На радость всей Британии. Новака Джоковича подчистую разгромили в финале Уимблдона-2013

36-летний сербский теннисист Новак Джокович – пока ещё семикратный чемпион Уимблдона. Новак может выиграть очередной титул, если одолеет в предстоящем финале 20-летнего испанца Карлоса Алькараса.

На стороне Джоковича огромный опыт игры в решающих матчах. Особенно хорошо Новак проявил себя в финалах Уимблдона – всего одно поражение в 2013 году от британца Энди Маррея.

В финале Уимблдона-2013 сошлись первый и второй номера посева – 26-летние сверстники Новак Джокович и Энди Маррей. Лучшую пару в битве за титул невозможно представить. В личном противостоянии Джокович вёл 11-7, в том числе 3-1 на турнирах «Большого шлема» и 2-1 – в их финалах.

Новак считался фаворитом матча, хотя определённые козыри были и у Маррея. На US Open – 2012 Энди выиграл свой первый ТБШ в карьере, дожав Джоковича в почти пятичасовом марафоне. На Уимблдоне-2013 Маррей собирался порадовать лондонскую публику после поражения от Роджера Федерера в прошлогоднем финале. Да, он немногим позже реабилитировался перед родными болельщиками, выиграв Олимпиаду, но всё-таки это не победа на традиционном «Шлеме».

Энди Маррей и Новак Джокович на финале Уимблдона-2013 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Энди сохранил больше энергии перед решающей битвой с Джоковичем. В полуфинале Маррей менее чем за три часа разобрался с поляком Ежи Яновичем (6:7, 6:4, 6:4, 6:3), в то время как Новак 4 часа и 49 минут вымучивал победу в противостоянии с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (7:5, 4:6, 7:6, 6:7, 6:3).

Джокович нервно начал матч. Серб уступал 0:40 на своей подаче в первом гейме, но отыграл три брейк-пойнта и спасся. Со следующей попытки в третьем гейме Маррей всё-таки сделал брейк, правда, затем сразу же отдал свою подачу. Ключевым в первом сете стал седьмой гейм, который Энди забрал «под ноль» на подаче Новака. Далее британец спокойно довёл дело до победы в часовой партии – 6:4.

Новак выглядел весьма измотанным, часто поскальзывался на корте и допускал много брака. Во втором сете серб немного исправился. Он вёл 4:1, но затем дважды проиграл геймы на своей подаче и позволил Маррею выиграть партию – 7:5.

Третий сет начался с брейка Маррея, который приближал британскую мечту – получить первого местного чемпиона Уимблдона и вообще ТБШ со времён Фреда Перри в далёком 1936 году. Публике пришлось понервничать, поскольку Энди заметно усложнил себе жизнь, отдав две подряд подачи – лидерство 2:0 сменилось для него отставанием 2:4.

Джокович ответил взаимной «любезностью», позволив Маррею сделать пару брейков. И вот уже при счёте 5:4 Энди подаёт на матч. Британия чуть не получила инфаркт в этом розыгрыше. Маррей повёл 40:0, но Новак отыграл три матч-пойнта, а затем и вовсе имел три брейк-поинта. Тем не менее Энди собрался и сумел получить «больше». Последний розыгрыш не был затяжным и занял четыре удара, последний из которых Новак отправил в сетку. Маррей стал чемпионом Уимблдона-2013, публика ликовала.

Энди Маррей с болельщиками после победы на Уимблдоне-2013 Фото: Julian Finney/Getty Images

Энди в порыве радости сразу после победы побежал на трибуны и даже забыл обнять свою мать Джуди Маррей, но позже исправился. Ещё он отдал должное своему тренеру Ивану Лендлу, который за время игровой карьеры выиграл восемь «Шлемов», но ни разу не праздновал триумф на Уимблдоне. Чех приложил все усилия для того чтобы взять кубок в Лондоне как тренер, Маррей не пытался преуменьшать его вклад в это дело.

«Я играл с Новаком множество раз. Когда многие уже не могут дальше играть, он один из тех, кто продолжает бороться. То же самое было сегодня, поэтому мне было тяжело. Я понимаю, как сильно все хотели увидеть чемпиона Уимблдона из Великобритании. Надеюсь, что все получили положительные эмоции. Я старался показать свой лучший теннис. В конце концов, думал, что в финале буду играть столь жёстко, как никогда не играл за всю свою карьеру. Думаю, что я выстоял. Это в некотором смысле был поворотный момент. У меня были шансы в финале в прошлом году, но они были упущены. Мне кажется, что каждый раз, когда у вас случается действительно жёсткая потеря и потеря, которая действительно приносит боль, то вы узнаете много нового о том, как лучше в этих случаях справляться с подобной ситуацией и идти вперёд. Я забыл обняться с мамой, но когда увидел её, то вспомнил об этом. Моя команда помогла мне пройти через трудные моменты.

Я ещё хотел выиграть за Ивана Лендла, поскольку он сделал всё, чтобы победить на Уимблдоне. Это удивительный человек. Он спокоен, и я благодарен ему. Иван верил в меня даже тогда, когда большинство уже не верило. Он продолжал вести меня, даже когда я терпел тяжёлые поражения. Он был очень терпелив, и сейчас я просто счастлив, что сумел одержать эту победу для него. Я знаю, как он сам хотел победить здесь. Думаю, это лучшее, что могло случиться с ним в качестве тренера. Он научил меня извлекать из поражения больше пользы, чем я делал раньше. Он всегда говорит мне то, что думает, а в теннисе в отношениях между игроком и тренером это далеко не всегда просто. Иногда бывает так, что всем заправляет игрок. Но Иван всегда со мной предельно честен. Если я работаю как надо, он доволен. Если нет, он говорит со мной об этом. Когда я проиграл здесь в прошлом году, он сказал мне, что гордится тем, как я играл, потому что я рисковал и сам создавал себе шансы для победы. Это был мой первый финал «Большого шлема», который я провёл в таком стиле. Это Иван изменил мой настрой перед такими матчами», — сказал Маррей.

Иван Лендл и Энди Маррей Фото: Julian Finney/Getty Images

Значение победы Маррея для Британии было трудно переоценить.

«Выиграв одиночный Уимблдон, Энди Маррей сделал то, чего не видел ни один зритель Центрального корта моложе 77. Его победа положила конец самому длинному ожиданию в спортивной жизни Британии», — писали в издании The Times.

«Наконец-то после 77 лет, 15 премьер-министров и трёх монархов… британец выиграл Уимблдон», – соглашалась с ними The Sun, крупнейшая ежедневная газета Соединённого Королевства.

Энди Маррей — первый британский чемпион Уимблдона с 1936 года Фото: Julian Finney/Getty Images

Премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон намекнул, что вскоре Энди сможет писать рядом со своим именем почётную приставку «сэр».

«Сложно назвать кого-то, кто был бы более достоин рыцарства. Своей победой Маррей поднял дух страны. Это был потрясающий день для Энди, для британского тенниса и для Великобритании в целом. В воскресенье утром мы думали о том, можем ли мы надеяться на то, что это случится? И Энди доказал нам, что можем», — заявил Кэмерон.

Забегая наперёд, королева Елизавета II присвоила Маррею титул рыцаря, но только в конце 2016 года, когда Маррей во второй раз выиграл Уимблдон и золотые медали Олимпиады. Можно было сделать это и в 2013-м, хотя лучше поздно, чем никогда. Жаль, что с 2017 года Энди серьёзно страдал от травм, и «Большая четвёрка» снова превратилась в «Большую тройку» в лице Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Во всём этом британском празднике жизни на Уимблдоне-2013 как-то затерялся финалист Новак Джокович. Серб ещё до игры утверждал, что осознаёт важность финала для Маррея, но готов к этому, повторил данную фразу и на пресс-конференции. Как оказалось, готов так себе.

Новак Джокович Фото: Julian Finney/Getty Images

Новак проиграл в статусе фаворита. Полнейшей неожиданностью стало то, что серб уступил Маррею всухую и даже не дотянул до тай-брейка в каком-то из сетов. Джокович сетовал на то, что предыдущая игра с дель Потро отняла у него очень много сил.

«Атмосфера для Маррея была потрясающей. Не такой, как для меня. Но к этому я был готов. Сегодня мы показали теннис действительно очень высокого уровня. Я знал, что должен показать всё, на что способен. Однако полуфинал с дель Потро отнял у меня очень много сил — он длился почти пять часов и продолжался пять сетов. Я не могу искать в этом оправдания, но тот матч был очень трудным.

Я должен был проявить всё свое мастерство, тем более понимал, что Энди серьёзно нацелен на победу. И нужно отметить, что он хороший игрок — всегда возвращал мои подачи. Вот почему он выиграл турнир. Сейчас чувствую себя нормально, я не впервые в такой ситуации. Это жизнь, и я должен двигаться вперёд. Конечно, сейчас я расстроен, так как только вышел с корта, но завтра у меня всё будет хорошо. Я всё ещё молод, и у меня впереди много возможностей», — сказал Джокович.

Новак не ошибся в отношении того, что впереди у него много возможностей. Он уже выиграл 23 турнира «Большого шлема» и не собирается останавливаться на достигнутом.

Карлосу Алькарасу придётся очень постараться, чтобы нанести Джоковичу второе поражение в финале Уимблдона в этом году.