Агнешка Радваньска в итоге сама признала, что её платье больше годилось для дискотеки, а не для выступления на престижном теннисном турнире.

«Это ужас!» Полька в вульгарном наряде возмутила публику на «Мастерсе» в Торонто в 2015-м

Экс вторая ракетка мира Агнешка Радваньска – смелая и эпатажная личность. Летом 2013 года польская теннисистка снялась обнажённой для специального выпуска журнала ESPN Body Issue. Радваньску активно критиковали на родине, католическая группа «Я не стыжусь Иисуса» даже исключила её из своих рядов за «аморальный поступок».

Агнешка удивилась реакции католиков, но раскаиваться не стала. Она заявила, что провела съёмку для того, чтобы вдохновить молодёжь, и особенно девушек, на то, чтобы держать себя в форме и следить за своим здоровьем. Ещё раз от критики за излишний эпатаж Радваньской пришлось отбиваться на «Мастерсе» в Торонто в 2015-м, когда её наряд теннисная общественность сочла вульгарным. Агнешка в итоге сама согласилась, что слегка перестаралась, но не отказалась от собственного стиля.

Радваньска на «Ролан Гаррос» — 2015 впервые представила публике «диско-платье» от своего спонсорского бренда Lotto. Результат выступления в нём стал крайне неудовлетворительным – Агнешка в первом раунде сенсационно проиграла малоизвестной немке Аннике Бек (2:6, 6:3, 1:6). До этого в последний раз полька вылетала на начальной стадии турнира «Большого шлема» в 2009-м на Australian Open.

Тем не менее сам белый «простецкий» наряд Радваньской хоть и не вызвал тотального восхищения, но в целом был оценён её подписчиками в соцсетях одобрительно. Агнешка пообещала поклонникам продолжать эксперименты с «диско-платьем» на следующих турнирах, в том числе меняя цветовую гамму.

Агнешка Радваньска в белом «диско-платье» на «Ролан Гаррос» — 2015 Фото: Julian Finney/Getty Images

На Уимблдоне-2015 Радваньска показала куда лучший результат, дойдя до полуфинала. С нарядами ничего не выдумывала, образцово соблюдая строгий дресс-код турнира «всё в белом».

Агнешка вернулась к экспериментам с одеждой на «Мастерсе» в Торонто в первой половине августа. Вариантов было два – тёмно-золотистое в стиле металлик или бело-серебристое платье. Поклонники теннисистки хотели чего-то нового и в комментариях на её странице попросили отдать предпочтение тёмно-золотистому наряду в Торонто. Вскоре многие из них пожалели о своём выборе.

Радваньска в Торонто дошла до четвертьфинала, где уступила румынке Симоне Халеп (6:0, 3:6, 1:6). У пользователей сети по ходу турнира возникали вопросы к внешнему виду Агнешки.

Агнешка Радваньска на «Мастерсе» в Торонто в 2015-м Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Особенно остро критиковали теннисистку сразу после вылета. Публика сочла наряд Радваньской вульгарным и больше подходящим для провинциальной дискотеки, а не для выступления на престижном «Мастерсе». Пользователи находили практически идентичные платья в интернет-магазинах – они были дешёвыми и стоили менее $ 100.

«Это ужас!», «Платье отвратительное. Этот цвет никому не идёт», «Когда я впервые увидел Радваньску в этом платье, то подумал что-то вроде: «Надеюсь, мы снова увидим её ранний вылет». Наряд Радваньской кажется довольно вульгарным, но после её поражения от Халеп проблема решена», «Она пришла на дискотеку 1980-х?», «Радваньска просто обязана заменить своего спонсора», «Это платье напоминает мне обёрточную бумагу», — негодовали фанаты в Сети.

Платье Агнешки Радваньской многие сочли вульгарным и безвкусным Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Находились и те, кто не имел ничего против наряда Радваньской. Её попыталась поддержать коллега-теннисистка британка Лора Робсон.

«Чёрт, не могу поверить, что упустила из виду такое платье Агнешки», — написала Робсон.

Тем не менее голоса критиков звучали громче. В конечном счёте Радваньска с изрядной долей самоиронии признала, что её наряд действительно был, мягко говоря, не очень хорошим.

«Лучшая часть моего платья? После игры можно не менять его и идти прямо на дискотеку», — отметила Агнешка, прикрепив к посту весёлые эмодзи.

Популярный американский сайт Bleacher Report по итогам «Мастерса» в Торонто выпустил рейтинг нарядов теннисистов (в том числе представителей мужского разряда, игравших в Монреале). Платье Радваньской уверенно признали худшим.

«Что это за чертовщина, Агнешка? Платье Радваньской от Lotto можно без колебаний назвать худшим нарядом на канадском «Мастерсе». Попытка выглядеть эпатажно просто ужасна. Это платье с рисунками, напоминающими «металлические кружева», выглядит как бракованный камуфляж. Радваньска пошутила в своих соцсетях, что самое лучшее в её платье – то, что она может не переодеваться и идти сразу на дискотеку. Надеемся, это дискотека в аду, где она сможет сжечь это платье», — отмечалось в материале Bleacher Report.

Радваньска после Торонто поехала на турнир в Нью-Хейвене, где в четвертьфинале уступила будущей чемпионке чешке Петре Квитовой (5:7, 4:6). На этот раз теннисистка предпочла достаточно эффектное и гармонично сидящей на ней белое платье.

Агнешка Радваньска на турнире в Нью-Хейвене в 2015-м Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Агнешка всё ещё называла свой наряд «диско-платьем» и осталась довольна изменениями, которые произошли после Торонто.

«Моё «диско-платье» уже стало знаменитым! Когда Lotto прислал мне письмо о том, что мой следующий наряд будет броским, я не придала этому особого значения, пока не увидела его своими глазами. В тот момент я подумала: «Ого, да оно и правда бросается в глаза». Мне очень оно нравится. Ни на что не похоже», – заявила Радваньска.

Ценой экспериментов Радваньска нашла нужный баланс в одежде. До конца карьеры Агнешка больше не попадала в скандалы, подобные тому, что был в Торонто.

Радваньска ушла из тенниса в конце 2018 года из-за участившихся травм, мешавших нормально выступать на корте. Сейчас 34-летняя Радваньска наслаждается жизнью со своим мужем Давидом Кельтом, известным бывшим польским теннисистом и ныне тренером. Пара воспитывает трёхлетнего сына Якуба.

Давид Кельт и Агнешка Радваньска Фото: Из личного архива Агнешки Радваньской

Радваньска – одна из лучших теннисисток 2010-х. Агнешка выиграла 20 турниров WTA, хотя ни разу не праздновала триумф на «Шлемах». В её возрасте некоторые теннисистки продолжают играть. Однако рассчитывать на камбэк Радваньской не стоит.

Агнешка ясно дала понять, что в тур возвращаться не собирается. И даже пример Каролины Возняцки, которая на полгода младше и недавно одержала первую победу на «Мастерсе» в Монреале после 3,5 года простоя, наверняка не вдохновит её изменить решение. Хотя было бы интересно посмотреть, как Радваньска впишется в современный теннис, где уже нет топовых конкуренток вроде Марии Шараповой и Серены Уильямс, наличие которых в значительной степени помешало ей выиграть хотя бы один ТБШ.