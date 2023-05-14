Медведев впервые в карьере победил в Риме! Россиянина не смутил провал в начале матча

В воскресенье, 14 мая, на «Мастерсе» в Риме (Италия) проходят заключительные поединки второго круга и одновременно начинаются игры третьего раунда в мужском одиночном разряде. Некоторые матчи должны были состояться ещё вчера, но в планы организаторов вмешался дождь. В числе перенесённых поединков оказалась встреча второго круга с участием третьей ракетки мира Даниила Медведева, в соперниках у которого оказался финн Эмиль Руусувуори. В первом раунде Руусувуори, занимающий 43-е место в рейтинге ATP, прошёл француза Уго Умбера (6:4, 3:6, 7:6), а Медведев как сеяный отдыхал.

Медведев в этот грунтовый сезон уже выступил на двух турнирах, причём оба раза это были «Мастерсы». В Монте-Карло россиянин дошёл до четвертьфинала, где уступил молодому датчанину Хольгеру Руне, а в Мадриде остановился в четвёртом круге — Даниила сенсационно обыграл его соотечественник Аслан Карацев. Несмотря на это, перед стартом в Риме Медведев излучал осторожный оптимизм. И это при том, что до сих пор у него не было ни одной победы в столице Италии! Даниил трижды выходил на корт здесь — и всякий раз проигрывал. В 2018 и 2019 годах он выбывал из борьбы в первом круге, а в 2021-м, уже будучи сеяным, — во втором.

«После Мадрида, когда я проиграл, я тренировался несколько дней, старался сосредоточиться на скольжении, на движениях. У меня чувство, что мне удалось прибавить. В последние два дня я не так часто промахивался. Моим соперникам приходилось непросто. После Мадрида я хорошо чувствовал себя физически. Я знал, что могу тренироваться в полную силу. Это здорово. Сейчас я прекрасно чувствую себя физически. Каждый день я стараюсь сильно отработать на тренировке и, конечно, поработать с тренером над мелочами. Пока всё здорово, поэтому попытаюсь играть так же и в матчах», — говорил Медведев на пресс-конференции перед турниром.

Дополнительную уверенность россиянину придавало то, что ранее он уже побеждал Руусувуори — правда, на своём любимом харде, а не на грунте. В 1/8 финала Астаны-2022 Даниил обыграл Эмиля со счётом 6:3, 6:2. Однако отчётный матч начался по сценарию финского теннисиста. Руусувуори сразу же повёл 3:0 с брейком. В двух геймах на своей подаче он отдал Медведеву лишь очко. А россиянин, напротив, во втором гейме допустил сразу две двойные ошибки. Впрочем, Даниил, невзирая на провальное начало, смог собраться и забрал следующие три гейма, вернув брейк, — 3:3. Затем теннисисты взяли ещё по гейму на подаче, а в девятом гейме Медведев сделал второй брейк, с третьей попытки реализовав тройной брейк-пойнт, — 5:4. Подавая на сет, россиянин реализовал второй сетбол — 6:4. При этом за всю партию Даниил допустил семь невынужденных ошибок, а его соперник — всего одну.

На старте второго сета соперники обменялись брейками. После этого Медведев ещё раз взял чужую подачу, а затем и свою — 3:1. Затем, уже при счёте 4:2, россиянин сделал ещё один брейк, реализовав второй брейк-пойнт, и приготовился подавать на матч. Даниил вышел на тройной матчбол и с третьей попытки использовал его, закончив игру эйсом (всего их насобиралось шесть), — 6:4, 6:2.

Вот так Медведев впервые в карьере выиграл матч на «Мастерсе» в Риме — с четвёртой попытки. В третьем круге он сыграет с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом (31), который во втором раунде оказался сильнее австралийца Джэйсона Каблера — 6:4, 6:1.

Вчера, 13 мая, другой российский теннисист Андрей Рублёв в своём матче второго круга обыграл словака Алекса Молчана — 6:3, 6:4. В третьем раунде Рублёв сразится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, обыгравшим аргентинца Гидо Пелью — 6:0, 7:6 (7:4). А сегодня Роман Сафиуллин в третьем круге уступил австралийцу русского происхождения Алексею Попырину — 5:7, 5:7. Также сегодня в третьем раунде сыграет Александр Шевченко, которому будет противостоять любимец местной публики Янник Синнер, посеянный под восьмым номером.

«Мастерс» в Риме завершится 21 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».