За чем следить завтра, 31 мая: дерби Самсоновой и Павлюченковой, Касаткина, Рублёв, Хачанов, Джокович и будущие звёзды сборной Бразилии.

7 избранных матчей среды: наши на «Ролан Гаррос» и битва Моуринью с «Севильей»

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Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🎾 13:30*: Людмила Самсонова (Россия, 15) — Анастасия Павлюченкова (Россия, SR), «Ролан Гаррос», второй круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем закончится первое российское дерби на «Ролан Гаррос» — 2023?

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова пытается вернуться на былой уровень после тяжёлой травмы и почти полностью потерянного прошлого сезона. А помешать ей пройти дальше по сетке может соотечественница Людмила Самсонова, которая в последнее время бурно прогрессирует. 24-летняя уроженка Оленегорска уже установила личный рекорд, дойдя до второго круга в Париже. Кто же окажется сильнее в первом российском дерби на нынешнем турнире?

Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images

🎾 14:00*: Маркета Вондроушова (Чехия) — Дарья Касаткина (Россия, 9), «Ролан Гаррос», второй круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет первая ракетка России на нынешнем турнире?

В прошлом году Дарья Касаткина добилась лучшего результата на «Шлемах», дойдя на «Ролан Гаррос» до полуфинала. Но сейчас россиянке нужно защищать очень много очков, и если она не покажет хороший результат, то рискует выпасть из топ-10 рейтинга WTA. Соперница по второму кругу ей досталась очень серьёзная — финалистка «Ролан Гаррос» — 2019 и Олимпиады в Токио-2020 Маркета Вондроушова. Чья возьмёт?

Дарья Касаткина Фото: Justin Setterfield/Getty Images

🎾 15:30*: Корентен Муте (Франция) — Андрей Рублёв (Россия, 7), «Ролан Гаррос», второй круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет россиянин в матче с хозяином кортов?

Андрей Рублёв всегда хорошо играл на грунте. Ещё по юниорам он добился блестящего результата, выиграв «Ролан Гаррос» в 2014 году. Да и в профессиональном теннисе россиянин стабильно выступает в Париже — дважды доходил до четвертьфинала. В этом году Андрей впервые выиграл «Мастерс», причём на грунте — в Монте-Карло. Что покажет в среду Рублёв, которому будет противостоять не только соперник, который является хозяином кортов, но все переполненные трибуны французского стадиона?

Андрей Рублёв Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 15:30*: Карен Хачанов (Россия, 11) — Раду Албот (Молдавия, Q), «Ролан Гаррос», второй круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сделает ли Карен очередной шаг к топ-10 рейтинга?

Этот турнир важен для Карена Хачанова не только в плане борьбы за титул, но и как возможность набрать побольше рейтинговых очков и попасть в топ-10 рейтинга ATP. Сейчас россиянин находится на 11-м месте, а его главный соперник — канадец Феликс Оже-Альяссим — уже проиграл. Теперь Карену нужно идти только вперёд. Посмотрим, оправился ли Хачанов после тяжёлого первого круга, в котором он спасся с 0:2 по сетам.

Карен Хачанов Фото: Clive Mason/Getty Images

⚽️ 20:30: Бразилия — Тунис, юношеский ЧМ-2023 (U20), 1/8 финала

Интрига: бразильцы идут за первым золотом на молодёжном ЧМ с 2011 года?

Сборная Бразилии не без приключений прошла групповой этап на ЧМ-2023 U20. В первой игре южноамериканцы уступили Италии (2:3). Затем Бразилия потеряла право на ошибку, но уверенно разобралась в следующих турах с Доминиканской Республикой (6:0) и Нигерией (2:0). Тунис и вовсе вышел из группы с двумя поражениям, заняв третье место. Бразилия – явный фаворит предстоящей встречи. Также команде досталась относительная лёгкая сетка до финала. Серьёзного соперника (США или Уругвай) бразильцы могут получить только в полуфинале. Ждём шестого золота молодёжных чемпионатов мира от Бразилии?

Сборная Бразилии U20 Фото: Gustavo Garello/AP Photo/ТАСС

🎾 21:15*: Новак Джокович (Сербия, 3) — Мартон Фучович (Венгрия), «Ролан Гаррос», второй круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: будет ли у Джоковича счёт 5-0 с его давним «клиентом»?

После схода Медведева с дистанции шансы Джоковича на первое место в рейтинге увеличились. Кроме него, сместить Алькараса может только Стефанос Циципас. Во втором круге «Ролан Гаррос» серб сыграет со своим давним «клиентом» Мартоном Фучовичем из Венгрии. 22-кратный чемпион «шлемов» уже побеждал этого соперника четыре раза. Будет ли пятый?

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

⚽️ 22:00: «Севилья» — «Рома», Лига Европы, финал

Интрига: чья магия финалов окажется сильнее — Моуринью или «Севильи»?

«Севилья» в седьмой раз вышла в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы. Андалусийцы – самая титулованная команда турнира. Команда шесть раз участвовала в решающем матче и неизменно побеждала. Но на этот раз им противостоит босс финалов – Жозе Моуринью. Португальский тренер также ни разу не проигрывал в решающих играх. Моуринью побеждал в Кубке УЕФА (2003) и Лиге чемпионов (2004) с «Порту», затем брал ЛЧ с «Интером» (2010), Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед» (2015) и Лигу конференций с «Ромой» (2022). Чья же магия окажется сильнее? Небольшим фаворитом встречи считается «Севилья», но никакие прогнозы не работают, когда речь идёт о Моуринью и титулах. Португалец – один из лучших специалистов по добыванию трофеев (не получилось только в «Тоттенхэме»). Нас ждёт исторический вечер в Будапеште!