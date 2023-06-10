Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Что сказала Алина Корнеева после победы на юниорском «Ролан Гаррос» — 2023: допинг-контроль, виза на Уимблдон, планы

«Только с допинг-контроля, даже в душе не была!» Эмоции чемпионки «РГ» Корнеевой
Елена Кузнецова
Что сказала Алина Корнеева после победы
Аудио-версия:
Комментарии
15-летняя россиянка призналась, что выиграла за счёт психологии, и рассказала о дальнейших планах.

15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева выиграла юниорский «Ролан Гаррос» — 2023. Для неё это уже второй титул «Большого шлема» в этом году, ранее она также выиграла открытый чемпионат Австралии. После этого Алина сыграла ещё парный финал (но в нём уже уступила), потом пошла на допинг-контроль, и только потом – на победную пресс-конференцию.

Материалы по теме
Грандиозный триумф Корнеевой на «РГ»! 15-летняя россиянка выиграла второй ТБШ подряд
Грандиозный триумф Корнеевой на «РГ»! 15-летняя россиянка выиграла второй ТБШ подряд

«Только с допинг-контроля, так устала! Ещё даже в душе не была»

— Так устала (улыбается). Я только пришла с допинг-контроля. Ещё даже душ не принимала, так что очень довольна результатом, но хочу в душ (улыбается).

— Поздравляю с великолепным турниром, это ваш второй «Большой шлем». Эмоции отличаются от первого?
— Да, отличаются, потому что в первый раз ты чувствуешь, что вот он, «Большой шлем». Неважно, юниорский или не юниорский, это первый «Большой шлем», чувствуешь больше удивления. А сейчас я не удивлена. Я ехала сюда, чтобы выиграть «Большой шлем». В Австралии я просто хотела насладиться атмосферой Мельбурна и Australian Open. Здесь я счастлива от победы, как в нормальном турнире.

— Первый сет был непростым, вы дважды уступали с брейком, потом были четыре сет-пойнта, пошли эмоции. О чём думали в этом сете?
— Это был эмоциональный матч. По энергии я чувствовала себя так себе, потому что мы играли перед большой аудиторией. Я немного разнервничалась, но не сильно. Это был самый сложный матч. Да, был ещё первый раунд, когда у соперницы был матчбол. А тут только сет-пойнт, но я знала, что, если не возьму первый сет, мне будет тяжело играть три сета. Потому что, за исключением первого раунда, все матчи я играла всего за час. А сегодня только на первый сет ушло больше часа. Так что я очень устала. Сегодня ещё было очень жарко, и я себя чувствовала не лучшим образом. Но психологически силы были.

— Что стало решающим? Тактически что именно вам удалось?
— У меня был план. Она много бегает очень далеко от задней линии, планом было делать укороченные, играть в свою игру. Игра мне сегодня удавалась не так хорошо, как вчера. Я много промахивалась, но было и много хороших ударов, много укороченных. Сегодня я выиграла за счёт психологии.

— После побед здесь и в Австралии не думаете попасть в профессиональный тур раньше, чем собирались?
— Мне придётся играть по юниорам, потому что у меня только 12 профессиональных турниров, так что мне надо играть юниорские «Большие шлемы».

Материалы по теме
«Ещё одна молодая звезда из России». Мировой теннис предрекает Алине Корнеевой четыре ТБШ
«Ещё одна молодая звезда из России». Мировой теннис предрекает Алине Корнеевой четыре ТБШ

«Секретная цель на год — сыграть квалификацию на профессиональном US Open»

— Какая у вас цель в профессионалах и юниорах?
— В этом году – сыграть юниорские «Большие шлемы», но секретная цель – сыграть квалификацию к US Open. Я сделаю всё возможное, чтобы сыграть там. Пока не думаю о своих турнирах, потому что только закончила один. И, как говорит мой отец, наслаждайся игрой. Играй активно, но не слишком энергично.

— Что скажете о Мирре Андреевой? Хотите достичь того же, чего…
— Нет, я не хочу как она. Я – Алина Корнеева, а не Мирра Андреева (улыбается). Но я очень рада за её результат. Она этого заслуживает, потому что много работает. Но сейчас я выиграла свой второй «Большой шлем» и не думаю о Мирре.

— Когда Джокович был здесь и выиграл первые два «Больших шлема» в году, мы спрашивали его о календарном «Шлеме». Вы выиграли первые два.
— Нет, я об этом не думаю. Я же сказала, что хочу сыграть квалификацию на профессиональном US Open.

— Как вам трава, это покрытие вам подходит?
— Я бы хотела сыграть на траве, но у меня ещё нет визы [в Великобританию]. Попробую, никогда не играла на траве. Кто-то говорил мне, что она очень быстрая, другие – что медленная. Пока не знаю, но хочу попробовать.

— Ваша теннисная мечта? Где вы себя видите через пять, десять лет?
— Хотела бы выиграть каждый «Большой шлем». Это самое важное, это мечта. У меня нет мечты, я просто хочу выигрывать «Большие шлемы».

— Как в таком возрасте справляетесь с давлением? Чувствуете давление? Легко ли быть теннисисткой в 15?
— Пока нет, мне только 15 (улыбается). Когда мне будет лет 20, когда появится семья, которую надо обеспечивать. Когда ты уже должен будешь зарабатывать деньги, тогда и пойдёт давление. А сейчас мне только 15, и я просто наслаждаюсь теннисом.

— Психологически вы сильная?
— Да, думаю, сильная. И это мне всегда помогает.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023