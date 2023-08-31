Неудобный соперник Медведева выдал суперудар на US Open! Видео просмотрели уже 16 тыс. раз

Открытый чемпионат США не перестаёт поражать. Ещё даже не закончился второй круг, а в мужской сетке уже вовсю гремят сенсации. И если о том, чей вылет — Хольгера Руне, Каспера Рууда или Стефаноса Циципаса — представляет собой наибольшую неожиданность, можно спорить долго, то самый яркий момент пока определяется довольно однозначно.
Адриана Маннарино, ветерана французского тенниса, сложно чем-то удивить. Он выступает в профессионалах почти 20 лет. А вот сам 35-летний спортсмен в состоянии поразить кого угодно: соперника, зрителей на корте, болельщиков у телеэкранов — всех. На US Open ему это удалось в очередной раз.
В матче второго круга с 23-летним Фабианом Марожаном из Венгрии — это тот самый игрок, который в мае сенсационно выбил Карлоса Алькараса в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме, Маннарино порадовал мир твинером.
Напомним, твинер — это такой удар, при котором теннисист посылает мяч между ног. Обычно игрок находится при этом спиной к сетке. Однако у Адриана вышло нечто совсем необычное.
Француз, будучи левшой, подавал. Марожан неплохо отвечал, раскидывая мяч по углам, и сопернику пришлось немало побегать по корту. В описываемом эпизоде Маннарино слишком резко ускорился, вследствие чего ударить форхендом уже не было возможности. Но он не растерялся и исполнил твинер, фактически находясь при этом лицом к сетке! Фабиан не слишком удачно принял, после чего Адриан зашвырнул мяч ему за спину и по инерции убежал на его половину корта. Вот как выглядела вся эта красота:
Права на видео принадлежат US Open (ITF). Посмотреть видео можно на YouTube-канале US Open
За девять часов видео собрало более 16 тысяч просмотров. В комментариях болельщики восхитились мастерством игрока:
- «Вот что значит «всего 35 лет».
- «Невероятный твинер от Адриана».
- «Чистый гений!»
- «Отдайте ему трофей».
- «Это надо залить на Tennis TV».
- «Лучший удар турнира?»
- «Никто не знает, почему этот парень не носит брендированной одежды?»
А на United Cup 2023 года наш сегодняшний герой порадовал твинером в более традиционной манере. В том матче с аргентинцем Федерико Корией француз был диво как хорош — 6:1, 6:0!
Права на видео принадлежат Tennis TV. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Tennis TV
Вообще же, твинер довольно редко встречается в теннисе. Всё же для его исполнения необходимо обладать недюжинным мастерством. Ну и игровая ситуация должна сложиться соответствующим образом. Хотя вот на «Ролан Гаррос» этого года подобный удар продемонстрировала первая ракетка России Дарья Касаткина. Кроме того, Касаткина ещё в 2018 году установила достижение, которое входит в Книгу рекордов Гиннесса — 18 успешных твинеров за минуту (из 20 попыток)!
Чем ещё знаменит Маннарино? Да хотя бы тем, что это один из немногих теннисистов, имеющих положительный баланс (4-3) встреч с чемпионом US Open 2021 года Даниилом Медведевым. Француз выиграл у Медведева первые три поединка, в том числе жёсткий пятисетовик в третьем круге Уимблдона-2018, закончившийся со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 5:7, 6:3. Даниилу было тогда 22 года. Впоследствии он сократил отставание, а в 2023 году соперники по разу обменялись победами на траве. В Хертогенбосхе волевую победу одержал Адриан — 4:6, 6:4, 6:2, а на Уимблдоне наш парень взял убедительный реванш — 6:3, 6:3, 7:6 (7:5). Разумеется, могут они встретиться и на US Open. Но только в финале.
Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».
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