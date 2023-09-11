«Жаль, что не выиграл второй сет. Я не давал ему продыха». Медведев — о финале US Open

Даниил сделал неверный выбор на сетболе во второй партии — а если бы выиграл её, матч мог бы сложиться иначе.

Даниил Медведев после поражения в финале US Open рассказал, как складывался матч и в чём он мог сыграть лучше. И о сожалениях, которых не избежать, когда проигрываешь финал Новаку Джоковичу.

«Обводящий по линии, а не кросс. Было два варианта, я выбрал неверный»

— У вас есть сожаления по поводу второго сета?

— Сожаления точно есть. Должен был его выигрывать. Должен был, но порой теннис не так прост. Обводящий по линии, а не кросс. У меня было два варианта, и я выбрал неверный.

Второй сет был моим лучшим, и я его не выиграл. Поэтому нормально, что матч сложился именно так, потому что в первом и третьем сетах он был лучше, тут особо нечего говорить. Если бы я выиграл второй, то, возможно, это была бы другая игра.

Не знаю, буду ли анализировать. В следующий раз, когда мы встретимся, это будет совсем другая история. Я даже не уверен, что тут что-то можно анализировать. Такова жизнь, таков теннис. В следующий раз постараюсь быть лучше.

— Что думали во втором сете, когда он тяжело дышал, шатался? Что уже прихлопнули его, ударили в челюсть, что он уже слаб или что это Новак Джокович, мы такое уже проходили и это ничего не значит?

— И то и другое, потому что он был уставшим. Не попадал в концовке затяжных розыгрышей. Но в то же время это Новак. Что бы ни случилось, он будет на месте. Так же было с Рублёвым, мы едва держались на ногах, а потом проводили невероятные розыгрыши.

Жаль, что не выиграл второй сет, потому что я не давал ему продыха, в некотором роде доминировал. Должен был сыграть лучше. Я немного упрямился на подаче. Надо было сменить позицию, но у меня было ощущение, что и так получится, потому что на приёме я играл похуже, чем с Карлосом. После сета понял, что слишком упрямился и надо было играть иначе. Но это теннис. С бэкхендом то же самое. Бэкхенд, а не диагональ по линии, сет окончен. Иногда это тяжело.

— С Рублёвым у вас ушло много сил, с Карлосом были тяжёлые условия. Насколько вы были физически готовы к этому матчу?

— Тяжело сказать, потому, что начиная с де Минора, после матча с Баэсом, на который ушло много сил, я не чувствовал себя на 100% по физике, но всё равно потрясающе играл и выигрывал. На «Больших шлемах» не всегда будешь чувствовать себя на 100% и всё равно можешь выиграть.

Ему во втором сете тоже было тяжело. У меня была небольшая боль, которая усиливалась по ходу матча, но это неважно. Я проиграл не поэтому.

Физически хотелось бы лучше себя чувствовать в этом матче, но, когда в полуфинале Карлос, знаешь, что физически будет нелегко. Другого пути нет, всё равно хочешь победить. Мне просто надо было быть лучше физически, ментально и по игре.

— Сравните свой уровень сегодня и с Карлосом.

— Я играл хуже, особенно в первом сете. Про третий сложно сказать, возможно, он стал результатом второго сета, того, как развивалась игра. Второй сет я играл как с Карлосом, поэтому у нас и получилась такая борьба в очках и геймах. Если я хотел выиграть матч, надо было выигрывать сет.

Нелегко это повторить, потому что против Карлоса я провёл один из лучших матчей в своей жизни. То же можно сказать и о матче с Новаком два года назад. Нелегко повторять такое день за днём. Я пытался, повысил свой уровень во втором сете, но этого было недостаточно.

«Многие сожалеют о финале «Шлема» против Джоковича»

— Ключевым для Джоковича стала его подача с выходом к сетке?

— Да.

— Вы мало очков выиграли, когда он так делал.

— Согласен. Я об этом и говорю, мне надо было поменьше упрямиться и сменить позицию, потому что я старался мысленно изменить, что я делал на приёме, — либо выйти повыше, либо пониже, либо на линию, бить кроссом. Но часто у меня не получалось попасть мячом в корт или попасть туда, куда хотел.

С Карлосом мне удавалось хорошо играть на приёме издалека, я хорошо это умею. Мне всё равно, что соперник выходит к сетке после подачи. Да, так тяжелее, но ему ещё надо сделать это хорошо. Новак умеет делать это хорошо, это первое.

Второе — мне не удалось достаточно хорошо играть на приёме, не хочу говорить, что это из-за него. Скорее, из-за меня, мне нужно было меньше упрямиться и пораньше начать выходить ближе, а не в третьем сете.

— Хотелось бы вам, чтобы день был тёплым, и ему не нужна была крыша, потому что он лучше всего в турнире подавал против вас и Шелтона?

— Что о тепле, то не знаю. Мне тяжело, когда тепло, но в то же время я обычно больше побеждаю, потому что страдают оба. Но в финале «Большого шлема» это уже неважно и не должно на тебя влиять.

— О чём думали в гейме после того, как сделали брейк?

— Да, хороший момент. Так иногда бывает. Второй сет был туда-сюда, я мог его выиграть. Он делает брейк, мы думаем, что матч окончен, но мне надо биться до последнего очка. Я смог сделать обратный брейк и думал — давай же, поднажми. Но я не смог поднять свой уровень, как во втором сете.

Физически я тоже немного устал, а он почувствовал победу и физически смог прибавить. Я думал, что надо продолжать эту физическую битву, но в третьем сете не смог этого сделать, поэтому стал чаще не попадать и хуже принимать решения.

Много сожалений, но в то же время 23 других финалиста тоже сильно сожалеют о финале «Шлема» против него (улыбается).

Даниил Медведев и Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Казалось, в падении вы повредили плечо.

— Да нет, ничего не почувствовал. В момент падения подумал, что это, вероятно, не опасно, но я же мог травмироваться. С минуту ещё проверял — болит, не болит. У меня была другая проблема, в третьем сете она всё усиливалась и усиливалась. Но в то же время это теннис. Может, выиграй я второй сет, то не думал бы об этой проблеме. Боль бы утихла. А когда проигрываешь, боль усиливается. Но я точно проиграл не потому, что у меня немного болело плечо.