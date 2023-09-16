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Жёсткая реакция теннисных фанатов на слова Мартины Навратиловой о Марии Шараповой — за россиянку активно вступились

«Какая наглость!» Фанаты вступились за Шарапову после жёсткого выпада Навратиловой
Михаил Георгиев
Фанаты вступились за Шарапову
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Мартина считает, что Мария не может претендовать на звание величайшей теннисистки всех времён. Далеко не все согласны с этим мнением.

Недавно популярный аккаунт World of Statistics, у которого насчитывается более 3,2 млн подписчиков в социальных сетях, решил провести опрос по поводу определения величайшей теннисистки всех времён. Пользователям представили четыре варианта: Серена Уильямс, Штеффи Граф, Мария Шарапова, Мартина Навратилова. Всё бы ничего, но неожиданно одна из участниц опроса сделала выпад в адрес другой. Навратиловой не понравилось, что в списке претенденток фигурирует Шарапова.

«Что за шутка? Мария? Серьёзно? Даже не думайте голосовать!» — написала Мартина в «Твиттере».

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Чем руководствовалась Навратилова, когда публиковала своё сообщение? Скорее всего, она думала о количестве побед теннисисток на турнирах «Большого шлема». По этому показателю Шарапова (5), уступает Уильямс (23), Граф (22) и самой Навратиловой (18). Кроме того, Мартина могла вспомнить, что карьеру Шараповой омрачил допинговый скандал, из-за которого Мария отбывала 15 месяцев дисквалификации. В любом случае её пост выглядит некорректно по уважению к коллеге-теннисистке, пусть они и выступали в разные эпохи. Пост Навратиловой явно отдаёт надменностью и пренебрежительным отношением. Можно было выразить своё недовольство более корректно и спокойно, даже если она не согласна с включением Шараповой в опрос.

Мартина Навратилова

Мартина Навратилова

Фото: Roy Rochlin/Getty Images

Некоторые претензии к World of Statistics действительно уместно предъявить. Список претенденток слишком короткий. В нём определённо должны присутствовать не только Навратилова, Шарапова, Граф и Уильямс, но ещё как минимум полдесятка теннисисток. В частности, 18-кратная чемпионка ТБШ Крис Эверт, которая по титулам не уступает Мартине Навратиловой. Легендарная Маргарет Корт выиграла рекордные 24 «Шлема». Только 11 из них – в Открытую эру, когда соревновались профессиональные игроки, но достижение австралийки сложно игнорировать.

Билли Джин Кинг (12 «Шлемов», восемь из них – в «Открытую эру), Моника Селеш (9), Мартина Хингис (5) тоже могли бы значиться в списке. Кинг оказала революционное влияние на женский теннис, добилась равенства по призовым с мужчинами на US Open и в конечном счёте на всех ТБШ. Селеш и Хингис доминировали на корте в очень раннем возрасте, став своего рода эталоном успешности молодых теннисисток. Для разнообразия можно было включить в список Винус Уильямс и Жюстин Энен (по семь «Шлемов» у каждой), хотя они, скорее всего, заняли бы последние места в опросе.

Одно не подлежит сомнению — место Шараповой среди претенденток абсолютно заслуженное. И дело не в титулах. Если бы всё вращалось вокруг выигранных «Шлемов», то стоило сразу отдать победу Серене Уильямс. Хотя в плане наград Марии тоже есть чем похвастаться, а именно карьерным «Шлемом» — победой на Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open. В «Открытую эру» подобного добивались только она, а также Корт, Серена, Граф, Навратилова и Эверт.

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Главное преимущество Шараповой над остальными – колоссальный вклад в популяризацию женского тенниса на планете. Мария 11 лет подряд (с 2005-го по 2016-й) была наиболее высокооплачиваемой спортсменкой мира, занимала лидирующие позиции в различных рейтингах самых привлекательных знаменитостей (вообще всех, не только связанных со спортом и теннисом). Фактически Шарапова стала символом, с которым ассоциируется женский теннис. Да, она вчистую уступала Серене на корте, однако была более успешной за его пределами.

Мария завершила карьеру в 2020 году, но продолжает популяризировать теннис. Ежегодные визиты Шараповой на US Open стали традицией и привлекают огромное внимание публики. Сейчас Мария регулярно участвует в различных форумах для девушек, акцентируя внимание на проблемах гендерного равенства в спорте. Во время недавнего US Open она подчеркнула важность того, чтобы мужчинам и женщинам платили равные призовые на всех теннисных турнирах.

Мария Шарапова — знаковая фигура в истории женского тенниса

Мария Шарапова — знаковая фигура в истории женского тенниса

Фото: Richard Bord/Getty Images

Значимость голоса Марии не стоит недооценивать. Суммарное количество её подписчиков в трёх крупнейших соцсетях составляет 28 млн человек. Это поменьше, чем у Серены (35 млн), но с отрывом больше по сравнению с любой другой бывшей или действующей теннисисткой. Стоит учесть, что за Уильямс следят во основном афроамериканцы, в то время как Шарапова привлекает к себе максимально разнообразную аудиторию. Если коротко подытожить: Мария Шарапова – культовая и эпохальная личность в истории женского тенниса.

Логичным является то, что под постом World of Statistics по поводу определения величайшей теннисистки всех времён практически никто не задаётся вопросом о том, почему в списке представлена Шарапова. Особенно в такой жёсткой форме, как это сделала Мартина Навратилова. Более того, Мария заняла не последнее место в голосовании, которое проводилось в комментариях. Лидерами стали Серена Уильямс (43,4%) и Штеффи Граф (27,6%), далее идёт Шарапова (19,4%), замыкает список Навратилова (9,6%).

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Мартина возмущалась включением Шараповой в опрос, но в итоге проиграла ей. А ещё нарвалась на критику теннисных фанатов, которые возмутились её публикацией.

  • «Шарапова разобралась бы с тобой на корте даже в свой худший день, в любое время. Будь счастлива, что ты играла в теннис в эпоху замедленной съёмки. Ты не протянула бы и сета против современных теннисисток»;
  • «Вы играли в теннис деревянной ракеткой и свысока очерняете кого-то из совершенно из другой эпохи? Вам должно быть стыдно сравнивать себя с настоящими спортсменками, когда вы сами сражались с домохозяйками, которые играли в теннис для развлечения. Смиритесь и не навязывайте нам свои устаревшие взгляды»;
  • «Ты старше, чем iPhone и все популярные соцсети, вместе взятые, но всё же тебя так беспокоит включение Шараповой в это голосование? Ты никто по сравнению с Марией Шараповой, нужно принять реальность. Такая токсичность в старости… Просто иди спать, бабушка»;
  • «Мы сами разберёмся, за кого голосовать, Мартина. И не стоит грубить другим»;
  • «Какая наглость! Мартина, ты поступила очень некрасиво»;
  • «Я не фанат Марии, но необходимо ли так резко писать о ней? Она была первой ракеткой мира, выиграла все четыре турнира «Большого шлема», 36 титулов WTA в одиночном разряде, серебряные медали Олимпийских игр. Она была знаменитостью во время своей карьеры. Это просто опрос в соцсетях, не стоит так болезненно реагировать».

Конечно, среди подписчиков Навратиловой находились и те, кто поддерживал её позицию, хотя при этом они не позволяли себе грубость в отношении Шараповой и некоторые даже призывали Мартину слегка сбавить градус резкости. Показательным является результат опроса на «нейтральной территории», Да, Шарапова не выиграла. Всё-таки разрыв по титулам с Уильямс и Граф слишком большой, и это имеет значение. Однако Мария оказалась выше Навратиловой, которая вообще не хотела видеть её в этом опросе. Не потому ли, что подозревала, что может ей уступить?

Мартина Навратилова и Мария Шарапова на финале US Open — 2023

Мартина Навратилова и Мария Шарапова на финале US Open — 2023

Фото: Elsa/Getty Images

Вряд ли Шарапова и Навратилова начнут конфликтовать из-за поста Мартины в соцсетях. Они присутствовали на финале US Open между Кори Гауфф и Ариной Соболенко, причём сидели практически впритык друг с другом. Это случилось буквально через день после публикации Навратиловой. Мария если и узнала о ней, то не придала никакого значения. Вероятно, она делает скидку на 66-летний возраст легенды тенниса и в целом понимает характер Навратиловой, которая всегда славилась своей требовательностью и жёсткостью.

К тому же Шараповой есть за что быть признательной Мартине. По сути, Навратилова первой заметила потенциал Марии во время проведения мастер-класса в Москве. Она предложила тогда ещё шестилетней девочке поступить в знаменитую академию Ника Боллетьери, помогла с переездом во Флориду. Этот момент стал поворотным в жизни Шараповой и в конечном счёте помог ей состояться как суперзвёздной теннисистке.

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