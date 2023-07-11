6 топ-матчей среды: Медведев, Соболенко в 1/4 Уимблдона, «Астана» и «Динамо Тб» в квале ЛЧ

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Посмотреть все события 12 июля в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 15:00*: Мэдисон Кис (США) — Арина Соболенко (Беларусь), Уимблдон, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: остановит ли обидчица Мирры Андреевой вторую ракетку мира?

25-летняя Арина Соболенко на обоих завершившихся турнирах «Большого шлема» в этом году неизменно доходила как минимум до полуфинала. В Мельбурне Арина в итоге завоевала титул, а в Париже остановилась на стадии полуфинала. Для попадания в четвёрку лучших на турнире в Англии второй ракетке мира нужно переиграть американку Мэдисон Кис, которая в четвёртом круге в трёх сетах выбила из борьбы 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

Арина Соболенко Фото: Shaun Botterill/Getty Images

🎾 15:30*: Елена Рыбакина (Казахстан) — Онс Жабер (Тунис), Уимблдон, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Елена Рыбакина защиту титула на Уимблдоне?

24-летняя Елена Рыбакина в Лондоне продолжает вести защиту титула, который она добыла на Уимблдоне в прошлом году. Тогда в финальном поединке представительница Казахстана одержала волевую победу над Онс Жабер, с которой на сей раз сыграет уже на стадии четвертьфинала. Год назад туниска выиграла первый сет, после чего Рыбакина смогла переломить ход матча и одержать волевую победу. Сейчас Жабер настраивается на взятие реванша.

Елена Рыбакина Фото: Mike Hewitt/Getty Images

🎾 17:00*: Даниил Медведев (Россия) — Кристофер Юбэнкс (США), Уимблдон, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Даниил Медведев впервые в карьере в полуфинал Уимблдона?

27-летний россиянин Даниил Медведев уже добился лучшего результата в карьере на английском «Шлеме», впервые в жизни дойдя в столице Англии до четвертьфинала. Теперь Даниил будет вести борьбу за первое попадание в четвёрку лучших в Лондоне. Для достижений этой цели Медведеву нужно обыграть своего сверстника Кристофера Юбэнкса, которого в этом году он уже побеждал на «Мастерсе» в Майами.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 17:30*: Карлос Алькарас (Испания) — Хольгер Руне (Дания), Уимблдон, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто победит в битве 20-летних и добьётся первого полуфинала в Англии?

20-летний испанец Карлос Алькарас и датчанин Хольгер Руне уже ворвались в элиту мирового тенниса. Испанский спортсмен вообще на данный момент занимает первое место в мировом рейтинге, тогда как датчанин стоит на шестой позиции. Победитель этого матча впервые в карьере дойдёт до полуфинала Уимблдона. Ранее лучшим результатом Алькараса в Англии был четвёртый круг, а проводящий второй в карьере Уимблдон Хольгер и вовсе до этого года не имел ни одной победы в основной сетке турнира.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

⚽️ 17:00: «Астана» — «Динамо» Тбилиси, Лига чемпионов, первый квалификационный раунд — первый матч

Интрига: СНГ-противостояние в рамках отборочного этапа Лиги чемпионов

«Астана» единственный раз в истории попадала в групповой этап ЛЧ в сезоне-2015/2016. Тогда казахстанская команда заняла четвёртое место в квартете с «Атлетико», «Бенфикой» и «Галатасараем». «Динамо» же вообще ни разу не участвовало в основном раунде Лиги чемпионов с момента реформы турнира в начале 90-х. Обе команды мечтают пройти в групповой этап, но сделать это будет крайне непросто. Уже в первом квалификационном раунде одной из них предстоит покинуть розыгрыш. Встречи обещают быть крайне жаркими.

«Астана» — «Динамо» Тбилиси Фото: fcastana.kz

⚽️ 20:30: «Фарул» — «Шериф», Лига чемпионов, первый квалификационный раунд — первый матч

Интрига: «Шериф» в гонке за вторым в истории попаданием в основной этап ЛЧ

«Шериф» в сезоне-2021/2022 впервые пробился в групповой раунд Лиги чемпионов. Молдавская команда навела шуму в турнире, обыграв дома мадридский «Реал» (2:1), а также взяв четыре очка с «Шахтёром». Теперь «Шериф» идёт в новый путь к групповому этапу. В первом раунде молдавскому клубу достался румынский «Фарул». «Шериф» — фаворит пары, но простой жизни никто не обещал. Важно одержать победу в первой встрече, которая пройдёт на выезде.