Вондроушова (Чехия, SR) — Рыбакина (Казахстан, 7)

21:30. Свёнтек (Польша, 1) — Векич (Хорватия, 21)



Подробнее. 14:00 мск. Боузкова (Чехия, 27) —15:00. Остапенко (Латвия, 20) —16:00. Вондроушова (Чехия, SR) — Рыбакина (Казахстан, 7)21:30. Свёнтек (Польша, 1) — Векич (Хорватия, 21)

Супертурнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».