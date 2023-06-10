«Только с допинг-контроля, даже в душе не была!» Эмоции чемпионки «РГ» Корнеевой

15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева выиграла юниорский «Ролан Гаррос» — 2023. Для неё это уже второй титул «Большого шлема» в этом году, ранее она также выиграла открытый чемпионат Австралии. После этого Алина сыграла ещё парный финал (но в нём уже уступила), потом пошла на допинг-контроль, и только потом – на победную пресс-конференцию.

«Только с допинг-контроля, так устала! Ещё даже в душе не была»

— Так устала (улыбается). Я только пришла с допинг-контроля. Ещё даже душ не принимала, так что очень довольна результатом, но хочу в душ (улыбается).

— Поздравляю с великолепным турниром, это ваш второй «Большой шлем». Эмоции отличаются от первого?

— Да, отличаются, потому что в первый раз ты чувствуешь, что вот он, «Большой шлем». Неважно, юниорский или не юниорский, это первый «Большой шлем», чувствуешь больше удивления. А сейчас я не удивлена. Я ехала сюда, чтобы выиграть «Большой шлем». В Австралии я просто хотела насладиться атмосферой Мельбурна и Australian Open. Здесь я счастлива от победы, как в нормальном турнире.

— Первый сет был непростым, вы дважды уступали с брейком, потом были четыре сет-пойнта, пошли эмоции. О чём думали в этом сете?

— Это был эмоциональный матч. По энергии я чувствовала себя так себе, потому что мы играли перед большой аудиторией. Я немного разнервничалась, но не сильно. Это был самый сложный матч. Да, был ещё первый раунд, когда у соперницы был матчбол. А тут только сет-пойнт, но я знала, что, если не возьму первый сет, мне будет тяжело играть три сета. Потому что, за исключением первого раунда, все матчи я играла всего за час. А сегодня только на первый сет ушло больше часа. Так что я очень устала. Сегодня ещё было очень жарко, и я себя чувствовала не лучшим образом. Но психологически силы были.

— Что стало решающим? Тактически что именно вам удалось?

— У меня был план. Она много бегает очень далеко от задней линии, планом было делать укороченные, играть в свою игру. Игра мне сегодня удавалась не так хорошо, как вчера. Я много промахивалась, но было и много хороших ударов, много укороченных. Сегодня я выиграла за счёт психологии.

— После побед здесь и в Австралии не думаете попасть в профессиональный тур раньше, чем собирались?

— Мне придётся играть по юниорам, потому что у меня только 12 профессиональных турниров, так что мне надо играть юниорские «Большие шлемы».

«Секретная цель на год — сыграть квалификацию на профессиональном US Open»

— Какая у вас цель в профессионалах и юниорах?

— В этом году – сыграть юниорские «Большие шлемы», но секретная цель – сыграть квалификацию к US Open. Я сделаю всё возможное, чтобы сыграть там. Пока не думаю о своих турнирах, потому что только закончила один. И, как говорит мой отец, наслаждайся игрой. Играй активно, но не слишком энергично.

— Что скажете о Мирре Андреевой? Хотите достичь того же, чего…

— Нет, я не хочу как она. Я – Алина Корнеева, а не Мирра Андреева (улыбается). Но я очень рада за её результат. Она этого заслуживает, потому что много работает. Но сейчас я выиграла свой второй «Большой шлем» и не думаю о Мирре.

— Когда Джокович был здесь и выиграл первые два «Больших шлема» в году, мы спрашивали его о календарном «Шлеме». Вы выиграли первые два.

— Нет, я об этом не думаю. Я же сказала, что хочу сыграть квалификацию на профессиональном US Open.

— Как вам трава, это покрытие вам подходит?

— Я бы хотела сыграть на траве, но у меня ещё нет визы [в Великобританию]. Попробую, никогда не играла на траве. Кто-то говорил мне, что она очень быстрая, другие – что медленная. Пока не знаю, но хочу попробовать.

— Ваша теннисная мечта? Где вы себя видите через пять, десять лет?

— Хотела бы выиграть каждый «Большой шлем». Это самое важное, это мечта. У меня нет мечты, я просто хочу выигрывать «Большие шлемы».

— Как в таком возрасте справляетесь с давлением? Чувствуете давление? Легко ли быть теннисисткой в 15?

— Пока нет, мне только 15 (улыбается). Когда мне будет лет 20, когда появится семья, которую надо обеспечивать. Когда ты уже должен будешь зарабатывать деньги, тогда и пойдёт давление. А сейчас мне только 15, и я просто наслаждаюсь теннисом.

— Психологически вы сильная?

— Да, думаю, сильная. И это мне всегда помогает.