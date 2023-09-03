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US Open — 2023: австралиец Алекс де Минор сыграет с Даниилом Медведевым в 4-м круге, история встреч, расклады, сетка

Наследник Хьюитта дважды побеждал Медведева. Что известно о сопернике Даниила на US Open
Кирилл Вейович
Алекс де Минор
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Посеянный под третьим номером на последнем в сезоне мэйджоре 27-летний Даниил Медведев продолжает продвижение по сетке Открытого чемпионата США. После убедительной победы на старте соревнований над венгром Аттилой Балажем (6:1, 6:1, 6:0) следующий матч на американском «Шлеме» сложился для Даниила ощутимо сложнее. В матче с представителем Австралии Кристофером О’Коннеллом россиянин даже проиграл одну партию, скандалил с публикой, в шутку вызывал врача, но всё же был сильнее своего оппонента со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. За выход во вторую неделю «Шлема» Даниил сражался с Себастьяном Баесом. Чемпион US Open – 2021 сумел прервать 12-матчевую победную серию неуступчивого аргентинца, закрыв его в трёх сетах, и стал последним участником 1/8 финала нынешнего розыгрыша турнира.

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В следующем раунде первая ракетка России сыграет с 24-летним австралийцем Алексом де Минором, занимающим 13-е место в мужской мировой табели о рангах.

Испано-уругвайские корни

В Испании этого игрока называют де Миньяур. Сам спортсмен родился в Сиднее, но обладает испаноязычной фамилией, что и неудивительно, учитывая, что мама Эстер — испанка, а отец Анибаль — уругваец. В пять лет мальчик с семьёй переехал в Аликанте и прожил там до 13, после чего опять вернулся в Австралию. Шесть лет назад родители де Минора решили возвратиться в Европу после того, как они покончили с бизнесом на Зелёном континенте. Их сын буквально разрывался и вне соревнований, постоянно передвигаясь между Аликанте и Сиднеем. Вполне логично, что возник вопрос, какую страну представлять, ведь, несмотря на рождение в Австралии, часть своей карьеры он провёл в Аликанте. Но всё же будущая австралийская звезда, которая начала играть в теннис в четыре года, остановила свой выбор на своей родной стране.

Сам де Минор больше считает себя австралийцем. «Я привык выступать за Испанию, но я всегда ощущал себя австралийцем. Как только мы вернулись в эту страну, я понял, что хочу играть за Австралию», — вспоминает Алекс. С точки зрения тенниса молодой талант точно не испанец. В сравнении с многими представителями европейской страны Демон (прозвище спортсмена) обладает прекрасной подачей, ему нравится строить свои комбинации у сетки, при этом и на задней линии он не против ответить сильным ударом стоящему по другую сторону корта оппоненту. Нет ничего удивительного в том, что любимым покрытием де Минора является трава, а среди любимых игроков он называет 20-кратного чемпиона ТБШ Роджера Федерера. При этом ещё одним кумиром Алекса был его соотечественник Ллейтон Хьюитт.

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Теннис в данный момент является основным занятием де Минора, однако ещё ему очень нравится гольф. Как утверждает сам австралиец, если бы он не стал теннисистом, он пошёл бы в гольф. Ну и как же без футбола! Тут, естественно, накладывают отпечаток испанские корни. На официальном сайте ATP сказано, что де Минор является фанатом мадридского «Реала». В семье спортсмена четыре ребёнка, и Алекс является старшим из четырёх детей: у него есть брат Даниэль и сёстры Сара и Кристина.

2019-й год и начало успеха

2019-й на данный момент стал одним из лучших сезонов в карьере молодого теннисиста. Годом ранее Алекс получил награду АТР «Новичок года», однако не стал останавливаться на достигнутом и заметно повысил уровень своей игры. Вскоре усилия принесли плоды: первый крупный трофей в карьере он завоевал в Сиднее, а затем отметился выигранным трофеями в Атланте и Чжухае. На соревнованиях в США австралиец показал невероятную статистику, к тому же став самым юным чемпионом в истории турнира. В том же году он дважды добирался до финала: в Базеле уступил своему кумиру Роджеру Федереру, а в Милане на Next Gen ATP Finals – Яннику Синнеру.

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Де Минор гордится своим происхождением. На первом в истории ATP Cup он внёс весомый вклад, чтобы помочь сборной Австралии пройти как можно дальше, что, к сожалению, в конечном итоге обернулось для него неприятной травмой мышц живота.

«Любая возможность представлять свою страну на международном уровне – честь для меня, – уверяет Алекс. – У нас, австралийцев, действительно отличное взаимопонимание в команде. Рядом друг с другом мы просто расцветаем. И мы желаем друг другу всего самого лучшего, поэтому нет ничего почётнее выступления перед родными трибунами».

Демон всегда преуспевал, когда представлял свою страну: на данный момент он имеет неплохую статистику выступлений в одиночном разряде в Кубке Дэвиса – 11-5. В прошлом сезоне 24-летний уроженец Сиднея вместе со своей сборной добрался до финала соревнований, но уступил в битве за титул Канаде. В преддверии выхода в главную встречу австралиец даже заявил, что его команда обладает большими яйцами.

Новые победы и переломный момент

Успешный сезон-2023 в ATP-туре, включающий в себя завоевание седьмого титула в Акапулько и три других выступления в финалах, позволил Алексу занять 12-е место в рейтинге ATP. Сейчас он является одним из претендентов на дебютное попадание на Итоговый турнир ATP. Он сохранил классную форму в Нью-Йорке, где, если не считать поражения во втором сете на старте соревнований в матче с Тимофеем Скатовым, он в значительной степени доминировал во всех противостояниях. Например, в матче третьего раунда c Николасом Харри Демон набрал 86 из 140 сыгранных очков за всю игру, столкнувшись по ходу поединка лишь с одним брейк-пойнтом.

Алекс де Минор

Алекс де Минор

Фото: Mike Stobe/Getty Images

Именно в матче с Медведевым на «тысячнике» в Париже в конце прошлого года де Минор добился значительного прорыва, впервые победив россиянина после четырёх неудач. Этот триумф стал поистине знаковым для австралийца, ведь он одолел теннисиста из топ-5 рейтинга АТP: все предыдущие 18 попыток оказались неудачными. Ту победу сам Алекс охарактеризовал следующим образом. «Это конец года, все немного устали, но я очень горжусь своим выступлением. Я просто играл очень умно. Я знал, что это будет шахматный матч, где оба подталкивают друг друга к агрессии, но иногда не хотелось быть слишком агрессивным. Это была отличная битва, и я очень рад, что смог победить», — приводит слова де Минора официальный сайт ATP.

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Новое очное противостояние между россиянином и представителем Зелёного континента состоялось совсем недавно, а именно на «Мастерсе» в Торонто. Та встреча закончилась сенсационной победой 24-летнего уроженца Сиднея, а в памяти фанатов чемпиона US Open 2021 года всё ещё сидит двойная ошибка отечественного спортсмена на матчболе. Благодаря этому успеху де Минор впервые в карьере вышел в четвёрку лучших на «тысячнике», а впоследствии – и в дебютный финал на «Мастерсе».

ГодТурнирПокрытиеРаундПобедительРезультат
12018CиднейХардФиналМедведев1:6, 6:4, 7:5
22018Уинстон-СейлемХардВторой раундМедведев6:3, 6:3
32020БерсиХардТретий раундМедведев5:7, 6:2, 6:2
42022ATP CupХардГрупповой этапМедведев6:4, 6:2
52022БерсиХардВторой раундде Минор6:4, 2:6, 7:5
62023ТоронтоХардЧетвертьфиналде Минор7:6(7), 7:5

Задача Алекса перед матчем с третьей ракеткой мира прежде всего состоит в том, чтобы сохранить свой текущий пиковый уровень. Возможность показать себя во всей красе в поединке с Медведевым представится де Минору уже в понедельник, 4 сентября. Одно известно точно: представителю России придётся нелегко.

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