«Машина вдребезги». Российский теннисист попал в аварию на турнире в Цинциннати в 2006-м

Марат Сафин в результате инцидента серьёзно не пострадал, но его транспортное средство, вероятно, ремонту не подлежало.

«Мастерс» в Цинциннати – один из самых нелюбимых турниров для российского теннисиста Марата Сафина. Чемпион US Open – 2000 и Australian Open — 2005 приезжал в Огайо 10 раз – в шести случаях вылетал в первом раунде, лучший результат — четвертьфиналы в 2004 и 2005 годах.

Сафин – лёгкий на подъём человек, которому нужна постоянная активность. Цинциннати и штат Огайо в целом отталкивали его своей провинциальностью.

«В Цинциннати делать вообще нечего. Оказаться одному в Цинциннати… Вы когда-нибудь там были? Съездите и посмотрите, как там уныло. Точнее, это не Цинциннати даже, а Мейсон. 25 миль от Цинциннати. Не так уж близко», — утверждал Сафин.

С Цинциннати у Сафина также связано одно из самых неприятных воспоминаний за карьеру. В 2006 году Марат попал там в аварию, когда женщина-водитель врезалась в его автомобиль. К счастью, сильно пострадало только транспортное средство Сафина, а он сам отделался лёгким испугом благодаря подушке безопасности.

«Мастерс» в Цинциннати в 2006-м Сафин начал с поражения от француза Гаэля Монфиса (4:6, 5:7) в первом круге. Это был далеко не лучший период в карьере теннисиста. Экс первая ракетка мира занимал всего лишь 74-е место в рейтинге ATP и старался набрать оптимальную форму после череды травм.

Марат Сафин не любил играть на «Мастерсе» в Цинциннати Фото: Nick Laham/Getty Images

В Цинциннати Марат сразу же переключился с одиночного разряда на парный. Сафин и его соотечественник Михаил Южный на стартовой стадии выбили чешко-австрийский дуэт в лице Франтишека Чермака и Юлиана Ноула (7:6, 3:6, 10:3), а затем справились с австралийцем Полом Хэнли и зимбабвийцем Кевином Ульеттом (1:6, 7:6, 10:7).

В четвертьфинале соперниками россиян стали израильтяне Энди Рам и Джонатан Эрлих. За несколько часов до матча в СМИ появилась тревожная новость: Марат Сафин стал жертвой ДТП неподалёку от гостиницы, в которой он жил в Цинциннати. Машина Сафина после столкновения с другим автомобилем, которым управляла женщина, якобы была полностью разбита и восстановлению не подлежит.

Сам теннисист пострадал не сильно (хотя изначально некоторые сайты писали, что Сафин едва не погиб) — в его машине сработала подушка безопасности. Тем не менее врачи констатировали последствия удара — царапины на лице и подозрение на лёгкое сотрясение мозга.

Марат жаловался на периодическое головокружение и лёгкую тошноту. Тем не менее Сафин вышел на корт в парном матче. Марат и Михаил Южный уступили Энди Раму и Джонатану Эрлиху (4:6, 2:6). Сафин определённо не мог показать свой лучший теннис на корте, хотя даже в оптимальном состоянии не факт, что российский дуэт победил бы израильтян. Рам и Эрлих много лет выступали вместе, выиграли Australian Open в 2008-м и не раз доходили до поздних стадий турниров «Большого шлема» в парном разряде. Шансы Сафина и Южного на победу изначально оценивались невысоко, так что вылет стал ожидаемым исходом. В любом случае результат этого матча был не так уж важен, с учётом пережитого Маратом ранее.

По поводу состояния Сафина в этой истории всё более-менее ясно — по итогам аварии теннисист отделался лёгкими ссадинами, синяками и небольшим головокружением. Представитель ATP сказал, что авария была совсем мелкой, и Марат без каких-либо проблем провёл матч.

Марат Сафин в 2006 году Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

А вот по поводу точной судьбы машины Сафина всё не так однозначно. Транспортное средства Марата в результате ДТП оказалось смятым, и его пришлось эвакуировать. По крайней мере, так писали американские СМИ со ссылкой на работников правоохранительных органов. Якобы повреждения были настолько серьёзными, что автомобиль проще сдать на металлолом, нежели пытаться его восстановить. При этом сам Сафин во время US Open – 2006 утверждал, что с автомобилем всё порядке и вообще серьёзность аварии переоценивали.

— Скажи, а в ту аварию после поражения на «Мастерсе» в Цинциннати ты, вероятно, от депрессии попал? Говорят, машина вдребезги разбита — так, что не восстановишь… И сам мог серьёзно пострадать — только подушка безопасности спасла…

— Да какая там авария, господи! Накрутили в газетах чего-то невообразимого, а на самом-то деле ничего не случилось. Столкнулись-то совсем несильно. И с машиной всё в порядке, и я не пострадал. Ерунда какая-то, честное слово, — отвечал Сафин.

Что бы на самом деле ни случилось с автомобилем Сафина, главное, что с самим теннисистом всё было в порядке. На US Open – 2006 Марат выступил довольно неплохо – дошёл до четвёртого раунда, где в борьбе уступил немцу Томми Хаасу (6:4, 3:6, 6:2, 2:6, 6:7). Это был его лучший результат на турнирах «Большого шлема» до завершения карьеры осенью 2009 года, если вынести за скобки сенсационный полуфинал Уимблдона-2008.

К сожалению, травмы подкосили карьеру Марата. Сезоны 2006–2009 заканчивались для него преимущественно вылетами в первом-втором раундах мэйджоров и «Мастерсов», хотя это никоим образом не отменяет его статус одного из лучших теннисистов начала XXI века.

Прайм-тайм Сафина был не очень долгим, но крайне ярким. Болельщики ещё долго будут вспоминать классную игру Марата на корте, а также ностальгировать по его харизме и эпатажу за пределами площадки.