«Крутись!» Одну из красивейших теннисисток мира поставили в неловкое положение на AO-2015

Журналист обратился к Эжени Бушар с очень странной просьбой, которую в наше время вряд ли кто-то осмелится произнести.

Канадка Эжени Бушар в последнее время не блещет на корте. Карьеру одной из самых красивых теннисисток мира подкосили травмы. Многие уже стали забывать, что в 2014 году бывшая пятая ракетка мира выходила в финал Уимблдона, дошла до полуфинала Australian Open и «Ролан Гаррос».

Последний более-менее значимый успех Бушар на турнирах «Большого шлема» приходится на AO-2015, где 20-летняя канадка дошла до четвертьфинала и уступила Марии Шараповой (3:6, 2:6). В том же году в Мельбурне Эжени попала в сексистский скандал, который вошёл в историю под названием Twirlgate. Снова оконфузился официальный транслятор турнира Channel 7, который в 2016 году тоже не лучшим образом использовал женственные образы Бушар и Шараповой.

Журналист обратился к Бушар со странной просьбой, которую многие посчитали сексистской

В матче второго раунда Australian Open – 2015 Эжени Бушар без проблем обыграла голландку Кики Бертенс (6:0, 6:3). Эта встреча быстро забылась бы, если бы не действия журналиста официального транслятора турнира Channel 7 Иэна Коэна, который вместо вопросов об игре обратился к Бушар со странным требованием.

Коэн попросил Бушар «покрутиться» по примеру Серены Уильямс, которая ранее таким образом демонстрировала публике свой яркий наряд – короткое жёлтое платье. Эжени в соцсетях писала, что ей нравится такой образ Серены, но слова журналиста она поняла не сразу.

«Покрутиться?» — переспросила Эжени.

«Да. Крутись! Повертись, сделай пируэт. Давай, вперёд», — ответил Коэн.

Эжени Бушар на Australian Open — 2015 носила наряд из именной линии Марии Шараповой Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Смущённая Бушар, которая на Australian Open – 2015 играла в ярком розовом наряде от Maria Sharapova Collection (именная линейка Марии Шараповой от Nike), выполнила пожелание Коэна, после чего закрыла лицо руками. Эжени позже призналась, что её озадачило требование журналиста.

«Серена умеет кружиться. Она это делает постоянно. Я не ожидала, что меня попросят сделать подобное. Когда взрослый мужчина просит тебя покружиться, это забавно», – сказала Бушар.

Channel 7 сразу же начали обвинять в сексизме. Транслятор турнира в Мельбурне дистанцировался от Коэна, заявив, что в тот в момент интервью представлял не их, а Tennis Australia – руководящий орган тенниса в Австралии. При том, что на его микрофоне красовался логотип канала.

«Интервью не транслировалось на Channel 7 или 7TWO. Оно было проведено журналистом, который работает на вещательную компанию Tennis Australia. Транслятор обеспечивает репортаж о матче, а также некоторые комментарии и интервью, которые можно увидеть в нашем прямом цифровом потоковом сервисе», — гласило заявление Channel 7.

Бурю негодования это не остановило. Медиа дали скандалу название Twirlgate. Один из самых резких комментариев по теме дала 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» и основательница WTA Билли Джин Кинг.

«Это не лезет ни в какие ворота. Сексизм как он есть. Если обращаешься с такой просьбой к женщинам, делай то же самое и с мужчинами. Давайте думать о соревнованиях и спортивных достижениях представителей обоих полов, а не о внешности», – написала легендарная американка в соцсетях.

Билли Джин Кинг Фото: Laureus/Getty Images

Пришлось вмешаться в дискуссию первой ракетке мира и будущей чемпионке Australian Open – 2015 Серене Уильямс, ведь это её приём попросили скопировать Бушар. Даже ярая феминистка Уильямс призвала снизить градус напряжённости.

«Был ли в просьбе к Бушар сексизм? Не знаю. Я постоянно кружусь, когда занимаюсь танцами. Я отрабатываю этот элемент. Лично я бы не стала просить Рафаэля Надаля или Роджера Федерера покружиться. Сексизм это или нет – не могу ответить. Было ли мне неприятно, когда меня попросили об этом? Не очень хотелось это делать, потому что мне не нужно дополнительное внимание. Но вообще в этом нет ничего страшного. Я не пыталась это осмыслить.

Жизнь слишком коротка, чтобы цепляться к таким вещам. У нас слишком много других проблем, на которые нужно обращать внимание. Конец света не настанет от того, что я покружусь или нет. Теннисисткам задают не такие вопросы как Роджеру и Рафе, только потому, что они женщины? Я не смотрю пресс-конференции, так что не знаю, что спрашивают у мужчин. Знаю, что меня часто спрашивают про мой возраст. Может, Роджера тоже, но я не уверена. Так что я не могу ответить на этот вопрос. Извините», — заявила Уильямс.

Серена Уильямс выиграла Australian Open — 2015, выступая в ярком жёлтом платье Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Бушар пришлось вновь комментировать ситуацию с просьбой Коэна даже после победы над Каролин Гарсией (7:5, 6:0) в третьем круге. Эжени в очередной раз подчеркнула, что не придаёт инциденту столь большого значения, как СМИ.

«Я ждала этого вопроса. Я кое-что слышала об этом. Вообще, я стараюсь не отвлекаться на всё это во время турнира, но мне друзья писали про это, шутили. По-моему, это было забавно. Я ничего не имею против просьб покружиться – пусть мужчин просят поиграть мускулами. Лично меня это не оскорбило. Просто такой забавный спонтанный момент. Так что смешно, как такой мелкий эпизод вдруг оказался в центре внимания. Что до меня, я стараюсь думать только о теннисе», – сказала Бушар.

Эжени Бушар Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Бушар пересмотрела позицию по Twirlgate через четыре года, а оскандалившийся журналист избежал «отмены»

Интересно, что в 2019 году Эжени, вспоминая инцидент на Australian Open – 2015, высказалась более категорично и признала проявление сексизма.

«Это случилось сразу после того, как я выиграла матч. Знаете, там была целая толпа фанатов, когда у меня брали интервью. В тот момент я почувствовала себя неловко, но согласилась немного покрутиться. Затем я ушла с корта, проверила свой телефон и увидела, что люди сходят с ума и говорят: «Они никогда не попросят о таком спортсмена-мужчину». Скандал даже получил название Twirlgate. Сегодня, когда есть дискуссия о разнице в отношении к мужчинам и женщинам в спорте, его однозначно назвали бы сексистским.

Можно подумать примерно следующее: «Если вы просите меня покрутиться, то должны просить парней поиграть мускулами или что-то в этом роде», Однако парней не просят об этом. Сейчас трудно дать этому оценку, но на тот момент я была одета в красивый наряд, поэтому с радостью показала его. Но разница в вопросах, адресованных спортсменам-мужчинам и спортсменкам, определённо есть», — заявила Бушар.

В словах Бушар есть доля истины по части изменения оценки понятия «сексизм» с течением времени. Сейчас с этим всё жёстче, чем в 2015 году, и журналист вряд ли осмелится обратиться к спортсменке с просьбой покрутиться.

Восемь лет назад Иэн Коэн отделался лёгким испугом и избежал «отмены». Он, как и официальный транслятор, не комментировал инцидент с Эжени, а также ограничил всю активность в соцсетях.

Журналист Иэн Коэн, бравший скандальное интервью у Эжени Бушар Фото: соцсети Иэна Коэна

После Australian Open – 2015 Коэн по-тихому ушёл из Channel 7, но на его карьере это особо не сказалось. Иэн занимает пост управляющего медиакомпании Cozalive и до сих пор работает на Australian Open, берёт интервью у лучших теннисистов мира. В частности, в 2022 году Коэн восхищался игрой Даниила Медведева.



«Какая же Медведев звезда — он стремительно поднялся на вершину и продолжает набирать обороты. Спасибо за интервью, Даниил. Желаю тебе удачи в четвёртом раунде. Надеюсь снова продолжить наше общение», — писал Коэн в соцсетях по ходу турнира.



Коэн – человек с громадным опытом. Он почти 30 лет проработал в медиа, стал одним из самых известных спортивных журналистов Австралии и получил множество наград за свою работу. Он освещал не только Australian Open, но и Олимпийские игры, Игры Содружества и «Тур де Франс». Коэн допустил оплошность в случае с Бушар, но, к счастью, это не стало приговором для его профессиональной деятельности.