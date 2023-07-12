С ума сойти. 16-летняя россиянка разбила 4 топ-соперниц и вышла в полуфинал Уимблдона-1997

Лучший результат российской теннисистки Анны Курниковой на турнирах «Большого шлема» — выход в полуфинал на Уимблдоне-1997.

Совсем юная Курникова преподнесла настоящую сенсацию, выбив нескольких именитых соперниц. Остановить её смогла только будущая чемпионка Мартина Хингис.

7 июня 1997 года Анна Курникова отпраздновала 16-й день рождения. Через две с половиной недели она отправилась на свой дебютный Уимблдон. На остальных ТБШ Анна уже играла по одному разу. Лучше всего выступила на US Open – 1996, добравшись до четвёртого круга. Ещё были вылет в первом раунде Australian Open и в третьем круге «Ролан Гаррос» в 1997-м.

На Уимблдоне от юной Курниковой не ждали больших свершений. Многие не верили, что Анна пройдёт хотя бы стартовую стадию турнира. В соперницы ей досталась американка Чанда Рубин, которая в сезоне-1996 показывала лучший теннис в карьере и занимала шестое место в рейтинге WTA. Тем не менее Курникова на удивление легко разгромила более опытную Рубин — 6:1, 6:1.

Анна Курникова на Уимблдоне-1997 Фото: Gary M Prior/Allsport

Преимущество россиянки было настолько тотальным, что один из журналистов на пресс-конференции после игры спросил, не собирается ли она дойти до финала. Курникова скромно отказалась отвечать. Ранее подобных вопросов ей не задавали. Анна уже с ранних лет привлекала медиа в основном по неигровым причинам.

Стройная, симпатичная, знающая вкус в моде, Курникова как-то сказала, что была бы не прочь попробовать себя в роли манекенщицы. С тех пор медиа говорили с ней о перспективах в модельном бизнесе, а также пытались выведать подробности личной жизни. После победы над Рубин на дерзкий вопрос о том, есть ли у нее бойфренд, Анна ответила: «У меня его нет. И вообще, я сейчас думаю только о теннисе».

Во втором раунде Курниковой досталась номинально более слабая оппонентка по сравнению с Рубин – не хватавшая звёзд с неба немка Барбара Риттнер. Анна были на грани поражения, но всë-таки вырвала победу в трёх сетах – 4:6, 7:6 (9:7), 6:3. В матче третьего круга россиянка нанесла поражение ещё одной немке, финалистке Australian Open – 1996 Анке Хубер. Для выигрыша снова потребовались три сета, но на этот раз всё было не так нервно — 3:6, 6:4, 6:4.

Выход в четвёртый раунд – уже хороший результат для Курниковой. Анна действительно сосредоточилась исключительно на теннисе, хотя СМИ продолжали делать упор на околоспортивных аспектах. Россиянка великолепно выглядела, журналисты уделяли ей много внимания именно благодаря яркой внешности, этим она привлекала публику на свои матчи. Все лондонские газеты регулярно печатали её фотографии по ходу турнира.

Играла при этом Курникова солидно, но некоторые максималисты требовали большего. Ряд экспертов оценивали перспективы соперничества между швейцаркой Мартиной Хингис и Курниковой как реинкарнацию противостояния Крис Эверт – Мартина Навратилова, которые выиграли по 18 ТБШ в 1970-х и 1980-х. В частности, Эверт видела недостатки как в игре 16-летней Хингис, уже ставшей первой ракеткой мира и выигравшей свой первый «Шлем» на Australian Open – 1997, так и в выступлениях Курниковой, которую вообще считала скорее моделью, чем теннисисткой.

«Думаю, пять лет назад Штеффи Граф была лучшей первой ракеткой мира, чем Мартина Хингис сейчас, а 10 лет назад Мартина Навратилова была ещё лучше Граф. Анна Курникова не убедила меня умной игрой. У неё лицо манекенщицы, великолепная фигура, её легко «раскрутить». Но ведь это не всё, что необходимо для теннисистки», — утверждала Эверт после успеха Курниковой на первой неделе Уимблдона.

Крис Эверт не впечатляла игра молодой Анны Курниковой Фото: Gary M. Prior/Getty Images

Важно, что Курникова не обращала внимания на критику. В матче 1/8 финала Анна встретилась с бывшей четвёртой ракеткой мира и многократной участницей финалов ТБШ чешкой Хеленой Суковой, которая была вдвое старше её. 32-летняя Сукова впервые сыграла на Уимблдоне 15 лет назад, когда Курниковой едва исполнился 1 год. Пик карьеры Хелены пришёлся на конец 1980-х – начало 1990-х, но колоссальный опыт у неё не отнять. Именно этот аспект являлся её главным преимуществом над Курниковой. Тем не менее молодая россиянка справилась с давлением и прошла очередную именитую оппонентку. Анна по традиции проиграла первый сет, после чего переломила ход встречи — 2:6, 6:2, 6:3.

В четвертьфинале соперницей Анны стала четвёртая ракетка мира и действующая чемпионка «Ролан Гаррос» хорватка Ива Майоли. Здесь в 16-летнюю россиянку не верил практически никто. Однако Курникова снова разочаровала скептиков. На этот раз Анна справилась в двух сетах — 7:6 (7:1), 6:4, тай-брейк первого был выигран чрезвычайно убедительно. Возможно, Курниковой помогала тёплая поддержка британских фанатов. Трибуны на матчах Анны постоянно заполнялись, по зрительским симпатиям с ней на Уимблдоне могли соперничать разве что англичане Грег Руседски и Тим Хенмэн.

Чанда Рубин, Анке Хубер, Хелена Сукова, Ива Майоли – четыре именитые теннисистки, которых Курникова выбила на пути к полуфиналу. И всё-таки любой сказке приходит конец.

Фанаты поддерживали Курникову, но бóльшая части из них наверняка не сомневалась, что россиянка проиграет полуфинальный матч с первой ракеткой мира Хингис. Теннисистки ранее трижды пересекались на корте: дважды на юниорском уровне и один раз на «Ролан Гаррос» — 1997. Во всех случаях победу праздновала Мартина. Тренд не изменился. Хингис выглядела на корте значительно сильнее и выиграла с убедительным счётом 6:2, 6:3.

Анна Курникова и Мартина Хингис на Уимблдоне-1997 Фото: A Images via Getty Images

16-летняя Хингис в конечном счёте завоевала титул, обыграв в финале чешку Яну Новотну — 2:6, 6:3, 6:3. Впервые на Уимблдоне-1997 Мартина проиграла сет, но собралась и добыла эффектную волевую победу. На момент триумфа швейцарке было 16 лет и 279 дней. Она стала самой молодой чемпионкой в истории турнира в Открытую эру. Хотя в эпоху аматорского тенниса наиболее юной победительницей в одиночном разряде смогла стать англичанка Шарлотта Дод – она выиграла кубок в возрасте 15 лет и 285 дней в далёком 1887 году.

Что касается Курниковой, то выход в полуфинал Уимблдона-1997 – феноменальный результат для 16-летней спортсменки лично и для всего российского тенниса в целом. Последний раз в полуфинал Уимблдона выходила Ольга Морозова в 1974 году. Она тогда добралась до финала, где проиграла Крис Эверт.

Курникова — воспитанница спартаковской теннисной школы и ученица знаменитой академии Ника Боллетьери. Конкретно к успеху на Уимблдоне причастна Лариса Преображенская. Работавшие с Анной специалисты отмечали, что молодая теннисистка в ранние годы показывала солидный результат благодаря своей выдающейся работоспособности. Её просто нельзя было прогнать с корта.

К сожалению, Курникова в более зрелом возрасте не добилась значимого успеха в одиночном разряде. В конце 1990-х Анна сосредоточилась на парах, с Мартиной Хингис дважды выиграла Australian Open (1999, 2002). А уже в 2003 году Курникова завершила карьеру, ушла в модельный бизнес и построила отношения с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Анна вряд ли о чём-то жалеет. Её текущее состояние оценивается в $ 67 млн, она воспитывает троих детей с Иглесиасом. Нереализованный потенциал в теннисе? Обидно, но, вероятно, в большей степени любителям этого вида спорта, а не самой Курниковой.