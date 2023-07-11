«Ты что творишь, идиот?» Известный теннисист закатил дичайшую истерику на Уимблдоне-2016

Сербский теннисист Виктор Троицки – победитель трёх турниров ATP, бывшая 12-я ракетка мира, друг детства Новака Джоковича и долгое время второй лучший игрок страны после него. Среди прочего Троицки принёс сборной решающее очко в финале Кубка Дэвиса — 2010.

Виктор многого добился на корте. Мог выступить лучше, но иногда ему мешала чрезмерная вспыльчивость на корте. Один из ярчайших примеров истерики Троицки состоялся на Уимблдоне-2016, когда серб сорвался на судью и позже пожалел об этом.

Троицки получил 25-й номер посева на Уимблдоне-2016. Виктор приехал в Лондон с целью как минимум повторить прошлогодний выход в четвёртый круг, а ещё лучше — зайти подальше.

В первом раунде Троицки легко разобрался с французским квалифаером Кристианом Ламазином (6:4, 6:2, 6:2). Следующим соперником серба стал 36-я ракетка мира испанец Альберт Рамос-Виньолас. Троицки считался фаворитом матча, учитывая более высокий рейтинг.

Виктор Троицки Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Хотя недооценивать Рамос-Виньоласа не стоило. Альберг обыграл Виктора в единственной личной встрече на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2015-м, а за несколько недель до Уимблдона вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», показав свой лучший результат на турнирах «Большого шлема» за карьеру.

Троицки легко забрал первый сет (6:3), но затем с зеркальным счётом проиграл Рамос-Виньоласу две следующие партии. В четвёртом сете Виктор вернулся в игру и не оставил шансов Альберту – 6:2. Казалось, что на опыте поймавший кураж серб дожмёт испанца, но Рамос-Виньолас выдержал удар и не сдавался. Большую часть пятой партии соперники шли вровень, пока при счёте 4:3 в свою пользу Альберт не взял подачу Троицки.

Виктору не оставалось ничего иного, кроме как делать брейк в девятом гейме. Серб цеплялся за результат. При счёте 30-30 Рамос-Виньолас подал мяч навылет. Лайнсмен зафиксировал аут, но судья на вышке итальянец Дамиано Торелла объявил: «40-30». Троицки совершенно не сомневался, что мяч ушёл мимо. Игра проводилась на корте № 17, который не оборудован системой Hawk-Eye. Доказывать свою правоту оставалось только словами.

Виктор забрал мяч у болбоя и с гневными криками набросился на рефери: «Ни в коем случае! Посмотри на мяч! На нём нет следа от белой линии».

На самом деле разметку травяных кортов Уимблдона красят акриловой краской, мел перестали использовать более 40 лет назад. Никакого следа на мяче не могло быть даже в теории. Возможно, Троицки в порыве эмоций забыл об этом. В любом случае судья отказался менять своё решение, да и не мог этого сделать после того, как объявил счёт. Серб на какое-то время успокоился и продолжил игру.

Рамос-Виньолас получил матч-пойнт и реализовал его, выиграв матч со счётом 3:6, 6:3, 6:3, 2:6, 6:3.

Альберт Рамос-Виньолас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Троицки пожал руку Альберту, но не судье Торелле. Виктор снова накинулся на рефери.

«Ты что творишь, идиот? Ты худший судья в истории! Извини, но я должен тебе это сказать: Ты идиот! Я прекрасно видел мяч, это был вот такой огромный аут. Ты сегодня вообще ничего не видел! Ты допустил более 30 ошибок в обе стороны! Какой-то бред!» — прокричал Троицки.

Далее Виктор покинул корт и пошёл в офис арбитров, где также устроил разборку на повышенных тонах. Уходя, он достал из сумки ракетку и разбил её вдребезги о землю, осколки затем долго убирал обслуживающий персонал арены.

Более-менее Троицки успокоился только на послематчевой пресс-конференции. Серб признал, что погорячился, но при этом не упустил возможность в очередной раз раскритиковать рефери.

«Да, это было слишком, я среагировал чрезмерно остро. Но при таких обстоятельствах любой бы разозлился. Было очень досадно и трудно держать себя в руках в такой ситуации. Это была очевидная ошибка. Но у него нет опыта, нет представления о том, что вообще происходит. Он просто сидит там, называет счёт, а за мячом даже не следит. На мой взгляд, он тоже должен быть оштрафован. Он и должен быть. Я не говорю, что его действия стоили мне матча, но они стоили мне важного очка, которое могло изменить исход матча. А вообще, если мы играем в серьёзный теннис с таким бездарным судьёй, у нас по крайней мере должен быть Hawk-Eye», — заявил Троицки.

С высказыванием Троицки о его слишком бурной реакции можно согласиться — спорное решение судьи действительно не решило исход матча. Скорее всего, Рамос-Виньолас взял бы решающий гейм на своей подаче, даже если бы рефери поступил иначе. Лучший шанс Виктора на спасение – сохранение абсолютного спокойствия. Серб этого не сделал, начал безумно кричать на судью и проиграл.

Конечно, Троицки ждало наказание за его выходку. Виктора оштрафовали на $ 10 тыс. Не самые суровые санкции для теннисиста. Хотя любые меры в отношении Троицки вряд ли бы изменили его характер. Слишком уж несдержанным был серб на корте. За открытое проявление эмоций его любили болельщики, но самому игроку это часто шло во вред.