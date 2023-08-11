Теннисную красотку Джорджи будут судить в Италии. Камиле светят серьёзные неприятности

Итальянка Камила Джорджи во втором круге «Мастерса» в Монреале проиграла чешке Петре Квитовой — 2:6, 7:5, 0:6. Обидный результат для Джорджи, учитывая, что во втором сете она вроде бы перехватила инициативу, но в решающей партии вчистую провалилась и получила «баранку».

Прервалась девятиматчевая победная серия Камилы в Монреале. Джорджи взяла титул на «Мастерсе», когда он проводился в этом канадском городе в прошлый раз в 2021-м. Теперь спортсменка готовится к турниру в Цинциннати и к US Open. Параллельно неприятная ситуация развивается на её родине в Италии. Джорджи в ближайшее время предстанет перед судом из-за подозрений в подделке сертификата вакцинации от коронавируса. История тянется уже более полугода. Камила отрицает свою вину, но правоохранительные органы никак не оставят её в покое.

В декабре 2022-го итальянская газета La Stampa сообщила, что Джорджи фигурирует в расследовании по делу о фальсификации сведений о вакцинации от коронавируса. Теннисистка оказалась в списке пациентов, которые предположительно посещали главную подозреваемую, врача Даниэлу Гриллоне. По данным прокуратуры Виченцы, Джорджи, её братья Амадеус и Леандро, мать Клаудия, отец и по совместительству тренер Серджио, популярная 21-летняя певица Франческа Калеаро, более известная под псевдонимом Madame, и десятки других людей получили поддельные сертификаты.

Камила Джорджи Фото: Robert Prange/Getty Images

Джорджи родилась и живёт в Мачерате, у неё нет никаких связей с Виченцей, которая находится на расстоянии более 400 км. Однако Гриллоне на допросах утверждала, что Камила обращалась к ней за поддельными сертификатами всех обязательных прививок. Следствие не могло это просто так проигнорировать.

Во время выступления на Australian Open – 2023 Джорджи наконец-то рассказала свою версию событий, всю вину переложив на врача.

«Гриллоне попала под расследование, у неё возникли проблемы с законом. Мне разные вакцины ставили в разных местах. Это её проблемы, а не мои. Поэтому я очень спокойна. Если бы у меня были какие-то проблемы, я бы не смогла куда-то приехать и играть в теннис. Для меня опасности нет. Никакой. Это у неё проблемы. Я делала всё, что требовали власти Австралии. Каждый год – и никаких проблем. Конечно, я не использовала её документы. Иначе меня бы здесь не было. К Гриллоне я ходила один раз. Другие прививки мне ставили в других местах. Я это пытаюсь объяснить. Я ничего не знала о том, чем она занимается. У неё проблемы. Конечно, она упомянула моё имя, но она вообще назвала больше 300 человек. Повторю, она вакцинировала меня один раз – в остальных случаях это делали другие врачи. У неё проблемы с законом в Италии. Вы должны чётко понять, что вакцины мне ставили в разных местах. Так что это не моя проблема, а её», — заявила Камила.

В апреле 2023-го Джорджи сказала, что уже не связана с делом о фальшивых сертификатах о вакцинации.

«Под следствием не я, а врач из Виченцы, которая, чтобы оправдаться, упомянула знаменитостей. Я прививалась в разных местах и спокойна, иначе не смогла бы играть все эти месяцы. Для меня эта история закончилась», — сказала теннисистка.

К сожалению, выводы Камилы оказались поспешными. Дело в её отношении дошло до суда. Вскоре теннисистка предстанет перед обвинением, и в случае отрицательного вердикта ей светят серьёзные неприятности. Конечно, в тюрьму она не сядет, но рискует получить крупный штраф и возможные проблемы с теннисными чиновниками.

Заместитель прокурора Виченцы Джанни Пипески официально прекратил расследование 23 июля. Его заключение: 25 лиц купили у Гриллоне и её сообщников поддельные сертификаты. Подозреваемым предъявлены обвинения в подделке документов, растрате и коррупции. Конкретно Джорджи придётся отвечать по первому и третьему пунктам.

У фигурантов дела, включая Камилу, есть 20 дней на подачу материалов в суд в свою защиту. В этот срок сторона Джорджи должна предоставить контрдоказательства, способные изменить текущую оценку государственного обвинения.

Камила Джорджи будет доказывать свою невиновность в суде Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

По данным Corriere del Veneto, у Джорджи есть смягчающее обстоятельство по сравнению с остальными. Следствие установило, что Камила никогда не контактировала с Гриллоне до пандемии коронавируса, в то время как большинство других обвиняемых, в том числе певица Калеаро, обращалось к ней за помощью ранее.

Слова Камилы о том, что она всего один раз была у Гриллоне, соответствуют действительности. Теперь осталось доказать, что коррумпированный доктор ложно обвинила её в покупке поддельного сертификата, чтобы придать расследованию резонанс за счёт имени теннисистки. А это тоже вполне похоже на правду, потому что доктор Гриллоне довольно подозрительно «вцепилась» в Камилу и на допросах обвиняла всю её семью в «неэффективном вакцинировании». Среди прочего упоминала победу Джорджи на «Мастерсе» в Монреале в 2021-м, когда теннисистка сенсационно взяла крупнейший титул в карьере, потому что якобы имела преимущество над остальными соперницами благодаря фальшивому сертификату.

Хочется верить, что Джорджи удастся доказать свою правоту в суде. Ещё лучше, чтобы до него вообще дело не доходило, но правоохранители высказали иное мнение на сей счёт. 31-летняя спортсменка продолжает участвовать в соревнованиях WTA по всему миру, включая турниры «Большого шлема». Никаких претензий у теннисных чиновников к Камиле пока нет. Главное, чтобы явно затянувшееся дело с сертификатами побыстрее закрыли и устранилась любая вероятность того, что оно как-то может повлиять на дальнейшую карьеру Джорджи.

Играть Камила планирует ещё долго, отложив на второй план личную жизнь и отдавая приоритет карьере. У неё были отношения с малоизвестными теннисистами итальянцем Джакомо Миччини и аргентинцем Сантьяго Родригесом Таверной, но долго они не продлились. Отец-тренер Серджио намекал, что его дочь может выходить на корт и в 40 лет. Джорджи открещивалась от этого, но известно, что отец оказывает на её решения очень большое влияние.

Как бы то ни было, Камилу действительно хочется видеть на корте как можно дольше. Она выиграла четыре титула WTA и порой выдаёт мощные отрезки вроде семи из девяти побед над представительницами топ-10, как в августе прошлого года. Сейчас она 51-я ракетка мира, но в будущем вполне способна побить свой карьерный рекорд – 26-е место в 2018-м. Может хватить одного ударного выступления на крупном турнире. При удачном стечении обстоятельств таковое теоретически приведёт даже к победе на турнире «Большого шлема». Свежие примеры Маркеты Вондроушовой, Эммы Радукану, Софьи Кенин и Бьянки Андрееску доказывают, что в женском теннисе сейчас выиграть мэйджор порой под силу практически кому угодно.

Кроме того, многие фанаты не без оснований называют Джорджи самой красивой теннисисткой не только современности, но и вообще в истории. Камиле нравится эпатировать публику яркими фото в соцсетях и пошитыми матерью-модельером откровенными нарядами на корте, которые выделяют её на фоне остальных соперниц. Да, на результате это не сказывается, но наблюдение за игрой Джорджи определённо доставляет многим болельщикам дополнительное эстетическое удовольствие.