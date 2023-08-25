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Путь третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева к финалу US Open, расклады, соперники

Путь Медведева к финалу на его любимом «Шлеме». Изучаем сетку US Open — 2023
Артём Тайманов
Путь Медведева к финалу на его любимом «Шлеме»
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Рассказываем, с кем может сыграть победитель Открытого чемпионата США 2021 года и финалист 2019-го по пути к ещё одному финалу в Нью-Йорке.

Жеребьёвка US Open получилась для Даниила Медведева достаточно неплохой. Конечно, могло повезти и больше, но, по крайней мере, он не получил на старте опытных несеяных ветеранов – таких как Энди Маррей или Стэн Вавринка – или «подаванов» вроде заканчивающего карьеру Джона Иснера, Хуберта Хуркача либо Александра Бублика. Давайте изучим сетку россиянина, у которого перед провалом в прошлом году (поражение в 1/8 финала от Ника Кирьоса) на US Open были подряд финал, полуфинал и титул.

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Даниил, получивший третий номер посева, попал в верхнюю половину сетки и начнёт турнир матчем с Аттилой Балажем. 34-летний венгерский теннисист кажется чуть ли не идеальным соперником для того, чтобы размяться, прибиться к кортам и к мячам. Из-за ранних поражений на «Мастерсах» в Торонто (четвертьфинал) и Цинциннати (третий круг) у Медведева было не очень много игровой практики перед US Open, так что лёгкие оппоненты на старте – то, что нужно. Балаж в принципе никогда не хватал звёзд с неба, его лучший результат в рейтинге – 76-я строчка. Свой последний матч он выиграл в мае 2022 (!) года на «челленджере», а на более высоком уровне не побеждал с «Ролан Гаррос» – 2020, где пробился во второй круг. После Уимблдона-2022 он провёл всего три матча и проиграл их все, так что сейчас у Аттилы даже рейтинга нет. В основную сетку он попал по защищённому рейтингу, который можно активировать в случае длительного отсутствия из-за травм.

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Дальше Медведева ждёт австралиец – либо Макс Пёрселл, либо Кристофер О’Коннелл. Пёрселл, кстати, играл в паре с Андреем Рублёвым на обоих «Мастерсах» перед US Open, и в Канаде они дошли до четвертьфинала. В одиночке он тоже выступил совсем неплохо – в Торонто дал бой Энди Маррею, а в Цинциннати победил Каспера Рууда и Стэна Вавринку, а затем даже взял сет у Карлоса Алькараса. Скорее всего, Макс и станет соперником Даниила по второму кругу, и здесь уже нужно держать ухо востро.

В случае успешного продвижения по сетке следующим оппонентом россиянина с наибольшей вероятностью будет Борна Чорич. Правда, хорват сейчас далёк от своей лучшей формы (впрочем, и Медведев пока явно не набрал оптимальных кондиций), но и опасных соперников до третьего круга у него нет. Кстати, Чорич ведёт у Медведева по личным встречам со счётом 4-3, однако все победы он одержал ещё в 2017-2018 годах, когда Даниил отнюдь не был топ-игроком.

US Open – 2023. Мужчины. Сетка

В 1/8 финала, если не случится никаких сюрпризов, российский теннисист сыграет с Алексом де Минором. Именно этот австралиец выбил Даниила в четвертьфинале Торонто и в итоге дошёл на том «Мастерсе» до титульного матча, проиграв его Яннику Синнеру. Учитывая схожие условия в плане покрытия, мячей и так далее в Торонто и на US Open, а также то, что это уже вторая подряд победа де Минора над Медведевым после четырёх поражений, здесь россиянина наверняка ждёт серьёзное испытание. Правда, в Канаде у Даниила были отличные шансы в обоих сетах, но он благополучно их упустил. Если здесь он бережнее отнесётся к ключевым розыгрышам, всё может закончиться вполне успешно.

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А вот с потенциальным оппонентом по четвертьфиналу вопросов больше. Конечно, российским болельщикам очень хотелось бы увидеть там дерби Медведева либо с Андреем Рублёвым, либо с, похоже, наконец-то возвращающимся на корт после стрессового перелома Кареном Хачановым, но форма обоих вызывает большие вопросы. Карена – по понятным причинам, он не играл почти три месяца, после четвертьфинала «Ролан Гаррос» (и, кстати, защищает в Нью-Йорке очки за полуфинал). А Андрей потерпел в одиночном разряде уже три поражения подряд, причём в первом круге встретится с Эмилем Руусувуори – именно финну он уступил в упорнейшей борьбе на старте Цинциннати. В связи с этим высоки шансы на выход в четвертьфинал из этой части сетки Хуберта Хуркача, который на обоих «Мастерсах» перед US Open проигрывал лишь Алькарасу, и оба раза в очень напряжённых поединках. Поляк всегда был неудобным соперником для Медведева, так что здесь Даниилу может прийтись весьма тяжело.

Если исходить из того, что Медведев справится и с Хуркачем, и с другими теннисистами и дойдёт до полуфинала, то там самых вероятных вариантов соперников два: Алькарас и Синнер. Да-да, Карлос и Янник опять оказались близко друг к другу в турнирной сетке и могут встретиться в четвертьфинале (если, к примеру, итальянец не проиграет Александру Звереву в 1/8 финала). У них всегда получаются очень равные матчи, и счёт личных встреч на турнирах ATP и «Шлемах» – 3-3. В четвертьфинале US Open год назад испанцу пришлось отыгрывать матчбол, чтобы пройти Синнера, а этой весной они обменялись победами в полуфиналах «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами. При этом для Даниила результат их потенциального поединка может стать решающим в вопросе выхода в финал американского мэйджора. Карлос ведёт у него 2-1 по личным встречам, при этом очень и очень уверенно выиграв оба поединка в нынешнем году, а вот Янника россиянин просто «уничтожает» – 6-0, в том числе 2-0 в сезоне-2023.

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В случае успешного завершения полуфинального матча за титул Медведев, скорее всего, будет бороться с Новаком Джоковичем – как и два года назад. Тогда Даниилу удалось показать прекрасный теннис и выиграть со счётом 6:4, 6:4, 6:4, но затем серб победил его в четырёх матчах подряд (правда, в одном из них – на отказе перед решающей партией). Медведев взял реванш только в полуфинале Дубая-2023. При этом сейчас Джокович едет в Нью-Йорк после завоевания титула в Цинциннати по итогам эпичного финала с Алькарасом, которому он перед этим проиграл не менее эпичный финал Уимблдона, а сетка у Новака максимально благоприятная. Ожидать, что он уступит кому-то до финала, точно не стоит – если не произойдёт какого-то форс-мажора. Так что если Даниил дойдёт до финала, то там его наверняка будет ждать легендарный серб.

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