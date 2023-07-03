«Мирра будет сложной соперницей для любого игрока». Ждать ли новую сенсацию от Андреевой?

16-летняя Андреева – единственная из восьми россиянок, кто преодолел барьер квалификации «Шлема» и вышел в первый круг Уимблдона-2023. Мирра никогда ранее не выступала на траве, но, несмотря на это, забрала три матча, а в финале квала обыграла немку Тамару Корпач – 7:5, 5:7, 6:2. Её соперницей на старте основы станет китаянка Сиюй Ван.

Дебют на травяном «Шлеме»

Мирра является самым молодым игроком, прошедшим квалификацию после Кори Гауфф в 2019 году. Как и многие вчерашние юниоры, она впервые оказалась на траве – это покрытие в ITF встречается редко, в юниорском туре (кроме Уимблдона) его вообще нет. Впечатления не самые приятные, но постепенно сцепление с травой, признаётся Мирра, улучшается.

«На первой тренировке на траве я упала три раза. Для меня было довольно сложно привыкнуть к траве: другое движение, мяч отскакивает по-другому, трава скользкая. Я чувствую себя немного медленной, но думаю, что это нормально. Я стараюсь идти маленькими шагами и всё ещё чувствую опасность на корте. Но, как мы видим, пока всё идёт довольно неплохо», — приводит слова теннисистки, сказанные перед началом квалификации Уимблдона, пресс-служба WTA.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Естественно, забегать далеко по сетке рано, тем более на новом покрытии. Но 16-летняя россиянка сенсационно штурмует первые раунды всех турниров WTA и «Шлемов», где только участвует. Так что почему бы не расписать весь предполагаемый путь Мирры к финалу Уимблдона? В своё время Мартина Хингис же стала самой молодой победительницей ТБШ благодаря триумфу на Australian Open в 1997 году. Тот «Шлем» она взяла в 16 лет и 117 дней. Мирре сегодня 16 лет и два месяца.

Предполагаемый путь Мирры Андреевой на Уимблдоне-2023:

1-й раунд: Сиюй Ван (Китай);

2-й раунд: Хитер Уотсон (Англия)/Барбора Крейчикова (Чехия);

3-й раунд: Анастасия Потапова (Россия)/Маргарита Бетова (Россия);

4-й раунд: Мария Саккари (Греция)/ Мэдисон Кис (США);

1/4: Арина Соболенко (Беларусь)/Каролина Мухова (Чехия);

1/2: Елена Рыбакина (Казахстан)/ Онс Жабер (Тунис);

Финал: Ига Свёнтек (Польша)/Джессика Пегула (США).

Кто первая соперница Андреевой?

На старте Уимблдона в соперницах у россиянки 65-я ракетка мира: Сиюй Ван ещё не проходила дальше первого круга на травяном «Шлеме». В 2019-м и в 2021-м была в квалификации, а 2022-й в Лондоне завершился на старте основной сетки. В этом сезоне китаянка открыла для себя траву ещё до ТБШ: сыграла сразу связку турниров – Ноттингем, Бирмингем, Истборн. На двух последних прошла дебри квалификации, но проиграла Ребекке Марино в первом раунде и Мэдисон Кис – во втором. Мирра решила не распыляться и все силы направила на квалификацию: там поочерёдно прошла Росу Мас – 6:3, 6:1. Хлоэ Паке – 6:1, 6:2 и Тамару Корпач в финале – 7:5, 5:7, 6:2.

Сиюй Ван Фото: Simon Bruty/Getty Images

Сиюй – чемпионка юниорского USO-2018 и именно на кортах Америки показывала лучшие свои результаты уже по взрослым – доходила там до третьего круга. Несмотря на более высокий посев, 22-летняя Сиюй не кажется фавориткой с преимуществом – в коллекции молодой оппонентки всё же победы и над более рейтинговыми и именитыми теннисистками. На «тысячнике» в Мадриде она выбила сразу хет-трик: прошла Лейлу Фернандес, Беатрис Хаддад-Майю и Магду Линетт; вышла и в третий раунд «Ролан Гаррос», где проиграла Кори Гауфф, но в трёх сетах.

Можно вспомнить и её фантастический рывок по туру. Сезон 2022 года стал дебютным по юниорам – его она закончила на 405-й позиции. А за четырьмя титулами ITF в прошлом году последовали ещё два крупных – W60 в Кьяссо и в Беллинцоне – в 2023-м. Так что уже сейчас она 102-я в WTА и продолжает подниматься – в live-рейтинге 97-я. Но успех и популярность как в туре, так и среди болельщиков, по словам Мирры, не пугают и не отвлекают её от целей. Главная из которых – выигрывать матч за матчем.

Когда матч?

Стартует Мирра на Уимблдоне на корте №9 завтра, 4 июля. Россиянка признавалась, что такие скромные и почти безлюдные места ей нравятся больше, чем центральные арены – там Андреева не чувствует давления и всё кажется более уютным. В расписании Уимблдона россиянка и китаянка начнут матч последним, четвёртым запуском. Сразу же после австралийца Кристофера О'Коннелла и серба Хамада Меджедовича, румынки Сораны Кырсти и немки Татьяны Марии, швейцарца Марка-Андреа Хюслера и японца Йосуке Ватануки.

Что думают эксперты?

«Все матчи в квалификации, кроме самого последнего, дались Мирре легко. Выход в основную сетку Уимблдона говорит о безусловном таланте Андреевой. Она впервые играет на траве и сразу же проходит всю квалификацию «Большого шлема». Мирре очень комфортно играть на траве, это прям видно. Удивляют её самообладание и вечное спокойствие на корте. Ей всего лишь 16 лет, это нехарактерно для такого возраста. Зайдёт ли она далеко на Уимблдоне? О шансах говорить пока что очень рано. Уверена, Мирра не ударит в грязь лицом в любом случае», — делилась мыслями об Андреевой на Уимблдоне Анна Дмитриева в интервью «Чемпионату».

«Совсем не удивлён тому, что Мирра оказалась в основной сетке Уимблдона. Она достаточно легко прошла всю квалификацию, прям вообще без проблем. Уверен, что Андреева будет сложной соперницей для любой теннисистки на Уимблдоне! С ней никому не будет легко. Понятно, что всегда есть сильные теннисистки: Свёнтек, Рыбакина, Соболенко. Но даже с ними можно бороться. Сможет ли Мирра зайти далеко? Всё будет зависеть от сетки», — сказал Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату».