«Особенный день рождения». Как «Реал» преподнёс Надалю лучший подарок

В последние годы Рафаэль Надаль, появившийся на свет 3 июня 1986 года, почти всегда отмечал день рождения на «Ролан Гаррос». Турнир проходит в конце мая — начале июня, и испанец, который 14 раз поднимал над головой заветный трофей в Париже, имеет дополнительную причину, чтобы любить Открытый чемпионат Франции. В этот раз, правда, Надаль из-за травмы пропускает турнир. И вообще неизвестно, вернётся ли Рафаэль сюда, хотя такое намерение у него, безусловно, есть. Но «Ролан Гаррос» шестилетней давности стал для него по-настоящему особенным.

3 июня 2017 года Надаль проснулся в прекрасном настроении. Ведь за день до этого он вволю поиздевался над Николозом Басилашвили во втором круге «Ролан Гаррос», отдав сопернику лишь один гейм за три сета — 6:0, 6:1, 6:0. Слишком круто даже по меркам Рафаэля. Но думал он не только о теннисе. Ещё бы, ведь именно на 3 июня был назначен финал Лиги чемпионов, в котором «Реал», любимый клуб уроженца Манакора, играл с «Ювентусом». Надаль ещё в послематчевом интервью на корте затронул тему футбола. «Завтра особенный день, поскольку это день моего рождения. Хорошие новости в том, что я отпраздную свой день рождения на «Ролан Гаррос». Завтра в 20:45 я, разумеется, усядусь у телевизора и буду поддерживать свою команду. Надеюсь, «Реал» выиграет ещё раз. Но будет непросто!» — признался теннисист.

А на пресс-конференции подробно раскрыл тему. «Очень равный матч. Очевидно, что произойти может что угодно. Да, «Юве», кажется, пропустил всего три гола за весь розыгрыш Лиги чемпионов. Будет непросто. Но «Реал», возможно, имеет больший потенциал, чтобы забивать. И в защите всё в лучшем виде, и в атаке, не так ли? Матч будет интересный. Для «Реала» будет очень важно забить раньше «Юве», так как «Юве» очень силён в защите. Если «Юве» забьёт первым, будет очень сложно. Но матч долгий, и у «Реала» большой потенциал. Хотя случиться может что угодно, и это равная игра».

Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос» — 2017 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Что ж, как в воду глядел. Финал Лиги чемпионов 2017 года проходил в Кардиффе, и поэтому Надаль лишён был возможности его посетить. (В отличие от финала-2022, который проходил в Париже, и тогда «Реал» на глазах у Надаля победил «Ливерпуль» со счётом 1:0.) «Реал» усилиями Криштиану Роналду открыл счёт, «Ювентус» быстро сравнял, но во втором тайме «сливочные» доказали своё превосходство — 4:1! Лучшего подарка для Рафы при всём желании нельзя придумать.

После такого Надаль просто не имел права не выиграть очередной «Ролан Гаррос». Испанец полностью оправдал ожидания своих болельщиков, не отдав соперникам ни сета за весь турнир. В финале Рафаэль разобрался со Стэном Вавринкой — 6:2, 6:3, 6:1. Это был 10-й, юбилейный титул Надаля в Париже. И в «Реале» не могли пройти мимо такого успеха одного из самых знаменитых своих болельщиков. «Поздравляем Рафаэля Надаля, нашего почётного члена, с завоеванием 10-го титула на «Ролан Гаррос»!» — так поздравила Рафу в соцсетях пресс-служба «сливочных».

Рафаэль Надаль с трофеем за победу на «Ролан Гаррос» — 2017 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

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В этом году 37-летний уже Надаль и на «Ролан Гаррос» не играет, и «Реала» в финале ЛЧ нет… Но кто поручится, что история, описанная выше, не повторится? Рафаэль и Мадрид, победители по духу — они такие.