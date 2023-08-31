Мощнейший звездопад на US Open! Сетка для Джоковича расчищается поразительно быстро

На Открытом чемпионате США прошло только три полноценных соревновательных дня, а сенсаций уже хватает с избытком — по крайней мере, в мужской сетке. Из борьбы быстро выбыли такие сильные теннисисты, как датчанин Хольгер Руне, имевший четвёртый номер посева, норвежец Каспер Рууд (5) и грек Стефанос Циципас (7).

Это может возыметь далеко идущие последствия — даже не столько для самих игроков, сколько для 23-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича. Вышеперечисленные представители топ-10 были в одной половине сетки с Джоковичем, который, получается, с большой долей вероятности и в полуфинале (если, конечно, дойдёт до него) избежит встречи с игроком, имеющим возможность серьёзно осложнить ему жизнь.

Больше всех в этом неприятном смысле удивил Руне. 20-летний датчанин ещё до турнира жаловался, что его игру первого круга с испанцем Роберто Карбальес-Баэной поставили на плохой, по его мнению, корт. «Если сможете найти корт №5, там я проведу свой первый матч в понедельник», — иронично писал он в соцсетях.

Чуть позже Хольгер развил тему. «Есть два супервайзера ATP, которые всегда дают мне самые плохие корты. С этим ничего не поделаешь. Не буду жаловаться. На маленьких кортах бывает потрясающая атмосфера, потому что туда может прийти любой. Так что я жду с нетерпением. Мне нужно выигрывать турнир, сосредоточиться на этом. Нужно выкладываться на любом корте. Но это странно», — приводит слова Руне TV2.

В итоге датчанин со счётом 3:6, 6:4, 3:6, 2:6 проиграл Карбальес-Баэне, 63-й ракетке мира. «Играть на пятом корте несложно, дело в другом. На нём ты ближе к публике. За счёт этого атмосфера приятнее. Никаких проблем с кортом. Я просто не ожидал, что буду играть на таком корте.

Чем выше продвигаешься в рейтинге, тем больше преимуществ получаешь, играешь в лучших условиях. Думаю, это нормально. ATP поступает так со всеми игроками. Что касается меня, здесь этого не сделали, так что это явно разочаровывает. Но я не собираюсь винить корт в проигрыше. Соперник играл очень, очень солидно. Спасибо ему», — говорил он на послематчевой пресс-конференции.

Карбальес-Баэна на своей пресс-конференции оценил слова поверженного соперника. «В конце концов, независимо от того, играешь ты на корте №5 или на более значимом корте, размеры самого корта остаются прежними. Это ничего не меняет. Но, честно говоря, меня это тоже удивило. Я тоже предполагал, что мы сыграем на более крупном корте, потому что он №4 в мире. Как бы то ни было, не думаю, что это дало мне преимущество», — сказал он.

Не остался в стороне от обсуждений и чемпион US Open 2021 года, третья ракетка мира Даниил Медведев. «Это вопрос с подвохом, потому что всегда надо смотреть на всю картину. Не помню, кто вчера играл из мужчин. Про «Эш» и говорить нечего, думаю, там были Новак и Фрэнсис [Джокович и Тиафо]. На «Армстронге» был Циципас, у него больше опыта «Шлемов», чем у Хольгера, – два финала.

Мне понятно его расстройство. Но я также понимаю, почему турнир отправил его туда. И о таком лучше высказываться после матча. Если выиграешь, потом будет легче продавить свою позицию. Но, знаете, если он продолжит играть так, как сейчас, то скоро будет выступать только на больших кортах», — сказал он на пресс-конференции.

Во втором круге настал черёд других фаворитов. И Рууд, и Циципас потерпели поражения в пятисетовых поединках. Норвежец дважды уступал по сетам, но отыгрывался, причём в четвёртой партии повесил сопернику «баранку». Однако в пятой партии не сдюжил. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 21 минуту, закончилась не в пользу Каспера — 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6.

«Да, было тяжело, безусловно. Разочаровывает поражение. Целью было остаться подольше, это точно. Конечно, выиграть больше матчей. Но надо отдать должное Чжану. Он стрелял с форхенда, с бэкхенда, отлично подавал. Временами мне было немного некомфортно. Он очень хорошо провёл те партии, которые выиграл. Да, есть вещи, которые я мог бы сделать лучше. Мне нужно немного проанализировать это, вернуться домой и постараться над ними поработать. И в следующий раз, вернувшись на корт, стать сильнее», — сказал Рууд на послематчевой пресс-конференции.

Ну а Циципас и 21-летний швейцарец Доминик Штрикер устроили настоящий триллер. В четвёртом сете грек не смог подать на матч, проиграл эту партию, а затем и решающий сет — 5:7, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Как Стефанос не смог подать на матч? Слово ему самому. «Со мной такого раньше не бывало. Это впервые. Обычно я психологически намного крепче. Ну бывает, что не подаю на матч. Но потом мне удаётся взять тай-брейк, пятый сет. Сегодня не вышло. Сил не хватило», — сказал он на послематчевой пресс-конференции.

Также Циципас рассказал, почему проиграл сопернику, и выделил его сильную сторону. «Подача – его мощное оружие. Сегодня оно здорово помогло ему. Он хорошо двигается на подаче. У меня же были большие проблемы с движением. Я очень плохо перемещался по корту. В предыдущем матче в этом плане всё было более-менее неплохо, но сохранить это мне не удалось», — добавил он.

Открытый чемпионат США начался 28 августа и закончится 10 сентября. За всеми событиями турнира в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».