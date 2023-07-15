Тотальная катастрофа. Жабер отдала преимущество и безвольно проиграла финал Уимблдона-2022

В финале Уимблдона-2023 тунисская теннисистка Онс Жабер сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой. Жабер второй раз подряд поборется за титул турнира «Большого шлема» на травяном покрытии.

В прошлом году в финале Онс уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (6:3, 2:6, 2:6), расклеившись после уверенно выигранного первого сета. Жабер надеется, что на этот раз решающий матч сложится для неё более успешно.

Выход третьей сеяной Жабер в финал Уимблдона-2022 стал вполне ожидаемым. Особенно с учётом массового вылета других представительниц топ-10 на старте турнира: Ига Свёнтек, Анетт Контавейт, Мария Саккари, Каролина Плишкова, Мария Саккари, Джессика Пегула, Гарбинье Мугуруса и Эмма Радукану зачехлили ракетки в первом-третьем раундах, а Паула Бадоса дошла немногим дальше и выбыла из борьбы за титул в четвёртом круге.

17-я сеяную Рыбакину мало кто рассчитывал увидеть в финале, но Елена сполна воспользовалась провалами вышеупомянутых звёзд. Первая серьёзная соперница ждала Рыбакину только в полуфинале, где она уверенно разобралась с №16 румынкой Симоной Халеп (6:3, 6:3). На этой же стадии Жабер неожиданно испытала определённые проблемы с сенсационной немкой Татьяной Марией (6:2, 3:6, 6:1).

Елена Рыбакина и Онс Жабер на финале Уимблдона-2022 Фото: Julian Finney/Getty Images

27-летняя Жабер считалась фавориткой финала с 23-летней Рыбакиной. На стороне Онс были более высокий рейтинг, преимущество в опыте и по личным встречам (2-1, все на хардовом покрытии). Тем не менее списывать со счетов Рыбакину точно не стоило. Обе теннисистки не выигрывали турниры «Большого шлема». На Жабер оказывалось большее давление, что могло сыграть на руку Елене.

Первый сет начался под диктовку Жабер. Онс сделала быстрый брейк и повела 3:1. Партию она закрыла ещё одной взятой подачей соперницы – 6:3. Казалось, что туниска сделала весомый шаг к победе, но Рыбакина не собиралась сдаваться.

Во втором сете наблюдалось полное преимущество Рыбакиной. Елена сразу же сделала брейк, в середине партии ещё раз выиграла подачу Жабер. Итог – 6:2…

По аналогичному сценарию протекал третий сет. Брейк Рыбакиной в первом же гейме, затём ещё один в седьмом, спокойный контроль за ходом матча. Никакой интриги на корте не наблюдалось, Жабер ничего не могла противопоставить Елене. Рыбакина победила в финале со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

Елена Рыбакина с кубком Уимблдона-2022 Фото: Julian Finney/Getty Images

Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Уроженка Москвы, в 2018-м сменившая гражданство, выиграла третий титул WTA за карьеру. Елена прервала серию из пяти поражений от теннисисток из топ-10 рейтинга и свела общий баланс в играх с ними до 8:12.

Кроме того, Рыбакина первой с 2006 года выиграла титул на Уимблдоне, отдав первый сет в финале. И, пожалуй, самое значимое достижение — Елена стала самой молодой чемпионкой Уимблдона c 2011-го, когда чешка Петра Квитова взяла титул в 21 год. За турнир Рыбакина заработала $ 2,4 млн призовых, Жабер — $ 1,26 млн.

В 2022 году WTA и ATP лишили Уимблдон очков из-за отстранения россиян и белорусов. Рыбакина могла подняться на шестое место в рейтинге в случае нормального развития событий, но она осталась на 23-й позиции. Неприятный момент, однако главное – победа на «Шлеме» и формальное закрепление в статусе звезды мирового тенниса.

Елена Рыбакина расплакалась после победы на Уимблдоне-2022 Фото: AELTC/Getty Images

Рыбакиной было сложно сдерживать эмоции после триумфа, так что о второстепенных деталях она не думала.

«У меня нет слов. Я безумно нервничала перед матчем и во время матча. Сейчас просто рада, что всё кончилось. Я никогда ничего такого не испытывала. Хочу поблагодарить зрителей за поддержку – она была невероятной на протяжении двух недель. Конечно, хочу поздравить Онс с отличным матчем. Ты достигаешь потрясающих вещей и вдохновляешь не только юниоров, а вообще всех. У тебя замечательная игра, и в туре нет никого, кто был бы на тебя похож. Играть с тобой – сплошное удовольствие. И я так много бегала, что мне даже физподготовкой больше заниматься не нужно. Если честно, я не ожидала, что и во вторую неделю выйду, а уж титул и подавно. У меня нет слов, чтобы описать, как я счастлива.

У меня бы ничего не получилось без моей команды. Хочу очень их поблагодарить. И президента Федерации тенниса Казахстана, который был и на полуфинале, и на финале. Это невероятная поддержка. И, конечно, самых важных людей – моих родителей. Они сюда не приехали, и мне очень жаль. Зато моя сестра здесь – по-моему, она всего третий раз приехала на мой турнир, так что для неё это тоже невероятно. Но важнее всего родители. Без них меня бы здесь точно не было», – сказала Рыбакина на церемонии награждения и расплакалась.

Онс Жабер после поражения в финале Уимблдона-2022 Фото: AELTC/Getty Images

Жабер достойно приняла поражение и отдала должное своей сопернице.

«Спасибо за поддержку, я её очень ценю. Хочу поздравить Елену, она потрясающе сыграла. Они с командой отлично поработали, и она заслуженно победила. Надеюсь, следующий раз будет моим. Елена украла мой титул, но ничего страшного. Я очень люблю этот турнир, и мне очень грустно. Но это теннис, может быть только один победитель. Я надеюсь вдохновить новые поколения игроков из моей страны. Надеюсь, они слушают.

Если честно, приятно играть с Еленой. Даже если ей проигрываешь, она не превращает это в большой праздник или что-то вроде того. Мне нужно хорошенько научить её праздновать.Но она такой игрок, какой есть. Возможно, ей это подходит, так ей более комфортно. В любом случае это работает, так что, наверное, для себя она всё делает правильно», – заявила Онс.

В четвертьфинале Уимблдона-2023 Жабер обыграла Рыбакину (6:7, 6:4, 6:1), взяв реванш за поражение в прошлогоднем финале. На следующей стадии туниска одолела вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (6:7, 6:4, 6:3).

Маркета Вондроушова номинально слабее Рыбакиной и Соболенко, но она дважды обыгрывала Онс в этом году – на Australian Open и в Индиан-Уэллсе. Сделает ли Жабер правильные выводы из недавних неудач во встречах с Вондроушовой и сможет ли взять титул Уимблдона со второй попытки в статусе фаворитки? Ответ на этот интригующий вопрос станет известен уже очень скоро.