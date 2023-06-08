Стыдоба какая-то. Белоруска рекордно быстро проиграла решающий матч «Ролан Гаррос» — 1988

Финалы турниров «Большого шлема» не всегда проходят в упорной борьбе. Тем не менее тотальный вынос со сплошными «баранками» на табло – явление исключительное. Зрители наблюдали его на «Ролан Гаррос» — 1988, когда легендарная немка Штеффи Граф обыграла белорусскую и советскую теннисистку Наталью Звереву со счётом 6:0, 6:0 всего лишь за 32 минуты (в официальном протоколе указано 34 минуты, но игра продлилась меньше).

Граф одержала самую быструю победу в финале ТБШ в Открытую эру. Зверева потерпела постыдное поражение, но в конечном счёте не сникла и добилась солидного успеха в парном разряде.

Две «баранки» в финале ТБШ – достижение Граф, которое вряд ли когда-то повторят

Штеффи Граф впервые поднялась на первое место в рейтинге WTA в августе 1987 года, прервав гегемонию Мартины Навратиловой. Штеффи сохраняла статус лучшей теннисистки мира около четырёх лет, пока её не начала теснить Моника Селеш.

Особенно ударным для Граф получился сезон-1988. 18-летняя немка начала его с победы на Australian Open, где в битве за титул сломила именитую Крис Эверт — 6:1, 7:6. Это был её второй «Шлем» в карьере. Первый Штеффи завоевала на «Ролан Гаррос» — 1987, одолев в финале Навратилову — 8:6 в третьем сете. Через год немка вернулась в Париж с намерением защитить титул.

Штеффи Граф в 1988 году Фото: Mike Powell/Getty Images

Граф очень легко дошла до финала «РГ»-1988. Она не отдала соперницам ни единого сета. Три матча Штеффи завершились с одной «баранкой» и одним отданным геймом – против американок Ронни Рейс, Сьюзен Слоун и аргентинки Беттины Фулко. Более-менее серьёзное сопротивление Граф встретила только в полуфинале с четвёртой сеяной Габриэлой Сабатини — 6:3, 7:6, которая почти затащила чемпионку в третий сет.

Соперницей Граф по финалу стала 17-летняя белоруска Наталья Зверева, которая на тот момент ещё представляла СССР. Путь 13-й ракетки мира Зверевой к решающему матчу «Ролан Гаррос» был более сложным по сравнению со Штеффи, но несущественно. Наталья отвешивала «баранки» в одном из сетов соперницам по первым трём раундам Лауре Голарсе, Луис Филд и Мелиссе Гарни. Впервые понервничать Зверевой пришлось в четвёртом раунде со второй ракеткой мира Мартиной Навратиловой — 6:3, 7:6, хотя до третьего сета дело не дошло.

В четвертьфинале Зверева легко разобралась со звёздной чешкой Хеленой Суковой — 6:2, 6:3. На следующей стадии Наталье изрядно потрудилась для победы над главной сенсацией «РГ»-1988 несеяной 53-й ракеткой мира австралийкой Николь Провис — 6:3, 6:7, 7:5.

Наталья Зверева на «Ролан Гаррос» — 1988 Фото: Dimitri Iundt/Corbis/VCG via Getty Images

Зверева впервые вышла в финал ТБШ. Наталья считалась явным андердогом в финале с Граф. Абсолютно односторонний вынос вряд ли ожидали увидеть даже самые преданные фанаты Штеффи, но именно это и случилось на корте.

Игра продлилась 32 минуты и закончилась со счётом 6:0, 6:0 в пользу Граф. Матч прерывался на час из-за дождя в конце первого сета, что всё равно не помогло Зверевой собраться. Штеффи играла практически идеально, но всё-таки основная причина полной интриги – шквал ошибок Зверевой. Наталья за 12 геймов выиграла всего 13 очков. В начале второго сета она вела 40:30 и получила гейм-пойнт на своей подаче, после чего Граф выиграла три очка подряд. Это максимальная интрига, которую довелось видеть зрителям на корте 4 июня 1988 года.

До «РГ»-1988 в предыдущий раз две «баранки» в финале ТБШ были на Уимблдоне-1911, когда Дороти Ламберт Чемберс обыграла Дору Бутби. В Открытую эру ничего подобного не происходило. И если когда-то произойдёт, то вряд ли очень скоро. Сейчас главной специалисткой по «баранкам» является первая ракетка мира Ига Свёнтек. На «Ролан Гаррос» — 2023 Ига даже отвесила столь редкую двойную «баранку» китаянке Ван Синьюй, но в финальных матчах уровень соперниц будет повыше, и на подобную лёгкость ей рассчитывать не придётся.

Комментарии Граф и Зверевой после матча

Граф испытывала неловкость и едва ли не извинялась перед зрителями за столь лёгкую победу. При этом она старалась поддержать Звереву, поскольку понимала, что соперница переживает тяжёлый момент.

«Мне неловко перед зрителями, потому что всё закончилось так быстро. Я давно не побеждала со счётом 6:0, 6:0, но сегодня всё прошло очень хорошо. Мой удар справа становится лучше. За последние пару недель я действительно сделала шаг вперёд. В этом году чувствую себя сильнее перед Уимблдоном, чем в прошлом. Видела Звереву в раздевалке и извинилась перед ней. Она обязательно поправится после этого поражения. Сама удивилась тому, что мне удалось выиграть два сета всухую. До матча все говорили, что я не могу проиграть в этом финале и одержу очень лёгкую победу. Это напрягало меня. Понимала, что лучше не зазнаваться. Зверева ранее выбила Навратилову, так что я максимально серьёзно отнеслась к противостоянию с ней. Думаю, Наталья слишком нервничала. Нелегко впервые играть в финале ТБШ в 17 лет. Она провела отличный турнир. Сейчас ей стоит думать об этом, а не о том, как прошёл сегодняшний матч. Её звёздный час ещё настанет», — заявила Граф после матча.

Штеффи Граф и Наталья Зверева после финала «Ролан Гаррос» — 1988 Фото: TempSport/Corbis/VCG via Getty Images

Расстроенная Зверева отказалась давать традиционное интервью на корте. Зрители хоть и не были в восторге от скоротечного и неинтересного финала, но не освистывали Наталью, а пытались её подбодрить. Однако теннисистка не нашла в себе сил обратиться к ним, а на обязательной пресс-конференции расплакалась.

«Я не нервничала. Меня просто не было на этом матче. Это была очень плохая игра с моей стороны. Штеффи была сильнее. Почему я отказалась обратиться к зрителям на трибунах? Я знала, что нужно говорить. Но просто не смогла этого сделать», — сказала Наталья и в слезах убежала из конференц-зала.

Далее Граф выиграла Уимблдон и US Open, а также золото Олимпиады-1988 в Сеуле. Уникальное достижение в истории тенниса и выдающийся год с «Золотым шлемом» для Штеффи. Граф доминировала в женском теннисе ещё около четырёх лет, пока её не начала затмевать Моника Селеш. Немка потеряла первое место в рейтинге в 1991-м. Вернулась туда в 1993 году, когда её безумный фанат нанёс Селеш ножевое ранение на корте.

Штеффи сохраняла лидирующую позицию до 1997 года, установив новый рекорд — 377 недель в качестве первой ракетки мира. Победа на US Open – 1995 снова позволила ей вписать своё имя в историю спорта. Граф стала первой теннисисткой, выигравшей каждый из четырех турниров «Большого шлема» не менее четырёх раз. Штеффи завершила карьеру в 1999 году с 22 «Шлемами» в коллекции. Её рекорд в Открытую эру впоследствии побила только Серена Уильямс (23 выигранных мэйджора).

Зверева больше никогда не выходила в финал ТБШ в одиночном разряде. Лучший результат после «РГ»-1988 – полуфинал Уимблдона-1998, в третьем раунде которого она сенсационно обыграла Граф (6:4, 7:5). Наталья прервала 17-матчевую серию поражений в личных встречах со Штеффи, в первый и единственный раз одолев немку на корте.

В одиночке Зверева выступала вполне достойно, но в паре — на порядок лучше. Да, это и близко не так престижно, однако Наталья добилась исторического успеха. Она выиграла 20 парных ТБШ (включая два в миксте). 14 из них вместе с пуэрториканкой Джиджи Фернандес, что сделало их второй самой успешной парой в истории женского тенниса после Навратиловой и Пэм Шрайвер. Отдельного упоминания заслуживает победа с Ларисой Савченко в финале «Ролан Гаррос» — 1989 над Граф и Сабатини — 6:4, 6:4. Зверева удерживала первое место в мировом рейтинге в парном разряде в общей сложности 124 недели. Она ушла из профессионального тенниса в 2003 году. Поражение в финале «Ролан Гаррос» — 1988 — постыдный момент, который неприятно вспоминать, но выдающееся теннисное наследие Зверевой он никоим образом не омрачает.