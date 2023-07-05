Просто феноменально. Российский теннисист без шансов разгромил Джоковича на Уимблдоне-2008

Россиянин Марат Сафин – один из лучших теннисистов мира первой половины 2000-х. Сафин выиграл 15 титулов ATP, в том числе два турнира «Большого шлема» (US Open — 2000 и Australian Open – 2005), лидировал в рейтинге ATP.

Прайм-тайм Марата был ярким, но не слишком долгим. В середине позапрошлого десятилетия его карьера пошла на спад из-за травм и проблем с дисциплиной. После триумфа на AO Сафин в основном вылетал в стартовых раундах ТБШ, однако было одно исключение. Несеяный россиянин неожиданно добрался до полуфинала Уимблдона-2008, попутно выбив уже вышедшего на звёздный уровень Новака Джоковича — 6:4, 7:6, 6:2.

Сафин приехал на Уимблдон-2008, занимая 75-е место в рейтинге ATP. Никто не ожидал от Марата больших свершений. На шести предыдущих «Шлемах» он неизменно вылетал во втором-третьем кругах. Казалось, в Лондоне его ждёт та же участь.

В первом раунде Сафин без проблем обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6:1, 6:2, 7:6. Его следующим соперником стал третья ракетка мира Новак Джокович, который несколькими месяцами ранее выиграл свой первый ТБШ — Australian Open. Да, 21-летний Джокович тогда всё ещё котировался ниже Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, но стремительно сокращал разрыв и приближался к полноценному членству в «Большой тройке».

Марат Сафин на Уимблдоне-2008 Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Ранее Сафин и Джокович пересекались на корте всего один раз. Марат разгромил Новака — 6:0, 6:2, 6:1 — в первом круге триумфального для себя Australian Open — 2005. На тот момент это был вполне ожидаемый исход, учитывая высокий класс россиянина и нехватку опыта у совсем юного 17-летнего серба. На Уимблдоне-2008 ситуация кардинально изменилась. Джокович считался явным фаворитом в матче с Сафиным, карьера которого в лучшем случае застопорилась, а скорее шла по нисходящей траектории.

Новак в первом круге Уимблдона обыграл 91-ю ракетку мира немца Михаэля Беррера — 7:5, 2:6, 6:3, 6:0. Сафин в рейтинге был ненамного выше Беррера, поэтому многие полагали, что он возьмёт у Джоковича максимум один сет.

Но с самого начала матча российский теннисист стал удивлять скептиков. Марат действовал раскованно. Минимальное количество невынужденных ошибок (восемь в первом сете), уверенная и агрессивная игра на задней линии, мощная первая подача (достигала скорости 216 км/ч) – всё это привело к двум брейкам и победе в стартовой партии со счётом 6:4. В одном из моментов Сафин по-футбольному приложился по мячу ногой, за что зрители наградили его овациями. Марат, как в старые добрые времена, эпатировал публику. Оставалось удержать этот запал, с чем россиянин успешно справился.

Во втором сете ожидалось, что Джокович по-настоящему включится в игру, а Сафин, напротив, может потерять концентрацию. В какой-то степени так и случилось. Новак перестал ошибаться на своих подачах, но чужую тоже не брал. Дело дошло до тай-брейка. В самый ответственный момент Сафин собрался и заставил Джоковича ошибаться. Марат убедительно выиграл тай-брейк (7:3) и повёл 2:0 по партиям.

Новак Джокович на Уимблдоне-2008 Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Теперь уже мало кто верил в камбэк Новака. Более того, в третьем сете Сафин начал играть ещё более раскованно и в буквальном смысле деклассировал третью ракетку мира. Джокович сразу отдал свою подачу, Марат повёл 3:0. Новак был деморализован. В последнем гейме на своей подаче серб сделал две двойные ошибки, причём последнюю — на матчболе. Сафин спокойно выиграл третью партию, а с ней и встречу — 6:4, 7:6, 6:2.

Джокович признал, что закономерно уступил Сафину.

«Сегодня Сафин играл лучше меня. Я ничего не противопоставил ему, а он сыграл хорошо, хоть и не на пределе своих возможностей. Последние два сезона он играет неровно, во многом из-за психологической неустойчивости, но по-прежнему остаётся одним из лучших игроков в мире. Я прекрасно знал, что Марат — хороший теннисист, который способен выиграть любой матч. Кроме того, игра на Центральном корте стала для него дополнительной мотивацией.

Проиграв первый сет, я не опустил руки и пытался вернуться во втором. Но Марат — это игрок, о таланте которого мы все знаем. У меня были шансы на его подаче, однако я делал глупые ошибки. Когда я находил свой ритм, то тут же терял его. Скорее всего, сказывается психологическая усталость, которая накопилась по ходу сезона, так как физически я чувствую себя очень хорошо. Собираюсь поехать домой в Сербию, немного отдохну — без ракетки. Оставлю ракетку дома и поеду куда-нибудь. Сегодня я допустил массу двойных ошибок, это необычно. Я не нашёл свою игру, вот и всё. Что я мог сделать? Не ожидал этого, если честно», — сказал Джокович.

Сафин подчеркнул, что давно нуждался в победе над топовым соперником.

«Обыграть одного из сильнейших теннисистов мира на Уимблдоне, да ещё и на Центральном корте — это очень здорово. Я долгое время не мог выиграть подобные матчи. Мне нужно было играть хорошо, оставаться сконцентрированным с самого начала матча. Играть каждый мяч. Мне кажется, я так и играл. Джоковичу было непросто, он находится под постоянным давлением, поскольку борется за звание первого в мире», — заявил Сафин.

Победа над Джоковичем по-настоящему вдохновила Сафина. После неё на пути к полуфиналу Марат выбил именитых сеяных оппонентов — итальянца Андреаса Сеппи (7:6, 3:6, 7:6, 6:4), швейцарца Стэна Вавринку (6:4, 6:3, 5:7, 6:1) и испанца Фелисьяно Лопеса (3:6, 7:5, 7:6, 6:3), прежде чем зачехлил ракетку в противостоянии с первой ракеткой мира Роджером Федерером (3:6, 6:7, 4:6).

Марат Сафин проиграл Роджеру Федереру в полуфинале Уимблдона-2008 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Обидно сходить с дистанции в шаге от финала, но Сафин остался более чем доволен своим выступлением на Уимблдоне-2008.

«Хочется надеяться, что выход в полуфинал Уимблдона повлияет на мою дальнейшую карьеру. Я уже давно не доходил до полуфинала такого крупного турнира. Та уверенность, которую он мне дал, очень многое значит в теннисе. Так что хочется надеяться, что опыт, матч, который я сегодня сыграл, помогут мне. Впереди ещё большой турнир — US Open. Тем более там я ничего не защищаю. Люди на меня уже будут смотреть по-другому — как на большого теннисиста. Соперники должны побаиваться. Когда они чувствуют, что ты в хорошей форме, то начинают нервничать, и этим надо пользоваться. Мне не обидно, что травяной сезон закончился. Трава — это не самое удобное для меня покрытие. Сейчас начнём играть на харде, и это для меня лучшее покрытие. Нужно пользоваться той уверенностью, что у меня возникла, и не растерять её», — сказал Сафин.

К сожалению, Сафин не смог продолжить набор высоты на следующих турнирах «Большого шлема». Марат вылетел во втором раунде US Open – 2008. Не лучшим образом складывался для него и сезон-2009: вылет в третьем раунде AO, во втором – на «Ролан Гаррос», в первом – на Уимблдоне и US Open.

Сафин решил завершить карьеру всего в 29 лет. 11 ноября 2009 года Марат провёл свой последний матч в ATP-туре, проиграв Хуан-Мартину дель Потро во втором раунде «Мастерса» в Париже. На Центральном корте в «Берси» состоялась специальная церемония чествования Сафина. Дань уважения Марату вышли отдать, помимо дель Потро, Новак Джокович, Жиль Симон, Томми Робредо, Фредерико Жиль, Иво Карлович, Альберт Коста, Марк Россет и Юнес Эль-Айнауи. Президент Федерации тенниса Франции Жан Гашассен вручил Сафину символический ключ от «Берси», где россиянин побеждал трижды.

Финишный отрезок карьеры Сафина в целом получился не особо фееричным, но и не совсем мрачным. На Уимблдоне-2008 Марат преподнёс настоящую сенсацию, а по ходу сезона-2009 даже на время вернулся в топ-20 мирового рейтинга — впервые с января 2006-го. Однако вряд ли найдётся эксперт или болельщик, который скажет, что Сафин полностью реализовал весь свой потенциал на корте. Тем не менее послужной список россиянина заслуживает уважения – он был первой ракеткой мира и выиграл два турнира «Большого шлема», чем могут похвастать не так уж много теннисистов в новейшей истории.