16-летняя Андреева разгромила американку на «Ролан Гаррос»! Это дебют Мирры на ТБШ

Во вторник, 30 мая, на «Ролан Гаррос» проходят заключительные матчи первого круга в женском одиночном разряде. В одной из встреч принимала участие 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, чью игру поставили первым запуском на корте 10. В соперницах у Андреевой оказалась американка Элисон Риске, занимающая 85-е место в рейтинге WTA. 32-летняя Риске вдвое старше Андреевой — вот такие интересные пересечения бывают в женском теннисе.

Андреева стала известна широкой публике в январе 2023 года. Спортсменка дебютировала в туре ещё в 2022 году, но тогда проиграла свой единственный матч Анастасии Потаповой. На юниорском Australian Open Мирра дошла до финала, где в драматичной борьбе уступила соотечественнице и ровеснице Алине Корнеевой. А на недавнем «тысячнике» в Мадриде Андреева, которой как раз по ходу турнира исполнилось 16 лет, дошла до четвёртого круга. Тогда Мирра, получившая уайлд-кард от организаторов, в первых трёх поединках не проиграла ни сета! Финалистка US Open 2021 года Лейла Фернандес, 14-я ракетка мира Беатрис Хаддад-Майя, полуфиналистка AO-2023 Магда Линетт — вот каких сильных теннисисток обыграла юная россиянка на пути к 1/8 финала. И лишь на этой стадии её остановила вторая ракетка мира Арина Соболенко.

Что касается Риске, то её пик карьеры, похоже, уже позади. На счету американской теннисистки три титула на турнирах WTA, последний — в ноябре 2021 года. Одно время она была 18-й ракеткой мира, но впоследствии опустилась в рейтинге. Однако на нынешний «Ролан Гаррос» Элисон попала по рейтингу — в отличие от соперницы, которой пришлось преодолевать квалификацию. Андреева только начинает свой путь в большом теннисе, поэтому логично, что ранее они с Риске на корте не встречались. И для Мирры этот матч стал дебютным в основной сетке на турнирах «Большого шлема».

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Яркое выступление в Мадриде позволило Андреевой подняться на 143-е место в рейтинге WTA. Кроме того, она стала самой молодой теннисисткой после Амели Моресмо в 1995 году, которой удалось преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Франции. Моресмо сделала это в возрасте 15 лет 10 месяцев. Как сама Мирра объяснила свой успех? «Каждый день мы с командой совершенствуем мою игру примерно в одних и тех же маленьких деталях. Возможно, моя подача становится немного лучше, возможно, и что-то ещё. Честно говоря, сама толком не знаю — лучше спросить об этом моего тренера. Но я просто стараюсь играть в свою игру, бороться за каждый мяч, не упускать свои возможности и полностью выкладываться на корте, чтобы жить без сожалений», — сказала она в интервью на корте после победы в финале квалификации.

При этом юная теннисистка заявила, что не изучает турнирную сетку. «Сетку не изучаю. Как раз наоборот: стараюсь не смотреть дальше и ничего не прогнозировать. Так и меньше волнений, и помогает настроиться на тот матч, который предстоит играть в моменте. Полезно и нравится играть со всеми игроками топ-уровня. Они все разные, со своими особенностями — мне это интересно», — сказала Андреева в интервью «Чемпионату».

На успех 16-летней спортсменки обратил внимание двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников. «Пока перспективы рано оценивать. Но сам тот факт, что девочка проходит отборочные и будет выступать с ведущими теннисистками, уже говорит о том, что российский теннис, безусловно, не стоит на месте. Девочки у нас всегда отличались талантами, добиваясь в юном возрасте больших успехов. Естественно, мы очень рады, будем наблюдать, болеть, переживать и смотреть её матчи обязательно», — цитирует Кафельникова «Газета.ру».

В первом сете Андреева быстро захватила инициативу, несмотря на преимущество соперницы в опыте. Россиянка повела 3:0 с брейком; да и вообще первые 10 розыгрышей в матче остались за Миррой. В седьмом гейме, когда счёт был 4:2 в пользу Андреевой, случился острый момент. Риске заработала тройной брейк-пойнт, но не воспользовалась своими шансами. А следующий гейм россиянка, уже на приёме, взяла под ноль — 6:2.

Во второй партии Андреева не стала сбавлять обороты. Россиянка повела 2:0 с брейком. Сразу после этого Риске сделала ответный брейк, однако тут же отдала свою подачу — так счёт стал 3:1 в пользу Мирры. После этого разыгравшуюся Андрееву было уже не остановить. Юная россиянка забрала следующие три гейма и одержала разгромную победу! Подавая на матч при счёте 5:1, Мирра взяла гейм под ноль. Окончательный счёт встречи, продолжительность которой не составила и часа, — 6:2, 6:1 в пользу Андреевой.

Вот так Андреева выиграла свой первый матч в основной сетке турнира «Большого шлема». Во втором круге она сыграет с победительницей противостояния Ангелина Калинина (Украина, 25) — Диан Парри (Франция, WC). Также сегодня свой матч первого круга проведёт 18-летняя Эрика Андреева, старшая сестра Мирры, попавшая в сетку как лаки-лузер. Она сразится с американкой Эммой Наварро (WC). За всеми событиями следите в нашем «лайве».