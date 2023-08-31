Неудобный соперник Медведева выдал суперудар на US Open! Видео просмотрели уже 16 тыс. раз

Открытый чемпионат США не перестаёт поражать. Ещё даже не закончился второй круг, а в мужской сетке уже вовсю гремят сенсации. И если о том, чей вылет — Хольгера Руне, Каспера Рууда или Стефаноса Циципаса — представляет собой наибольшую неожиданность, можно спорить долго, то самый яркий момент пока определяется довольно однозначно.

Адриана Маннарино, ветерана французского тенниса, сложно чем-то удивить. Он выступает в профессионалах почти 20 лет. А вот сам 35-летний спортсмен в состоянии поразить кого угодно: соперника, зрителей на корте, болельщиков у телеэкранов — всех. На US Open ему это удалось в очередной раз.

В матче второго круга с 23-летним Фабианом Марожаном из Венгрии — это тот самый игрок, который в мае сенсационно выбил Карлоса Алькараса в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме, Маннарино порадовал мир твинером.

Напомним, твинер — это такой удар, при котором теннисист посылает мяч между ног. Обычно игрок находится при этом спиной к сетке. Однако у Адриана вышло нечто совсем необычное.

Француз, будучи левшой, подавал. Марожан неплохо отвечал, раскидывая мяч по углам, и сопернику пришлось немало побегать по корту. В описываемом эпизоде Маннарино слишком резко ускорился, вследствие чего ударить форхендом уже не было возможности. Но он не растерялся и исполнил твинер, фактически находясь при этом лицом к сетке! Фабиан не слишком удачно принял, после чего Адриан зашвырнул мяч ему за спину и по инерции убежал на его половину корта. Вот как выглядела вся эта красота:

Права на видео принадлежат US Open (ITF). Посмотреть видео можно на YouTube-канале US Open

За девять часов видео собрало более 16 тысяч просмотров. В комментариях болельщики восхитились мастерством игрока:

«Вот что значит «всего 35 лет».

«Невероятный твинер от Адриана».

«Чистый гений!»

«Отдайте ему трофей».

«Это надо залить на Tennis TV».

«Лучший удар турнира?»

«Никто не знает, почему этот парень не носит брендированной одежды?»

А на United Cup 2023 года наш сегодняшний герой порадовал твинером в более традиционной манере. В том матче с аргентинцем Федерико Корией француз был диво как хорош — 6:1, 6:0!

Права на видео принадлежат Tennis TV. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Tennis TV

Вообще же, твинер довольно редко встречается в теннисе. Всё же для его исполнения необходимо обладать недюжинным мастерством. Ну и игровая ситуация должна сложиться соответствующим образом. Хотя вот на «Ролан Гаррос» этого года подобный удар продемонстрировала первая ракетка России Дарья Касаткина. Кроме того, Касаткина ещё в 2018 году установила достижение, которое входит в Книгу рекордов Гиннесса — 18 успешных твинеров за минуту (из 20 попыток)!

Чем ещё знаменит Маннарино? Да хотя бы тем, что это один из немногих теннисистов, имеющих положительный баланс (4-3) встреч с чемпионом US Open 2021 года Даниилом Медведевым. Француз выиграл у Медведева первые три поединка, в том числе жёсткий пятисетовик в третьем круге Уимблдона-2018, закончившийся со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 5:7, 6:3. Даниилу было тогда 22 года. Впоследствии он сократил отставание, а в 2023 году соперники по разу обменялись победами на траве. В Хертогенбосхе волевую победу одержал Адриан — 4:6, 6:4, 6:2, а на Уимблдоне наш парень взял убедительный реванш — 6:3, 6:3, 7:6 (7:5). Разумеется, могут они встретиться и на US Open. Но только в финале.

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».