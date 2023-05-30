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«Ролан Гаррос» — 2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Мирра Андреева играет с Элисон Риске

16-летняя Андреева разгромила американку на «Ролан Гаррос»! Это дебют Мирры на ТБШ
Александр Насонов
«Ролан Гаррос» — 2023: сетки, результаты
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Юная россиянка выиграла свой первый в карьере матч в основной сетке мэйджора.

Во вторник, 30 мая, на «Ролан Гаррос» проходят заключительные матчи первого круга в женском одиночном разряде. В одной из встреч принимала участие 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, чью игру поставили первым запуском на корте 10. В соперницах у Андреевой оказалась американка Элисон Риске, занимающая 85-е место в рейтинге WTA. 32-летняя Риске вдвое старше Андреевой — вот такие интересные пересечения бывают в женском теннисе.

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Андреева стала известна широкой публике в январе 2023 года. Спортсменка дебютировала в туре ещё в 2022 году, но тогда проиграла свой единственный матч Анастасии Потаповой. На юниорском Australian Open Мирра дошла до финала, где в драматичной борьбе уступила соотечественнице и ровеснице Алине Корнеевой. А на недавнем «тысячнике» в Мадриде Андреева, которой как раз по ходу турнира исполнилось 16 лет, дошла до четвёртого круга. Тогда Мирра, получившая уайлд-кард от организаторов, в первых трёх поединках не проиграла ни сета! Финалистка US Open 2021 года Лейла Фернандес, 14-я ракетка мира Беатрис Хаддад-Майя, полуфиналистка AO-2023 Магда Линетт — вот каких сильных теннисисток обыграла юная россиянка на пути к 1/8 финала. И лишь на этой стадии её остановила вторая ракетка мира Арина Соболенко.

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Что касается Риске, то её пик карьеры, похоже, уже позади. На счету американской теннисистки три титула на турнирах WTA, последний — в ноябре 2021 года. Одно время она была 18-й ракеткой мира, но впоследствии опустилась в рейтинге. Однако на нынешний «Ролан Гаррос» Элисон попала по рейтингу — в отличие от соперницы, которой пришлось преодолевать квалификацию. Андреева только начинает свой путь в большом теннисе, поэтому логично, что ранее они с Риске на корте не встречались. И для Мирры этот матч стал дебютным в основной сетке на турнирах «Большого шлема».

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Яркое выступление в Мадриде позволило Андреевой подняться на 143-е место в рейтинге WTA. Кроме того, она стала самой молодой теннисисткой после Амели Моресмо в 1995 году, которой удалось преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Франции. Моресмо сделала это в возрасте 15 лет 10 месяцев. Как сама Мирра объяснила свой успех? «Каждый день мы с командой совершенствуем мою игру примерно в одних и тех же маленьких деталях. Возможно, моя подача становится немного лучше, возможно, и что-то ещё. Честно говоря, сама толком не знаю — лучше спросить об этом моего тренера. Но я просто стараюсь играть в свою игру, бороться за каждый мяч, не упускать свои возможности и полностью выкладываться на корте, чтобы жить без сожалений», — сказала она в интервью на корте после победы в финале квалификации.

При этом юная теннисистка заявила, что не изучает турнирную сетку. «Сетку не изучаю. Как раз наоборот: стараюсь не смотреть дальше и ничего не прогнозировать. Так и меньше волнений, и помогает настроиться на тот матч, который предстоит играть в моменте. Полезно и нравится играть со всеми игроками топ-уровня. Они все разные, со своими особенностями — мне это интересно», — сказала Андреева в интервью «Чемпионату».

На успех 16-летней спортсменки обратил внимание двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников. «Пока перспективы рано оценивать. Но сам тот факт, что девочка проходит отборочные и будет выступать с ведущими теннисистками, уже говорит о том, что российский теннис, безусловно, не стоит на месте. Девочки у нас всегда отличались талантами, добиваясь в юном возрасте больших успехов. Естественно, мы очень рады, будем наблюдать, болеть, переживать и смотреть её матчи обязательно», — цитирует Кафельникова «Газета.ру».

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В первом сете Андреева быстро захватила инициативу, несмотря на преимущество соперницы в опыте. Россиянка повела 3:0 с брейком; да и вообще первые 10 розыгрышей в матче остались за Миррой. В седьмом гейме, когда счёт был 4:2 в пользу Андреевой, случился острый момент. Риске заработала тройной брейк-пойнт, но не воспользовалась своими шансами. А следующий гейм россиянка, уже на приёме, взяла под ноль — 6:2.

Во второй партии Андреева не стала сбавлять обороты. Россиянка повела 2:0 с брейком. Сразу после этого Риске сделала ответный брейк, однако тут же отдала свою подачу — так счёт стал 3:1 в пользу Мирры. После этого разыгравшуюся Андрееву было уже не остановить. Юная россиянка забрала следующие три гейма и одержала разгромную победу! Подавая на матч при счёте 5:1, Мирра взяла гейм под ноль. Окончательный счёт встречи, продолжительность которой не составила и часа, — 6:2, 6:1 в пользу Андреевой.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 12:05 МСК
Мирра Андреева
143
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Элисон Риске
85
США
Элисон Риске
Э. Риске

Вот так Андреева выиграла свой первый матч в основной сетке турнира «Большого шлема». Во втором круге она сыграет с победительницей противостояния Ангелина Калинина (Украина, 25) — Диан Парри (Франция, WC). Также сегодня свой матч первого круга проведёт 18-летняя Эрика Андреева, старшая сестра Мирры, попавшая в сетку как лаки-лузер. Она сразится с американкой Эммой Наварро (WC). За всеми событиями следите в нашем «лайве».

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