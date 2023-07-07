Потапова попытается остановить Мирру Андрееву. Что интересного случилось на Уимблдоне

В четверг, 6 июля на самом известном в мире турнире на траве наконец-то были доиграны матчи 1-го круга, а также проведена значительная часть поединков 2-го раунда. Состоялось и первое российское дерби на турнире. Но обо всём по порядку.
Итоги 4-го дня. 6 июля, четверг
На этот раз на корты вышли все четыре россиянина, добравшиеся до 2-го круга мужской сетки. Роман Сафиуллин, выигравший накануне две последние партии в его трёхдневном пятисетовом противостоянии с Роберто Баутиста-Агутом, на этот раз в трёх сетах управился с непростым французом Корентеном Муте. В третьем круге Роман сыграет уже в пятницу с аргентинцем Гидо Пельей. Наконец-то состоялось отложенное накануне российское дерби – Андрей Рублёв (7-й номер посева) – Аслан Карацев. Аслан взял стартовый сет, но затем Андрей сумел склонить чашу весов в свою сторону. Кстати, эта победа стала 50 в карьере Рублёва на турнирах «Большого шлема».
Ну а матч Даниила Медведева с французом Адрианом Маннарино началась только около 19 часов местного времени. За 2 часа Даниил взял два сета, вёл в третьем 4:2, но позволил сопернику сравнять счёт – 4:4, после чего потребовал от судьи остановить матч из-за наступления темноты. Не завершился в этот день и матч Гирон – Фучович, победитель которого и выйдет в 3-м круге как раз на пару Медведев – Маннарино.
В этот день выбыли из борьбы два представителя топ-10 посева – Каспер Рууд (4) и Тейлор Фритц (9). В общей сложности 11 матчей 2-го круга должны быть доиграны пятницу. Также должны состояться и 8 поединков из нижней половины сетки.
Вавринка (Швейцария) – Этчеверри (Аргентина, 29) – 6:3, 4:6, 6:4, 6:2.
Бублик (Казахстан, 23) – Вулф (США) – 6:3, 7:6, 6:0.
Рублёв (Россия, 7) – Карацев (Россия) – 6:7, 6:3, 6:4, 7:6.
Броэди (Великобритания, WC) – Рууд (Норвегия, 4) – 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:0.
Сафиуллин (Россия) – Муте (Франция) – 7:5, 6:3, 7:6.
Легечка (Чехия) – Ф.Серундоло (Аргентина, 18) – 6:2, 6:2, 6:2.
М.Имер (Швеция) – Фритц (США, 9) – 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:2.
Тиафо (США, 10) – Штрикер (Швейцария, Q) – 7:6, 6:4, 6:2.
Джере (Сербия) – Шелтон (США, 32) – 3:6, 6:3, 7:6, 6:3.
Димитров (Болгария, 21) – Ивашко (Беларусь) – 6:3, 6:4, 6:4.
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У женщин в четверг сыграли три россиянки. Вероника Кудерметова (12) на удивление быстро проиграла чешке Маркете Вондроушовой. Зато 16-летняя Мирра Андреева (Q) сумела переиграть по всем статьям чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021 Барбору Крейчикову. Теперь юная россиянка уже точно завершит Уимблдон в топ-100 рейтинга WTА. Анастасия Потапова (22) в двух сетах смогла переиграть словенку Каю Юван, которая на старте турнира выбила из сетки ещё одну россиянку Маргариту Бетову. Ну а в третьем круге состоится уже второй российское дерби на турнире – Анастасия Потапова попытается остановить Мирру Андрееву.
Из других результатов отметим победу действующей чемпионки турнира Елены Рыбакиной (3), а также белоруски Виктории Азаренко (18), которая теперь сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Свитолина (Украина, WC) – Мертенс (Бельгия, 28) – 6:1, 1:6, 6:1.
Цуренко (Украина) – Синякова (Чехия) – 6:4, 6:1.
Азаренко (Беларусь, 18) – Подороска (Аргентина) – 6:3, 6:0.
М.Андреева (Россия, Q) – Крейчикова (Чехия, 10) – 6:3, 4:0 (отказ).
Вондроушова (Чехия) – Кудерметова (Россия, 12) – 6:3, 6:3.
Кырстя (Румыния) – Остапенко (Латвия, 17) – 4:6, 7:6, 6:4.
Боузкова (Чехия, 32) – Контавейт (Эстония) – 6:1, 6:2.
Гарсия (Франция, 5) – Фернандес (Канада) – 3:6, 6:4, 7:6.
Рыбакина (Казахстан, 3) – Корне (Франция) – 6:2, 7:6.
Потапова (Россия, 22) – Юван (Словения, Q) – 6:3, 7:5.
Пегула (США, 4) – Бушкэ (Испания) – 6:1, 6:4.
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Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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