Провела матч без нижнего белья. Британка совершила отчаянный поступок на Уимблдоне-2014

Наоми Броади попала в неловкую ситуацию из-за строгих правила дресс-кода, которые наконец-то отменили в этом году.

В этом году организаторы Уимблдона сняли запрет на цветное, тёмное или чёрное нижнее бельё для теннисисток. Адекватное, но запоздалое решение.

Из-за архаичной традиции на турнире ранее возникали глупые скандальные ситуации. В последние годы резонансные инциденты происходили с британкой Наоми Броади, канадкой Эжени Бушар и румынкой Михаэлой Бузэрнеску.

Наоми Броади

Уимблдон, который является старейшим турниром «Большого шлема» и проводится с 1877 года, характеризуется самым строгим регламентом, особенно в отношении дресс-кода участников. Если на всех турнирах постепенно вводили различные послабления и снимали ограничения, то на травяном «Шлеме» долгое время всё шло в сторону ужесточения.

В правилах Уимблдона требование о «преимущественно белой» форме официально появилось в 1963-м, хотя ранее оно действовало негласно и считалось общепринятой нормой. В 1995 году формулировку изменили на необходимость надевать «почти полностью белую форму»». А в 2014-м требования к дресс-коду сделали и вовсе запредельно строгими.

«Любое нижнее белье, которое либо видно, либо может быть видно во время игры (в том числе из-за пота), должно быть полностью белым, за исключением одной цветной окантовки шириной не более одного сантиметра (10 мм)», — гласили правила.

Периодически возникали скандальные ситуации, особенно на первом после очередного ужесточения турнире в 2014-м. Первой отличилась британка Наоми Броади, которая вышла на матч второго круга с Каролиной Возняцки (3:6, 2:6) вообще без бюстгальтера.

Наоми Броади на Уимблдоне-2014 Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Причина? Девушек-теннисисток заставляли возвращаться в раздевалку и менять нижнее бельё, если на них просматривалось хоть что-то не белое. У Наоми не было подходящего запасного бюстгальтера, поэтому пришлось обходиться вообще без него. Болельщикам это понравилось. С трибун в адрес Броуди звучали любовные признания фанатов. Но саму ситуацию нельзя было назвать нормальной.

Пятикратная чемпионка Уимблдона Винус Уильямс грозилась возглавить восстание против ужесточения правил дресс-кода, надев анималистический принт под свою белую форму. Однако в итоге американка приняла изменение и появлялась на корт в белых нарядах, в конечном счёте она даже хвалила организаторов за оригинальность.

«Конечно, весь год играть в белом скучно, но в течение двух недель – это довольно мило», — сказала Уильямс.

Теннисисткам преимущественно не нравились нововведения. Уимблдон-2014 запомнился инцидентом с Броади. Не обошлось без скандала и в следующем году.

Эжени Бушар

Финалистка Уимблдона-2014 канадка Эжени Бушар в 2015-м сенсационно завершила выступления в Лондоне в первом круге, проиграв 117-й ракетке мира китаянке Дуань Инъин — 6:7, 4:6. 12-я сеяная Бушар переживала кризисный период, проиграв 12 из 14 последних матчей и выпав из топ-20 рейтинга WTA по итогам Уимблдона. Но это не было её единственной проблемой.

Бушар вышла на матч с китаянкой в чёрном бюстгальтере. Почему судья не потребовал у неё сменить нижнее бельё? Поверх чёрного бюстгальтера Эжени надела белый спортивный лифчик. Изначально это не было заметно, но во время игры черная лямка на нижнем белье Бушар всё-таки просматривалась.

Эжени Бушар на Уимблдоне-2015 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Оргкомитет Уимблдона обсуждал возможность оштрафовать Бушар, но в итоге канадку не наказали. Сыграло роль то, что судья Луиза Энгзелл позволила ей выйти на корт в этом наряде, а также отсутствие умысла в действиях Эжени. Всё-таки теннисистка максимально пыталась скрыть чёрный цвет на своём нижнем белье.

«Я вообще не знала, что что-то нарушаю. Никто ничего не сказал мне о моем лифчике», — сказала Бушар.

Михаэла Бузэрнеску

Последний резонансный случай произошёл на Уимблдоне-2022. Румынка Михаэла Бузэрнеску была вынуждена сменить бюстгальтер перед матчем первого круга с немкой Настасьей Шунк (6:4, 6:2), поскольку тот не соответствовал правилам турнира.

Наблюдатели на матче заметили «незаконное» нижнее белье и сказали Бузэрнеску, что ей нужно переодеться.

Михаэла Бузэрнеску на Уимблдоне-2022 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Мой бюстгальтер был тёмным. Мне пришлось его сменить. Белое платье, которое я надела, оказалось слишком прозрачным, под ним было всё видно. Одолжила другой бюстгальтер у своего тренера. Хорошо, что мы смогли так сделать», — объяснилась после игры Бузэрнеску.

Инцидент с Бузэрнеску вызвал ожесточённые споры в соцсетях. Под официальными аккаунтами Уимблдона любители тенниса в основном недоумевали и призывали организаторов ослабить хватку в отношении дресс-кода.

«Это стандарт приличия — привлекать внимание к женскому лифчику на Центральном корте Уимблдона перед тысячами людей?»

«Это выглядело очень плохо!»

«Почему Бузарнеску заставили делать это? Они что, стояли и смотрели за тем, как она переодевается?!» — писали фанаты.

Хотя находились и те, кто требовал уважать традиции и историю турнира, но их было меньше. В конечном счёте здравый смысл восторжествовал. Вскоре после Уимблдона-2022 организаторы начали обсуждать послабление правил дресс-кода для теннисисток, а в ноябре прошлого года окончательно утвердили допустимость цветного нижнего белья на корте.

В этом году и в дальнейшем уже невозможно представить нелепые скандалы и споры из-за бюстгальтеров, как в случае с Наоми Броади, Эжени Бушар и Михаэлой Бузэрнеску.