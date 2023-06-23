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Галле-2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Андрей Рублёв играет с Таллоном Грикспором

Рублёв прорвался в полуфинал Галле! Андрей попробует отомстить испанцу за Медведева
Александр Насонов
Рублёв прорвался в полуфинал Галле!
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Седьмая ракетка мира одержал волевую победу и прервал серию голландца Таллона Грикспора.

В пятницу, 23 июня, на мужском «пятисотнике» в Галле (Германия) состоялись все четвертьфинальные матчи в одиночном разряде. Последним запуском поставили игру российского теннисиста Андрея Рублёва, посеянного под третьим номером, и представителя Нидерландов Таллона Грикспора, который на этой неделе впервые поднялся на 29-е место в рейтинге ATP. К моменту выхода спортсменов на корт уже было известно, что Рублёв — последний россиянин, остававшийся в сетке Галле. В третьем по расписанию четвертьфинале Даниил Медведев (1) в двух сетах внезапно проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту (8), одному из самых неудобных для себя соперников.

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С каким багажом подошли соперники к очной встрече? Рублёв после неудачного выступления на «Ролан Гаррос» (поражение в третьем круге) отдохнул и открыл травяной сезон на этой неделе. В первом круге он в непростой борьбе одолел китайца У Ибина (6:4, 6:7, 6:2), а во втором раунде оказался сильнее любимца местной публики Янника Ханфмана (7:6, 6:3). Грикспор же покинул Открытый чемпионат Франции ещё раньше Рублёва, после второго круга, а затем, будучи заявленным на травяной турнир в Хертогенбосхе, весьма неожиданно взял и выиграл его. Это всего второй титул в карьере 26-летнего голландца — первый тоже был в этом году, в Пуне (Индия) в январе. В Галле же Таллон сперва ожидаемо обыграл Роберто Карбальес-Баэну, а затем неожиданно победил шестого сеяного Хуберта Хуркача из Польши — 6:3, 1:6, 7:6.

Таким образом, серия из семи побед наверняка вдохновляла Грикспора в преддверии противостояния с Рублёвым. Тем более что единственный до этого их очный матч остался за россиянином. Он выиграл в этом году в Дохе, одержав очень тяжёлую победу со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (8:6). Решающий сет Андрей спас с 2:5 и трёх матчболов на подаче соперника.

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В отчётной игре за весь первый сет соперники, регулярно давившие друг друга эйсами (6:5 по этому показателю за первый сет в пользу Рублёва), на двоих заработали всего лишь один брейк-пойнт. Он, как оказалось, и определил судьбу партии — к сожалению, не в пользу россиянина. В шестом гейме Андрей отдал свою подачу и позволил сопернику сделать счёт 4:2. В девятом гейме, ведя 5:3, Грикспор сразу реализовал сетбол — 6:3. Всего 27 минут продолжался первый сет.

Во второй партии Рублёв уже не имел права на ошибку. Россиянин первым добрался до брейк-пойнтов и в шестом гейме воспользовался возможностью — 4:2. Грикспор тут же провёл обратный брейк, однако следом россиянин второй раз взял чужую подачу — со второго брейк-пойнта. Поведя 5:3, Андрей затем спокойно подал на сет — 6:3.

В третьем, решающем сете Рублёв сразу обеспечил себе преимущество, взяв чужую подачу в первом гейме. Второго брейка россиянин добился в седьмом гейме (со второго брейк-пойнта), после чего повёл 5:2 и приготовился подавать на матч. Но не смог этого сделать: Грикспор использовал второй брейк-пойнт и чуть приблизился к сопернику — 5:3. В затяжном девятом гейме голландец продемонстрировал чудеса выдержки и, отыграв четыре матчбола, сократил отставание до минимума — 5:4. Однако со второй попытки Андрей всё же подал на матч, пусть и не без сложностей. Сперва он ушёл с двойного брейк-пойнта, а затем реализовал-таки матчбол, который оказался для него пятым в матче. Как итог волевая победа 3:6, 6:3, 6:3 за 1 час 41 минуту. Хотя по эйсам Грикспор всё же оказался лучше: 16 против 12 у Рублёва.

Галле. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 19:20 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Таллон Грикспор
29
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Вот так Рублёв прервал победную серию Грикспора. В полуфинале Галле он сыграет с Баутиста-Агутом, обидчиком Медведева. В «нижнем» полуфинале сойдутся Александр Бублик и его тёзка Зверев (9), представляющие Казахстан и Германию соответственно. Матчи 1/2 финала состоятся в субботу, 24 июня, финал — в воскресенье, 25 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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