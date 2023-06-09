Очень сурово. Теннисист получил рекордную дисквалификацию в истории за допинг на «РГ»-2005

Аргентинец Мариано Пуэрта на турнирах «Большого шлема» никогда не доходил дальше третьего круга, за исключением «Ролан Гаррос» — 2005. Тогда Пуэрта неожиданно оказался в финале, где уступил дебютанту парижского мэйджора Рафаэлю Надалю. Момент славы 26-летнего Мариано продлился недолго.

Через несколько месяцев выяснилось, что в пробе Пуэрты во время парижского мэйджора был обнаружен запрещённый препарат этилэфрин. Аргентинец получил рекордную дисквалификацию в истории тенниса – 8 лет. После апелляции срок был уменьшен, но это не спасло карьеру Мариано от краха.

Пуэрта попадался на допинге ещё до «Ролан Гаррос» — 2005

Мариано Пуэрта – далеко не самый звёздный аргентинский теннисист начала 2000-х. Выше него котировались как минимум Гастон Гаудио, Гильермо Кория, Давид Налбандян, Гильермо Каньяс, Хуан Игнасио Чела, примерно на одном уровне – Хуан Монако, Хосе Акасусо и ещё ряд малоизвестных середняков.

При этом Пуэрта обладал подмоченной репутацией. С сентября 2003 года по июль 2004-го Мариано отбывал дисквалификацию за употребление кленбутерола, который нашли в его пробе на турнире в Винья-дель-Маре. Это допинг, увеличивающий силу спортсмена и сжигающий жир. Оправдание теннисиста – «запрещёнка» попала в его организм с лекарствами от астмы. Аргентинец предоставил разрешительные документы, что помогло уменьшить срок дисквалификации с изначальных 2 лет до 9 месяцев.

Пуэрта достойно вернулся после отстранения. Во второй половине сезона-2004 аргентинец выиграл четыре турнира серии «Челленджер», что позволило ему вновь подняться в топ-200 рейтинга. Начало следующего года тоже получилось удачным: финал в Буэнос-Айресе с проходом именитого испанца Карлоса Мойи, полуфинал в Акапулько и титул в Касабланке.

Мариано Пуэрта на «Ролан Гаррос» — 2005 Фото: Clive Mason/Getty Images

К «Ролан Гаррос» — 2005 Пуэрта подошёл в статусе 37-й ракетки мира. Он не попал в число сеяных и не воспринимался как реальный претендент на титул с учётом скупого послужного списка на «Шлемах». Тем не менее Мариано с самого начала турнира принялся удивлять скептиков. В первом раунде Пуэрта выбил №13 хорвата Ивана Любичича — 7:5, 7:5, 6:2, а затем достаточно легко разобрался с бельгийцем Кристофом Флигеном (6:3, 7:5, 6:2), швейцарцем Стэном Вавринкой (1:6, 6:3, 6:1, 6:4) и своим соотечественником Хосе Акасусо (6:4, 6:1, 6:1).

До четвертьфиналов ТБШ часто добираются неожиданные личности, но дальше этой стадии они редко заходят. Казалось, у Пуэрты нет шансов против входившего в топ-10 Гильермо Каньяса, но Мариано снова удивил и выиграл в пяти сетах – 6:2, 3:6, 1:6, 6:3, 6:4.

Никто не верил в Пуэрту и в полуфинале с россиянином Николаем Давыденко. Матч прошёл почти под копирку с предыдущим поединком Мариано с Каньясом. Аргентинец выиграл первый сет, отдал сопернику два следующих, а в четвёртой и пятой партии заметно активизировался – 6:3, 5:7, 2:6, 6:4, 6:4. 12-й сеяный Давыденко впервые в карьере вышел в полуфинал «Шлема», но потерпел обидное поражение от куда менее именитого дебютанта этой стадии Пуэрты.

В финале Пуэрта проиграл 19-летнему испанцу Рафаэлю Надалю — 7:6, 3:6, 1:6, 5:7. Тогда будущий 14-й кратный чемпион «РГ» Надаль только дебютировал в Париже и ещё не заработал звание «Король грунта». Пуэрта слегка потрепал Рафе нервы, но очередного перерождения в четвёртом сете с аргентинцем не произошло.

Рафаэль Надаль, Зинедин Зидан и Мариано Пуэрта после финала «Ролан Гаррос» — 2005 Фото: Clive Mason/Getty Images

В любом случае Мариано мог быть более чем доволен своим выступлением на французском мэйджоре. Он под овации публики стоял рядом с восходящей звездой Надалем и Зинедином Зиданом на церемонии награждения, поднялся на рекордное 11-е место в рейтинге ATP, заработал полмиллиона долларов призовых.

После успеха в Париже Пуэрта неожиданно провалился на Уимблдоне-2005, вылетев в первом раунде от малоизвестного итальянца Энцо Артони. В дальнейшем результаты улучшились. Мариано дошёл до четвертьфиналов турнира в Амерсфорте и «Мастерса» в Монреале, что позволило закрепиться в топ-10 (рекорд — 9-е место в августе 2005-го). В конце сезона аргентинец получил право сыграть на Итоговом турнире ATP. Пуэрта проиграл все три матча в группе, но сам факт участия в этом турнире уже являлся для него выдающимся достижением.

Срок дисквалификации Пуэрты сократили. Позже он признался, что врал в суде

Мариано готовился спокойно встретить конец продуктивного 2005 года, как вдруг в декабре появилась шокирующая новость. В пробе аргентинца на «Ролан Гаррос» были обнаружены следы стимулирующего вещества этилэфрина. Слухи об этом циркулировали с октября, хотя в них мало кто верил. В итоге всё оказалось очень серьёзно. Пуэрту дисквалифицировали на 8 лет, что стало самым большим сроком отстранения в истории тенниса. Его лишили рейтинговых очков и заставили вернуть призовые деньги, заработанные на «РГ»-2005 и последующих турнирах (около $ 800 тысяч).

8 лет без профессионального тенниса – приговор для карьеры аргентинца. Стоило попробовать побороться как минимум за снижение срока отстранения, что Мариано и сделал. На этот раз Пуэрта в качестве оправдания использовал не астму, которая резко улетучилась после первой дисквалификации, а болезнь своей жены, известной аргентинской актрисы Сол Эстебанес.

Мариано Пуэрта и Сол Эстебанес Фото: Julian Finney/Getty Images

В суде Пуэрта заявил, что с 15 лет Эстебанес принимала эффортил, так как страдала из-за пониженного давления, особенно сильно в период менструального цикла. В Аргентине этот препарат, содержащий этилэфрин, продавался без рецепта, то есть его мог купить любой желающий. Его жена принимала лекарство в виде капель, которые растворяла в воде. У этого вещества нет ни цвета, ни запаха. Пуэрта знал, что Сол использует данный препарат, и предпринимал необходимые меры предосторожности для того, чтобы в его организм это лекарство не попадало.

3 июня 2005-го Мариано обыграл Давыденко в полуфинале «РГ». После этого проверку на допинг не проходил – пробы брали у проигравших в четвертьфиналах и полуфиналах, а финалистов тестировали уже после окончания турнира. 5 июня состоялся финал. В этот день рано утром Сол приняла своё лекарство примерно в 7:30 утра. Мариано при этом не присутствовал. Чуть позже уже в присутствии жены и остальных родственников он провёл разминку, а в оставшееся до финала время решил отдохнуть с близкими в кафе для теннисистов. Компания сидела за одним столом, пила кофе и минеральную воду из одинаковых стаканов.

Вскоре Пуэрта ушёл в раздевалку, чтобы приготовиться к матчу с Надалем. По словам Сол, после этого она пересела на место мужа и накапала в стакан с водой 20 капель эффортила, после чего выпила содержимое ёмкости. Она была уверена, что пила со своего стакана, а не стакана мужа. Тем временем в раздевалке тренер Пуэрты сказал теннисисту, что готовиться к финалу ещё слишком рано. Аргентинец вернулся в кафе к семье. Когда он пришёл, за столиком сидел только его шурин, а все женщины, включая жену Мариано, ушли в туалет. Пуэрта решил выпить немного воды из бутылки, которую всегда носил с собой. Он налил жидкость в стакан, из которого, пил перед уходом в раздевалку. Именно так Пуэрта объяснил попадание в свой организм частиц этилэфрина.

Суд не поверил в историю теннисиста. Медицинские эксперты выяснили, что этилэфрин попал в его пробу не перед финалом, а в день полуфинала с Давыденко. Обвинение представило следующую версию: Пуэрта знал, что в случае победы над Николаем у него возьмут пробу только через несколько дней, рискнул и употребил лекарство жены в надежде, что препарат, который очень быстро выводится из организма, к моменту теста не будет обнаружен специалистами. Изначально глупая затея не сработала.

Трибунал Международной федерации тенниса (ITF) отмечал, что количество этилэфрина, обнаруженное в положительном тесте Пуэрты на допинг, было слишком маленьким, чтобы оказать какое-либо влияние на его игру. Это стало смягчающим обстоятельством. 12 июля 2006 года Спортивный арбитражный суд не помиловал Пуэрту, однако сократил его дисквалификацию до 2 лет. Тоже суровое наказание, но оно, по крайней мере, не ставило крест на его карьере.

Мариано Пуэрта провалился после возобновления карьеры в 2007 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В 2007 году Мариано вернулся на корт. Былых успехов не было даже близко. Пуэрте удалось на какое-то время подняться в топ-200 рейтинга (максимум на 149-е место в июле 2008-го), но он ни разу не смог квалифицироваться на турниры «Большого шлема». Главное достижение после камбэка – победа на «челленджере» в Боготе в 2008-м.

В конце 2009 года Мариано Пуэрта завершил карьеру. Тогда же в связи с экономическими трудностями аргентинец объявил себя банкротом. За год Мариано заработал всего $ 20 тысяч, что для профессионального теннисиста является сущим мизером. От Пуэрты сразу же ушла жена, обвинив его в измене.

Больше всего в допинг-скандале Пуэрты пострадал Николай Давыденко, перед матчем с которым аргентинец принял допинг. В прошлогоднем интервью Clay Tennis Давыденко признался, что если бы можно было переиграть какой-то матч в своей карьере, то он выбрал бы полуфинал с Пуэртой. Причём Николай не стал сетовать на допинг аргентинца, а сослался исключительно на спортивные аспекты.

«Выбрать один матч в своей карьере, который хотел бы переиграть заново? Полуфинал «Ролан Гаррос» против Мариано Пуэрты в 2005 году. В пятом сете я вёл со счётом 4:2, но умирал от усталости на корте. Мой тренер (и по совместительству брат Эдуард Давыденко) сказал, что я должен вызвать физиотерапевта, взять время на восстановление в течение нескольких минут. Может быть, мне стоило сделать это, чтобы вернуть себе силу и концентрацию. Это была, наверное, самая большая ошибка в моей карьере. При счёте 4:2 я больше не мог нормально бить по мячу, так сильно устал и проиграл сет 4:6. Я бы переиграл этот матч. Мог быть умнее. Глупая ошибка! Собственно, матч с Пуэртой был моим единственным реальным шансом попасть в финал турнира «Большого шлема». Я чувствовал, что могу всерьёз конкурировать с Рафой Надалем, хотя в пятисетовом матче шансы были низкими. Перед этим я играл против него в Риме, проиграл в трёх упорных сетах за три с половиной часа и после игры был физически пустым», — сказал Давыденко.

Николай Давыденко хотел бы переиграть матч с Мариано Пуэртой на «Ролан Гаррос» — 2005 Фото: Clive Mason/Getty Images

А вот самого Мариано совсем не жалко. В 2020 году Пуэрта признался, что цинично врал во время антидопингового трибунала. Он заявил, что источником допинга стали вовсе не лекарства жены, а добавки, которые ему дал Дарио Лекман – его тогдашний тренер по физподготовке. При этом Пуэрта утверждает, что не знал о содержании в них этилэфрина. Лучше бы Мариано молчал. Он не только выставил себя лжецом, но и подставил Лекмана, которому в итоге пришлось отрицать свою причастность к делу экс-подопечного.

Сейчас Мариано Пуэрте 44 года. Он холост и не имеет детей. После развода с Сол Эстебанес у Мариано были недолгий роман с моделью Магали Манторо и другие краткосрочные отношения. В данный момент Пуэрта живёт в Лос-Анджелесе, где работает теннисным тренером. Свою лучшую карьерную возможность в этом качестве он упустил. В ноябре 2021-го звёздный чилиец Кристьян Гарин включил Мариано в свой штаб. Гарин отмечал, что хочет дать шанс скандальному Пуэрте, однако через 5 месяцев уволил его из-за плохой трудовой этики. Теперь Мариано перебивается сотрудничеством с менее известными клиентами. На жизнь в Калифорнии денег хватает, но особо аргентинец не шикует. А ведь всё могло быть иначе, не соверши он запредельную глупость на «Ролан Гаррос» — 2005.