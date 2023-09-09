«Мне очень больно». Белоруска потерпела душераздирающее поражение в финале US Open — 2012

Виктория Азаренко и Арина Соболенко – лучшие теннисистки в новейшей истории Беларуси. Обе побеждали на турнирах «Большого шлема». Азаренко дважды выигрывала Australian Open (2012, 2013), Соболенко завоевала титул там же в 2023-м. На других мэйджорах белоруски не поднимали кубок над головой, хотя Виктория были очень близка к этому на US Open.

Азаренко трижды выходила в финал (2012, 2013, 2020), но неизменно уступала Серене Уильямс (в двух первых случаях) и Наоми Осаке. Особенно обидным получился проигрыш в 2012-м, когда Виктория в статусе первой ракетки мира проиграла Серене в драматичном финале.

Топ-10 посева на US Open – 2012 выглядел следующим образом: Виктория Азаренко, Агнешка Радваньска, Серена Уильямс, Петра Квитова, Анжелика Кербер, Саманта Стосур, Каролина Возняцки, Ли На, Сара Эррани. Серена занимала всего лишь четвёртое место в рейтинге, но при этом считалась главной фавориткой наряду с Азаренко.

Столь низкая позиция Уильямс объяснялась сенсационным вылетом в первом раунде «Ролан Гаррос» — 2012 от 111-й ракетки мира итальянки Вирджини Раззано. Затем Серена реабилитировалась на Уимблдоне, выиграв его. Но этого было мало. От американки ждали титула дома в Нью-Йорке.

Серена Уильямс на US Open — 2012 Фото: Al Bello/Getty Images

В итоге именно Уильямс и Азаренко составили финальную пару US Open — 2012. Серена буквально разносила всех своих соперниц по ходу турнира, не отдав ни сета и даже не доводя дело до тай-брейка. Среди прочего, под каток американки попали Ана Иванович (6:1, 6:3) и Сара Эррани (6:1, 6:2) в четвертьфинале и полуфинале соответственно. У Азаренко поначалу дела тоже шли гладко, но на поздних стадиях она столкнулась с проблемами. В четвертьфинале Виктория с трудом прошла на тот момент действующую чемпионку US Open австралийку Саманту Стосур (6:1, 4:6, 7:6), а затем добыла волевую победу над россиянкой Марией Шараповой (3:6, 6:2, 6:4).

В финале US Open зрителей ждала 11-я личная встреча Уильямс и Азаренко. В противостоянии со счётом 9-1 вела американка, которая за последние пять матчей с белоруской не проиграла ни партии. То есть с фаворитом в этой паре было всё очевидно. Тем не менее Азаренко просто так сдаваться не намеревалась и рассчитывала повторить подвиг Стосур, в которую тоже почти никто не верил в финале US Open – 2011 с Сереной.

Первый сет Уильямс выиграла со счётом 6:2. Казалось, что Азаренко подавлена от одного только вида неудобной соперницы на корте и ничего не противопоставит ей в дальнейшем. Однако Виктория собралась и заставила Серену серьёзно понервничать.

Второй сет стал фактически зеркальным отражением первого. Уильямс начала его с отданной подачи, в середине партии позволила Азаренко сделать ещё один брейк. Серену будто подменили. Она впервые на US Open – 2012 отдала сет, причём с крупным счётом – 2:6.

Виктория Азаренко в финале US Open — 2012 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Дальше всё стало куда интереснее. В начале третьего сета соперницы обменялись брейками, а в седьмом гейме Уильямс совершенно неожиданно под ноль ещё раз отдала свою подачу и в какой-то момент уступала 3:5. Азаренко подавала на матч в десятом гейме, но не справилась с нервами и позволила Серене легко сравнять счёт. Теперь уже Уильямс казалась явной фавориткой на закрытие матча в свою пользу. И американка не дрогнула. Серена забрала два следующих гейма. Первый со счётом 40:15 на своей подаче, а второй – на чужой с первого брейк-пойнта на «больше-меньше». Итоговый счёт встречи – 6:2, 2:6, 7:5 в пользу Уильямс.

Может показаться странным, но финал US Open – 2012 Уильямс – Азаренко стал самым драматичным с 1995 года. Тогда Штеффи Граф обыграла Монику Селеш.(7:6, 0:6, 6:3) в трёх сетах. С тех пор в решающих матчах зрители неизменно наблюдали только две партии до сражения Серены и Виктории. С начала XXI века финалы в женском одиночном разряде были настолько односторонними, что даже до тай-брейков дело не доходило.

Азаренко упустила возможность выиграть второй «Шлем» в сезоне-2012, а вот Уильямс сделала это. Кроме того, американка завоевала золотые медали на Олимпиаде в Лондоне. Серена стала третьей теннисисткой в истории, выигравшей Уимблдон, Олимпийские игры и US Open в одном сезоне. Ранее подобное удавалось только Штеффи Граф и её старшей сестре Винус Уильямс.

«Я никогда не сдаюсь. Я много раз возвращалась в игру во множестве матчей. Я не очень нервничала. Сейчас я очень мотивирована, очень собрана. Уже готова к следующему турниру. Я очень хочу хорошо выступать. О своём теннисном наследии буду думать, когда закончу карьеру. А сейчас я хочу ещё столько всего создать для истории. После поражения в первом круге в Париже я была в ужасном состоянии. Я никогда не чувствовала себя такой разбитой. Но я смогла собраться. Говорят, что иногда полезно проиграть», — делилась эмоциями после триумфа Серена.

Виктория Азаренко и Серена Уильямс после финала US Open — 2012 Фото: Al Bello/Getty Images

Азаренко признала, что очередное поражение от Уильямс стало для неё очень болезненным, но поздравила соперницу с заслуженной победой.

«Матч получился отличным. Конечно, мне очень больно – я была так близка к победе, но проиграла. Но я ни о чём не сожалею. Я сделала всё, что могла. Мог ли матч закончиться иначе? Наверное. Но он закончился так, как закончился. И мне очень обидно. Но негатив уйдёт, и я пойму, что на самом деле произошло. Это был прекрасный матч, очень упорный, но я проиграла. Конечно, финал – это отличное достижение. Но сейчас мне очень грустно, так что мне трудно это осознать. Да, я горжусь собой, но я огорчена. Через пару дней я уже буду более чем довольна прошедшим летом. Думаю, неплохо быть финалисткой US Open. Финал был очень напряжённым. Иногда мне казалось, что я не имею права ошибиться, принять неверное решение. Напряжение было настолько сильным, надо было абсолютно чётко понимать, что ты делаешь. Нужна была уверенность в себе, в своих силах. И у меня всё это было. Но Серена пробивала так низко над сеткой.

Такие матчи заставляют меня работать, становиться лучше, двигаться вперёд. Я должна быть благодарна Серене. Она такой же человек, как все – две ноги, две руки. И во втором сете я сама создала себе возможности. Серена не ошибается просто так. Я спровоцировала её ошибки. Для меня она величайшая теннисистка в истории. Серена вывела игру на новый уровень. Она заставляет меня постоянно прогрессировать в игровом, психологическом и физическом аспектах. Сейчас в женском туре таких игроков несколько – и эту ситуацию трудно переоценить. Такие люди, как Мария, как Петра, заставляют меня становиться лучше. У нас с Сереной никогда не было проблем. Я восхищаюсь ею как человеком и как игроком. Я честно восхищаюсь ею и поздравила её от всего сердца, потому что она заслужила победу. Она была сильнее», — заявила Азаренко

Через год Азаренко и Уильямс вновь встретились в финале US Open. Отношения опять выясняли в трёх партиях – Серена выиграла со счётом 7:5, 6:7, 6:1. Ещё один шанс наконец-то покорить Нью-Йорк Виктория упустила в 2020-м. В очередной раз в трёх сетах – уступила Наоми Осаке (6:1, 3:6, 3:6). Азаренко уже 34 года, поэтому она вряд ли когда-то выиграет US Open или снова сыграет там в финале.

Зато Арина Соболенко может переписать историю белорусского тенниса, наконец-то взяв для страны «Шлем» в США. Для этого нужно обыграть 19-летнюю местную теннисистку Кори Гауфф в предстоящем финале. На стороне Гауфф поддержка трибун, но 25-летняя Соболенко более опытная. Кори – не Серена на пике карьеры, так что Арине будет куда проще по сравнению с Азаренко с первой попытки одержать победу в финале US Open.